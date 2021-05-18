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Полезная информация о Монтего-Бее

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Местное время в Монтего-Бее
17:0208
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇲 Ямайка
Название городаМонтего-Бей
По-английскиMontego Bay
Столица регионаМонтего-Бей является столицей региона
Население города82 867 чел.
АэропортМонтего-Бей MBJ
Часовой поясAmerica/Jamaica
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Монтего-Бей на карте

Монтего-Бей фото города
Монтего-Бей

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