Полезная информация о Монтего-Бее
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Местное время в Монтего-Бее
17:0208
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇲 Ямайка
|Название города
|Монтего-Бей
|По-английски
|Montego Bay
|Столица региона
|Монтего-Бей является столицей региона
|Население города
|82 867 чел.
|Аэропорт
|Монтего-Бей MBJ
|Часовой пояс
|America/Jamaica
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Монтего-Бей на карте
Монтего-Бей