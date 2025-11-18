Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Беппу: сквозь ад, чистилище и рай
Исследовать город, где земля дышит паром, а источники кипят, словно ворота в потусторонний мир
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
$468
$520 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Беппу
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: В порту Беппу или в вашем отеле
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$527
$620 за всё до 6 чел.
