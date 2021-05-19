Полезная информация о Фукусиме
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Местное время в Фукусиме
07:0220
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Фукусима
|По-английски
|Fukushima
|Столица региона
|Фукусима является столицей региона
|Население города
|294 237 чел.
|Аэропорт
|Фукусима FKS
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|77 м. от уровня моря
Где находится Фукусима на карте
Фукусима
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