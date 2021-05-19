Всё о Фукусиме

Полезная информация о Фукусиме

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Местное время в Фукусиме
07:0220
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаФукусима
По-английскиFukushima
Столица регионаФукусима является столицей региона
Население города294 237 чел.
АэропортФукусима FKS
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота77 м. от уровня моря

Где находится Фукусима на карте

Фукусима фото города
Фукусима

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