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Полезная информация о Японии

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Флаг Японии
Флаг Японии
НазваниеЯпония
По-английскиJapan
СтолицаТокио
ГородаСписок городов
ВалютаЯпонская йена
Площадь377 944 км²
Население127 103 388 чел.
Телефонный код+81
Код ISOJP
Основной домен.JP

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Япония фото страны
Япония

Популярные экскурсии в Японии

Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
4.7
43 отзыва
$
5.99
за чел.
Если вы не побываете в древней столице Японии - городе Киото, вы не сможете до конца прочувствовать всю красоту и величие Японии. В Киото почти за 120...
Киото
Золотой маршрут по Токио
Золотой маршрут по Токио
$
365
за чел.
Токио
Красоты у подножья горы Фудзи (Хаконэ)
Красоты у подножья горы Фудзи (Хаконэ)
$
892
за чел.
Иокогама
Все прелести Токио за один день
Все прелести Токио за один день
$
310
за чел.
Восьмичасовая экскурсия по ключевым достопримечательностям Токио.
Токио
Первая столица Японии — Древняя Нара
Первая столица Японии — Древняя Нара
$
339
за чел.
Киото
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