Полезная информация о Японии
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Флаг Японии
|Название
|Япония
|По-английски
|Japan
|Столица
|Токио
|Города
|Список городов
|Валюта
|Японская йена
|Площадь
|377 944 км²
|Население
|127 103 388 чел.
|Телефонный код
|+81
|Код ISO
|JP
|Основной домен
|.JP
Где находится Япония на карте
Япония
Популярные экскурсии в Японии
4.7
43 отзыва
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Если вы не побываете в древней столице Японии - городе Киото, вы не сможете до конца прочувствовать всю красоту и величие Японии. В Киото почти за 120...
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