Мои заказы

Групповые экскурсии Хиросимы

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Хиросиме на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
Начало: 9ФКсГ+9Ф7 Хиросима, Япония
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$131.10 за человека
Кюдо в Хиросиме - традиционное искусство японской стрельбы
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Кюдо в Хиросиме - традиционное искусство японской стрельбы
Начало: 9FX5+X58 Хиросима, Япония
$43 за человека
Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском)
Пешая
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском)
Начало: 9FR6+FWC Хиросима, Япония
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    1 июля 2025
    Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
    Это действительно стоящая поездка, и я полностью наслаждался этим опытом.
  • Г
    Георгий
    24 ноября 2024
    Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
    Монижи была лучшей гидом! Я считаю себя очень везучим, что смог пойти именно на её экскурсию. Хотел бы, чтобы она
    читать дальше

    была нашим гидом по всей Японии. Она очень дружелюбна и общительна, заряжает отличной атмосферой. Благодаря ей я точно вернусь в Японию (в Хиросиму) снова.

  • П
    Павел
    7 октября 2024
    Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
    Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы узнали много о событии сброса бомбы в Хиросиме, посещая достопримечательности. Мне очень понравилось быть на Миядзиме — это красивое и захватывающее место. Рино — забавный и очень знающий гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиросиме в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиросиме
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима;
  2. Кюдо в Хиросиме - традиционное искусство японской стрельбы;
  3. Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском).
Сколько стоит экскурсия по Хиросиме в марте 2026
Сейчас в Хиросиме в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 131.10. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Хиросиме из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Хиросимы по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии