Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по объектам ЮНЕСКО в Хиросиме и Миядзима
Начало: 9ФКсГ+9Ф7 Хиросима, Япония
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$131.10 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Кюдо в Хиросиме - традиционное искусство японской стрельбы
Начало: 9FX5+X58 Хиросима, Япония
$43 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском)
Начало: 9FR6+FWC Хиросима, Япония
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил1 июля 2025Это действительно стоящая поездка, и я полностью наслаждался этим опытом.
- ГГеоргий24 ноября 2024Монижи была лучшей гидом! Я считаю себя очень везучим, что смог пойти именно на её экскурсию. Хотел бы, чтобы она
- ППавел7 октября 2024Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы узнали много о событии сброса бомбы в Хиросиме, посещая достопримечательности. Мне очень понравилось быть на Миядзиме — это красивое и захватывающее место. Рино — забавный и очень знающий гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиросиме в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиросиме
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Хиросиме в марте 2026
Сейчас в Хиросиме в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 131.10. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Хиросиме из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Хиросимы по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии