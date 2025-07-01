Откройте для себя два всемирно известных объекта ЮНЕСКО — Мемориал мира в Хиросиме и «плавающее» святилище на острове Миядзима. Этот тур сочетает глубокую историю, живописные виды и дух Японии.
Описание экскурсииПамять и надежда: Хиросима Ваше путешествие начинается на станции Хиросима. В комфортабельном автобусе вы отправитесь к Мемориалу мира — Куполу атомной бомбы, символу мира и восстановления. Прогуляйтесь по Мемориальному парку, где установлены Кенотаф и Детский монумент мира, посвящённые памяти жертв трагических событий. Остров Миядзима — священная жемчужина моря После паромной прогулки по Внутреннему Японскому морю вы окажетесь на острове Миядзима. Здесь можно насладиться традиционным обедом — окономияки по‑хиросимски. Главная достопримечательность острова — Святилище Ицукусима, знаменитое своими «плавающими» воротами тории, которые во время прилива поднимаются над водой. Это священное место поражает сочетанием духовности и природной красоты. Тишина храмов и очарование улиц Затем вы посетите буддийский храм Дайсёин на горе Мисэн — место удивительного спокойствия и гармонии. Насладитесь атмосферой уединения и восхитительным видом на море и остров. Важная информация:
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
- Доступны вегетарианские варианты обеда. Пожалуйста, сообщите организатору тура как минимум за 2 дня до мероприятия, если вам требуется что-либо из этого. (Веганские, халяльные и безглютеновые блюда не предоставляются).
- В автобусе доступен бесплатный Wi-Fi.
- С 16 по 21 февраля 2026 года Мемориальный музей мира в Хиросиме будет закрыт в связи с заменой экспонатов. В этот период мы посетим альтернативный объект — Национальный мемориальный зал мира в Хиросиме, посвящённый жертвам атомной бомбардировки.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал мира (Купол атомной бомбы)
- Мемориальный парк мира
- Мемориальный музей мира
- Остров Миядзима
- Святилище Ицукусима
- Храм Дайсёин
- Улица Омотэсандо
Что включено
- Услуги гида на английском языке
- Многоязычный аудиогид в автобусе (испанский, французский, итальянский, немецкий, португальский и украинский языки)
- Входные билеты в музей и на остров
- Обед
- Билеты на паром
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
9FXG+9F7 Хиросима, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
1 июл 2025
Это действительно стоящая поездка, и я полностью наслаждался этим опытом.
Г
Георгий
24 ноя 2024
Монижи была лучшей гидом! Я считаю себя очень везучим, что смог пойти именно на её экскурсию. Хотел бы, чтобы она была нашим гидом по всей Японии. Она очень дружелюбна и общительна, заряжает отличной атмосферой. Благодаря ей я точно вернусь в Японию (в Хиросиму) снова.
П
Павел
7 окт 2024
Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы узнали много о событии сброса бомбы в Хиросиме, посещая достопримечательности. Мне очень понравилось быть на Миядзиме — это красивое и захватывающее место. Рино — забавный и очень знающий гид.
