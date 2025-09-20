Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Хиросиме на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая На пароме 4.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Окуносима: остров кроликов и реликтов прошлого Отправиться из Хиросимы на пароме туда, где вас встретят пушистые зверьки, живописные тропы и пляжи $380 за всё до 6 чел. Пешая 5.5 часов Индивидуальная до 6 чел. Священный остров Миядзима Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать Начало: От паромного причала $449 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 7 чел. Хирошима: город мира, морепродуктов и окономияки Начало: Ст. Хирошима $320 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Хиросимы

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Хиросиме? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке