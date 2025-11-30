Вас ждёт бодрая прогулка по ранее закрытому для обычных людей сакральному острову Миядзима. Мы поедем к нему на пароме и посмотрим на стоящий в море храм Ицукусима. Совершим небольшой хайкинг на гору Мисен — наградой будут шикарные виды на острова и море Сэто. Оценим вкусные лакомства и при желании отдохнём в шикарном онсене или понежимся на пляже.
Описание экскурсии
- Прогулка на пароме к священному острову Миядзима
- Святилище Ицукусима — храм 6 века, построенный на сотнях свай прямо в море. Он также был священным местом и запретным островом для обычных людей на протяжении веков
- Храм Дайсё-ин. Поднимемся по тропинке, окружённой многочисленными статуями будд, и зайдём в древний буддийский грот
- Гора Мисен. Насладимся шикарными панорамами с её вершины
- Спрятанное от глаз туристов аутентичное кафе с восхитительными видами на храмы и пролив
- Знаменитые ворота Тории, окутанные закатным светом
- При желании съездим на пляж или же на шикарный горячий источник
- А также попробуем кое-что интересное и очень вкусное
Я расскажу:
- как остров Миядзима стал священным и почему его история древнее первых столиц Японии — Киото и Нары
- кем были три покровительницы острова
- почему святилище Ицукусима построено на сваях
- почему до сих пор действует запрет на рождение и смерть на острове
- сколько будд в храме Дайсё-ин
и многое другое!
Примерный тайминг
- Поездка на пароме — 20 мин
- Ицукусима — 60 мин
- Путь до Дайсё-ин — около 30 мин
- Посещение Дайсё-ин — 30–60 мин
- Подъём на гору Мисен, по пути посещение святилищ 1–1,5 часа
- Отдых на вершине горы — 30 мин
- При желании — обед в кафешке с потрясающим видом — 30–60 мин
- Спуск по одному из 4 маршрутов (выбор зависит от вашей бодрости) — 30–45 мин
- Прогулка по торговой улице с сувенирами — от 15 мин
- Обратный паром — 20 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно, но можем договориться о трансфере от Хиросимы
- В стоимость включены: билеты на паром, вход в храмы
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) обед, проезд на такси до некоторых локаций или пляжа, посещение онсена. Все цены уточняйте в переписке
- Подъём на гору Мисен можно совершить на фуникулёре (оплачивается дополнительно), однако гид обожает хайки в горы и всем советует! Поэтому данный момент мы обговорим заранее
Важные детали путешествия
- В храмах Японии есть ограничения для фото- и видеосъёмке. Прошу отнестись с пониманием
- На пляже есть души, в сезон открыты (по октябрь), но сам пляж считается необорудованным. Песчинки похожи на мелкие камешки. Советую взять резиновые шлёпки тем, у кого нежная кожа
- В онсене татуировки запрещены. Если у вас небольшая — уточню в онсене, как нам лучше поступить (зачастую — дело решаемое)
- Советую надевать удобную обувь, так как ходить придётся много. Дорога — брусчатка, лесные тропки, огромные валуны и асфальт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От паромного причала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Хиросиме
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
