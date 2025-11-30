Мои заказы

Священный остров Миядзима

Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать
Вас ждёт бодрая прогулка по ранее закрытому для обычных людей сакральному острову Миядзима. Мы поедем к нему на пароме и посмотрим на стоящий в море храм Ицукусима. Совершим небольшой хайкинг на гору Мисен — наградой будут шикарные виды на острова и море Сэто. Оценим вкусные лакомства и при желании отдохнём в шикарном онсене или понежимся на пляже.
Описание экскурсии

  • Прогулка на пароме к священному острову Миядзима
  • Святилище Ицукусима — храм 6 века, построенный на сотнях свай прямо в море. Он также был священным местом и запретным островом для обычных людей на протяжении веков
  • Храм Дайсё-ин. Поднимемся по тропинке, окружённой многочисленными статуями будд, и зайдём в древний буддийский грот
  • Гора Мисен. Насладимся шикарными панорамами с её вершины
  • Спрятанное от глаз туристов аутентичное кафе с восхитительными видами на храмы и пролив
  • Знаменитые ворота Тории, окутанные закатным светом
  • При желании съездим на пляж или же на шикарный горячий источник
  • А также попробуем кое-что интересное и очень вкусное

Я расскажу:

  • как остров Миядзима стал священным и почему его история древнее первых столиц Японии — Киото и Нары
  • кем были три покровительницы острова
  • почему святилище Ицукусима построено на сваях
  • почему до сих пор действует запрет на рождение и смерть на острове
  • сколько будд в храме Дайсё-ин

и многое другое!

Примерный тайминг

  • Поездка на пароме — 20 мин
  • Ицукусима — 60 мин
  • Путь до Дайсё-ин — около 30 мин
  • Посещение Дайсё-ин — 30–60 мин
  • Подъём на гору Мисен, по пути посещение святилищ 1–1,5 часа
  • Отдых на вершине горы — 30 мин
  • При желании — обед в кафешке с потрясающим видом — 30–60 мин
  • Спуск по одному из 4 маршрутов (выбор зависит от вашей бодрости) — 30–45 мин
  • Прогулка по торговой улице с сувенирами — от 15 мин
  • Обратный паром — 20 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно, но можем договориться о трансфере от Хиросимы
  • В стоимость включены: билеты на паром, вход в храмы
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) обед, проезд на такси до некоторых локаций или пляжа, посещение онсена. Все цены уточняйте в переписке
  • Подъём на гору Мисен можно совершить на фуникулёре (оплачивается дополнительно), однако гид обожает хайки в горы и всем советует! Поэтому данный момент мы обговорим заранее

Важные детали путешествия

  • В храмах Японии есть ограничения для фото- и видеосъёмке. Прошу отнестись с пониманием
  • На пляже есть души, в сезон открыты (по октябрь), но сам пляж считается необорудованным. Песчинки похожи на мелкие камешки. Советую взять резиновые шлёпки тем, у кого нежная кожа
  • В онсене татуировки запрещены. Если у вас небольшая — уточню в онсене, как нам лучше поступить (зачастую — дело решаемое)
  • Советую надевать удобную обувь, так как ходить придётся много. Дорога — брусчатка, лесные тропки, огромные валуны и асфальт

Александр
Александр — ваш гид в Хиросиме
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
читать дальше

лет проехал на велосипеде по Японии более 3 тыс. км по новым дорогам и маршрутам, взобрался на 7 вершин, погружался с дайверами не раз и не два:) Если вы хотите заглянуть туда, где живёт настоящая Япония, вы попали в правильное место!

