Хиросима — город, который вдохновляет.
Вы увидите Мемориал мира, древний самурайский замок и узнаете, как город возродился после трагедии, став одним из самых просторных и уютных в Японии. Научитесь готовить окономияки
Описание экскурсииХиросима — город, который пережил трагедию и стал символом мира и обновления. Сегодня это просторный, светлый город с зелёными улицами, историческими памятниками и особой гастрономической культурой. Вы прогуляетесь по центру Хиросимы, увидите Мемориальный парк мира и музей, узнаете истории выживших и поймёте, почему этот город так бережно говорит о прошлом, оставаясь при этом невероятно живым. Зайдём в Замок карпа — реконструированную резиденцию самурайского правителя, окружённую водными рвами и красивым садом. А если захотите — сами приготовите настоящие хиросимские окономияки, прославленные во всей Японии. Их особенность — слоистая структура, свежая капуста, лапша и фирменный тягучий соус. Хиросима — это ещё и пейзажи: недалеко — горы, реки и пляжи Внутреннего Японского моря. Экскурсия пройдёт в пешем формате, в темпе городской прогулки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Музей Мира и парк памяти - расположен на месте сброса атомной бомбы, в память о её жертвах
- 2. Замок Карпа - главный замок Хирошимы и его правителей
- 3. Древняя резиденция клана, правившего в Хирошиме с начала 17го века, и переделанная в общественный парк в 20м веке - Шюккей-ен
- 4. Спокойное место и часть пути паломником - святилище Тсурухане
- 5. Окономияки-я - гордость Хирошимы, где делают самые вкусные окономияки
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Проезд во время экскурсии
- Чудесное настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспортные расходы до места встречи
- Входные билеты на мастер-класс по приготовлению окономияки
- Обед
- Билеты до Луны
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Хиросима, Железнодорожная станция · префектура Хиросима, Хиросима, район Минами
Завершение: Хирошима
Когда и сколько длится?
Когда: Начало с 9 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
