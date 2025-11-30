Пушистый рай, где живут сотни дружелюбных кроликов, и место с неожиданным историческим прошлым.
Эта поездка подарит вам и умиление, и пищу для размышлений: вы погуляете среди зверушек, насладитесь панорамами острова и узнаете о его военной роли в 20 веке.
Описание экскурсии
- Паром и знакомство с островом — заранее закупим корм, чтобы кролики сразу потянулись к вам.
- Прогулка по острову — свободно прыгающие кролики, пляжи, мемориалы Второй мировой войны и катакомбы (в которые мы не полезем, ибо небезопасно).
- Панорама с вершины — красивые виды и прогулка по живописным тропам.
- По желанию — отдых на пляже и купание.
- Музей варенья — необычная остановка на обратном пути.
Вы узнаете:
- как Япония использовала Окуносиму во время Второй мировой.
- как на острове появились кролики и почему их тут так много.
- какие ещё интересные места находятся неподалёку.
Организационные детали
- Кафе на острове нет — обедаем до или после, либо берём перекус с собой.
- Обязательно возьмите с собой воду.
- Большие сумки можно оставить у пристани (500 йен за одну).
- Проезд на пароме оплачивается отдельно.
- Для купающихся: не забудьте взять полотенца.
Как добраться до места встречи (если едете сами, без встречи с гидом)
- Из Осаки, Киото, Токио: на синкансене до станции «Михара» — ~1 ч,~1,5 ч или ~3,5 ч в пути соответственно. Далее ещё около 20 мин на линии JR Kure Line до станции у парома.
- Из Хиросимы: синкансен до «Михара» (~25 мин) + JR (~20–25 мин), стоимость — ~3600 йен; только JR электрички — ~120 мин, стоимость — 1340 йен; автобус (ходит редко) — ~90 мин, стоимость — ~1600 йен; машина — около 60 км; такси — ~20 000 йен.
Как обычно добираюсь я сам
- Из Осаки — на синкансене до «Михара», затем на электричке до парома.
- Из Хиросимы — на электричке сразу до станции у парома (или при необходимости еду чуть дальше до «Михара», чтобы встретить группу).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
