9:00 Встреча в гостинице русскоговорящим гидом.
Выезд в национальный заповедник Хаконэ.
Круиз на прогулочном корабле 🛳️ по горному озеру Аси, осмотр долины гейзеров Овакудани.
Посещение термального комплекса Юнессан. Купание в горячих источниках, ванны с ароматом кофе, экстрактами зеленого чая, сакэ, традиционные ванны о-фуро из японской сосны и т. д.
19. 00 Возвращение в гостиницу.
Начало и место завершения
🚩 Yokohama
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард Р.
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Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии