Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

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Красоты у подножья горы Фудзи (Хаконэ)

Эдуард Р.
Эдуард Р. – Гид из Иокогамы
Красоты у подножья горы Фудзи (Хаконэ)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $892 за человека

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Красоты у подножья горы Фудзи (Хаконэ)
9:00 Встреча в гостинице русскоговорящим гидом.
Выезд в национальный заповедник Хаконэ.
Круиз на прогулочном корабле 🛳️ по горному озеру Аси, осмотр долины гейзеров Овакудани.
Посещение термального комплекса Юнессан. Купание в горячих источниках, ванны с ароматом кофе, экстрактами зеленого чая, сакэ, традиционные ванны о-фуро из японской сосны и т. д.
19. 00 Возвращение в гостиницу.
Начало и место завершения
🚩 Yokohama

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард Р.
Эдуард Р.
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