Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

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Эдуард Р.
Эдуард Р. – Гид из Иокогамы
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $535 за человека

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Начало и место завершения
🚩 Yokohama

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард Р.
Эдуард Р.
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