Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

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Жемчужина японской цивилизации

Эдуард Р.
Эдуард Р. – Гид из Иокогамы
Жемчужина японской цивилизации
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $1 428 за человека

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Жемчужина японской цивилизации
Жемчужина японской цивилизации
9:00 Встреча в гостинице русскоговорящим гидом. Выезд на синкансэне в Киото. Экскурсия ⛳ в храм Рёандзи, осмотр Сада камней. Посещение Золотого павильона Кинкакудзи. Экскурсия в Храм Чистой Воды Киёмидзу-дэра. Прогулка 👣 по старинным улочкам квартала Гион.
19:00 Возвращение в гостиницу
Начало и место завершения
🚩 Yokohama
Жемчужина японской цивилизации

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард Р.
Эдуард Р.
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