Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

9:00 Встреча в гостинице русскоговорящим гидом. Выезд на синкансэне в Киото. Экскурсия ⛳ в храм Рёандзи, осмотр Сада камней. Посещение Золотого павильона Кинкакудзи. Экскурсия в Храм Чистой Воды Киёмидзу-дэра. Прогулка 👣 по старинным улочкам квартала Гион.
19:00 Возвращение в гостиницу
Начало и место завершения
🚩 Yokohama
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.