Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

9:00 Встреча в гостинице русскоговорящим гидом. Выезд на синкансэне в Киото. Экскурсия ⛳ в храм Рёандзи, осмотр Сада камней. Посещение Золотого павильона Кинкакудзи. Экскурсия в Храм Чистой Воды Киёмидзу-дэра. Прогулка 👣 по старинным улочкам квартала Гион.

19:00 Возвращение в гостиницу