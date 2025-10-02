Мои заказы

Музеи и искусство Канадзавы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Канадзаве на русском языке, цены от $261, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
«На территории расположены питейные, музеи, магазины сладостей и часто проводятся мероприятия с участием настоящих гейш»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
«Квартал гейш Ниси Чая — второй по величине в городе — и Музей оружия ниндзя, его открыл местный коллекционер»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
«Мы можем добавить в программу посещение Музея современного искусства или рынок Омичо»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$261$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    МИХАЙЛИЧЕНКО
    2 октября 2025
    Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
    Канадзава невероятно интересный, культурный, и с большим историческим наследием город. На мой взгляд, он обязателен для посещения, если вы хотите
    читать дальше

    реально погрузиться в его прошлое, узнать через какие междоусобные войны он прошел, какими ремеслами в совершенстве овладели его жители, какие дома строили самураи, как вели хозяйство, как зарождалось искусство гейш… все это вы узнаете на экскурсии с замечательным гидом Евгением, который везде вас проведет, обо всем ярко и интересно расскажет! Наша экскурсия по - моему затянулась, но Евгений очень увлеченный и влюбленный в этот город, и в Японию в целом, казалось, не замечал времени, мы общались, гуляли по вечерним улочкам, и уже становилось ясно, что одной поездки в Канадзаву точно мало… Сам Евгений очень позитивный, веселый, легкий в общении, знает как интереснее показать город, где сделать остановку, попить чай, без толп туристов, и где отведать самые вкусные морепродукты!
    Очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
  2. Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
  3. Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в декабре 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 261 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 14 ⭐ отзывов, цены от $261. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль