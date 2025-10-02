читать дальше

реально погрузиться в его прошлое, узнать через какие междоусобные войны он прошел, какими ремеслами в совершенстве овладели его жители, какие дома строили самураи, как вели хозяйство, как зарождалось искусство гейш… все это вы узнаете на экскурсии с замечательным гидом Евгением, который везде вас проведет, обо всем ярко и интересно расскажет! Наша экскурсия по - моему затянулась, но Евгений очень увлеченный и влюбленный в этот город, и в Японию в целом, казалось, не замечал времени, мы общались, гуляли по вечерним улочкам, и уже становилось ясно, что одной поездки в Канадзаву точно мало… Сам Евгений очень позитивный, веселый, легкий в общении, знает как интереснее показать город, где сделать остановку, попить чай, без толп туристов, и где отведать самые вкусные морепродукты!

Очень рекомендую!!!