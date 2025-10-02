Экскурсия "Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел" приглашает вас в увлекательное путешествие по городу, начиная с 17 века. Здесь можно увидеть рынок "Омичо", самурайский квартал Нагамачи и квартал гейш Ниси Чая. Узнайте о жизни простых горожан, их профессиях и увлечениях. Атмосфера города раскрывается в деталях, которые легко могли бы остаться незамеченными. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Канадзавы
Лучшее время для посещения Канадзавы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и влажно, но это хорошее время для тех, кто не боится жары. Зимой, с декабря по февраль, город покрывается снегом, что придаёт ему особое очарование, но некоторые маршруты могут быть недоступны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Знаменитый рынок «Омичо», где попробуете больших свежих устриц и канадзавский пудинг. Это место ещё называют кухней Канадзавы
- Самурайский квартал Нагамачи и дом самурайской семьи Номура с великолепным садом и чайной комнатой, где можно пить чай и наслаждаться видом
- Сад Сузуки Дайсэтцу, первого буддиста, который познакомил западный мир с концепцией дзэна на английском языке. Вы увидите арт-объект, который считается одной из визитных карточек города
- Квартал гейш Ниси Чая — второй по величине в городе — и Музей оружия ниндзя, его открыл местный коллекционер
Я расскажу:
- Почему Канадзава был одним из культурных центров Японии периода Эдо
- Как самураи связаны с популяризацией чайной церемонии
- Почему местные кварталы гейш — одни из самых крупных в Японии
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже был в Канадзаве или на моей основной экскурсии по городу, кто знаком с самыми популярными локациями (Кэнрокуэн, замок Канадзава, Ояма дзинся, Хигаси чая) и историей города. На этот раз мы посещаем значимые места, которые были доступны не только высшим сословиям и являлись центром притяжения обычных людей.
Организационные детали
- Если с вами будут несовершеннолетние дети, пожалуйста, укажите их возраст при бронировании
- Весь маршрут мы пройдём пешком, но можем воспользоваться общественным транспортом: проезд в автобусе можно оплатить картой Visa, такси можно вызвать через приложение Uber
- Рекомендую взять с собой не менее 6000 йен на человека. Оставшиеся деньги могут пригодиться для покупки сувениров, похода в другие музеи и обеда
- Дополнительно можем посетить Ниндзя-дэра или музей Каракури (механических кукол) в порту. Для этих мест обязательно бронирование, уточняйте детали в переписке
Дополнительные расходы
- Дом самурайской семьи Номура — 550 йен за чел.
- Музей оружия ниндзя — 800 йен за чел.
- Перекус на рынке «Омичо» — от 1000 до 2000 йен
- Билеты, еда и проезд гида
Евгений — ваш гид в Канадзаве
Провёл экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Евгений, я родом из Иркутска. Увлечения: видео, фото, графический дизайн, японская поп-культура. Много путешествовал по Японии в качестве оператора онлайн-экскурсий. Живу в Канадзаве с 2021 года. Всегда в поиске новых мест досуга и интересных кафе. С радостью покажу вам город глазами местного жителя.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
МИХАЙЛИЧЕНКО
2 окт 2025
Канадзава невероятно интересный, культурный, и с большим историческим наследием город. На мой взгляд, он обязателен для посещения, если вы хотите реально погрузиться в его прошлое, узнать через какие междоусобные войны
