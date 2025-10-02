Экскурсия "Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел" приглашает вас в увлекательное путешествие по городу, начиная с 17 века. Здесь можно увидеть рынок "Омичо", самурайский квартал Нагамачи и квартал гейш Ниси Чая. Узнайте о жизни простых горожан, их профессиях и увлечениях. Атмосфера города раскрывается в деталях, которые легко могли бы остаться незамеченными. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Канадзавы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Канадзавы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко и влажно, но это хорошее время для тех, кто не боится жары. Зимой, с декабря по февраль, город покрывается снегом, что придаёт ему особое очарование, но некоторые маршруты могут быть недоступны.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.