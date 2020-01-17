Все экскурсии в Канадзаве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Канадзаве – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €300. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Канадзаве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-6 чел.
Самобытная Канадзава
Увидеть главные достопримечательности старинного города и погрузиться в мир настоящей Японии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-6 чел.
Волшебная Канадзава
Проникнуться философией парка Кэнроку, продегустировать морские деликатесы и посетить дом самурая
Последние отзывы «Экскурсии Канадзавы»
- IIrina17 января 2020Анастасия - очень приятный человек, хорошо знает город и старается показать самые интересные места. Мы прошли пешком весь город. Остались только самые приятные воспоминания. Спасибо
- ШШарона20 октября 2019Мы провели с Анастасией волшебный день. Приятный и знающий историю рассказчик, милый собеседник, дала много информации не связанной напрямую с прогулкой, даже после того как мы расстались. Помимо посещения достопримечательностей городамы пили мача, ели сладости, посетили замечательный магазин фарфора. Рекомендуем от всего сердца. Истории Япония восприниматься совсем по другому. Шарона
- ЯЯков4 октября 2019Анастасия отличный гид! Была постоянно на связи, обо всех моментах легко и быстро договаривались заранее. Встретила в порту и целый день открывала для нас Канадзаву. Вежлива, открыта, легка в общении и с чувством юмора. Знание культуры и города отличное и глубокое. Программа была насыщенная, интересная, неутомительная. В конце Анастасия вручила нам приятные сувениры =) Очень приятно и с пользой провели время и познакомились с волшебной Канадзавой. Очень советую экскурсию!