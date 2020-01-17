Отзыв на: Волшебная Канадзава I Irina 5 Анастасия - очень приятный человек, хорошо знает город и старается показать самые интересные места. Мы прошли пешком весь город. Остались только самые приятные воспоминания. Спасибо

Отзыв на: Волшебная Канадзава Ш Шарона 5 Мы провели с Анастасией волшебный день. Приятный и знающий историю рассказчик, милый собеседник, дала много информации не связанной напрямую с прогулкой, даже после того как мы расстались. Помимо посещения достопримечательностей городамы пили мача, ели сладости, посетили замечательный магазин фарфора. Рекомендуем от всего сердца. Истории Япония восприниматься совсем по другому. Шарона