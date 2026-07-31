Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В сказочную деревню Сиракава-го - из Канадзавы
Прикоснуться к нетронутой Японии, которую не найдёшь в мегаполисах
Начало: У станции Канадзава
11 авг в 13:00
12 авг в 09:00
от $345 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка в кимоно по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Примерить традиционный образ и увидеть Японию самураев среди садов и замковых стен
Начало: У сада Кэнроку-эн
Завтра в 13:30
10 авг в 09:30
от $200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия с Яной! Она провела с нами целый день, и все это время было легко, интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
И
Яна живет в этом регионе больше 15 лет и, конечно, проводит ее как местный житель. Очень удобно, что экскурсия за
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия Евгения более расширенная, когда знаковые места Канадзавы уже посмотрели, хотя, несомненно, и обзорную экскурсию он тоже может провести. Увлеченный
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия по Канадзаве была удивительной! Красота города, атмосферные улочки и впечатляющие сады оставили незабываемые впечатления. Рекомендую каждому! Яна замечательный гид и чудесный человек!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Яна очень приятный и знающий гид, любит своё дело и Японию. С удовольствием провели день в Каназаве.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений провел мне и моим друзьям замечательную экскурсию по Канадзаве. В ней было все сбалансированно: внимание к нашим потребностям и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Яна - отличный гид, хороший собеседник, программа в Канадзаве была интересной, с мастер-классом по изделиям из сусального золота.
Вам был полезен этот отзыв?
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень
+16
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений подобрал маршрут именно под нас, под запрос. Объединил места, историю, уникальные мастерские и атмосферу.
Маршрут понравился, атмосфера прошлой и современной
Маршрут понравился, атмосфера прошлой и современной
Вам был полезен этот отзыв?
Провели прекрасные дни в Канадзаве) спасибо Жене огромное, за заботу, зп внимание) с удовольствием вернемся)
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 26 отзывов в Канадзаве
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве
Самые популярные экскурсии в Канадзаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в августе 2026
Сейчас в Канадзаве можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 200 до 345. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Откройте для себя Японию на экскурсиях в Канадзаве на русском языке в 2026 году. Присоединяйтесь к группам или бронируйте индивидуальные экскурсии по доступным ценам. Наши гиды покажут вам лучшие достопримечательности Канадзавы и поделятся историями и фактами о Японии