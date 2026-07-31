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Экскурсии в Канадзаве

Найдено 6 экскурсий в Канадзаве на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 8 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $340 за всё до 10 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $300 за всё до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $300 за всё до 5 чел.
В сказочную деревню Сиракава-го - из Канадзавы
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В сказочную деревню Сиракава-го - из Канадзавы
Прикоснуться к нетронутой Японии, которую не найдёшь в мегаполисах
Начало: У станции Канадзава
11 авг в 13:00
12 авг в 09:00
от $345 за всё до 10 чел.
Прогулка в кимоно по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка в кимоно по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Примерить традиционный образ и увидеть Японию самураев среди садов и замковых стен
Начало: У сада Кэнроку-эн
Завтра в 13:30
10 авг в 09:30
от $200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Yakov
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Нам очень понравилась экскурсия с Яной! Она провела с нами целый день, и все это время было легко, интересно и
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очень комфортно. Яна прекрасно знает Канадзаву, увлекательно рассказывает и отвечает на любые вопросы. Отдельное спасибо за замечательный мастер-класс — это стало одним из самых ярких впечатлений. Особенно хочется отметить, что Яна не ограничилась только экскурсией: она искренне помогла нам решить неожиданную логистическую проблему, общалась от нашего имени с представителями железной дороги и уделила этому свое время. Такая забота о гостях дорогого стоит. Экскурсию с удовольствием рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Канадзавой в компании профессионального и неравнодушного гида.

Нам очень понравилась экскурсия с Яной! Она провела с нами целый день, и все это время
Нам очень понравилась экскурсия с Яной! Она провела с нами целый день, и все это время
Нам очень понравилась экскурсия с Яной! Она провела с нами целый день, и все это время
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И
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна живет в этом регионе больше 15 лет и, конечно, проводит ее как местный житель. Очень удобно, что экскурсия за
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небольшую доплату проводилась на машине, мы меньше устали и гораздо больше мест смогли посмотреть. Яна очень гибкая к вашим пожеланиям, мы взяли мастер класс по декорированию сусальным золотом, который проходит в одноименном музее. Причем там насколько разных техник может быть. Было интересно. Теперь у нас персональные золотые палочки для суши. Но возможно заменить его по согласованию с гидом на другие локации. Казалось бы шестой раз в Японии, а узнали много интересных деталей: про сугидама, фуросики, 7 богов счастья и где должна отражаться третья луна. Не пожалели, что посетили чайный домик гейши и именно с чайной церемонией, когда матча подают правильно в виде пены. Даже обед в семейном сетевом ресторанчике много времени не отнял, был недорогим, вкусным, и новые представления об общепите в Японии дал. Спасибо, Яна. Рекомендуем.

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И
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Экскурсия Евгения более расширенная, когда знаковые места Канадзавы уже посмотрели, хотя, несомненно, и обзорную экскурсию он тоже может провести. Увлеченный
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Японией, образованный, спокойный, деликатный. Многие детали, которые касаются самураев, ниндзя, истории ремесел и даже бытовых тонкостей этого региона узнали от Евгения.

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Милана
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Экскурсия по Канадзаве была удивительной! Красота города, атмосферные улочки и впечатляющие сады оставили незабываемые впечатления. Рекомендую каждому! Яна замечательный гид и чудесный человек!
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I
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна очень приятный и знающий гид, любит своё дело и Японию. С удовольствием провели день в Каназаве.
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Вячеслав
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Евгений провел мне и моим друзьям замечательную экскурсию по Канадзаве. В ней было все сбалансированно: внимание к нашим потребностям и
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интересам, хорошо спланированный маршрут, интересные рассказы и истории из личного опыта. Рекомендую всем путешественникам, которые проезжают через Канадзаву или надолго останавливаются в ней. Я сам гид (в Италии) и потому могу дать оценку и с точки зрения туриста, и с точки зрения коллеги. И моя оценка на 10 из 10!

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А
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна - отличный гид, хороший собеседник, программа в Канадзаве была интересной, с мастер-классом по изделиям из сусального золота.
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Татьяна
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень
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настоящее.

Наша прогулка с Евгением оказалась именно такой. Без спешки, без перегруза фактами — зато с вниманием к деталям, к настроению, к нам. С ним город раскрывался постепенно, мягко, и в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что не просто смотрим, а чувствуем его. И, кажется, именно тогда и полюбили Канадзаву.

Мы увидели всё самое важное: и Кэнроку-эн с его продуманной до совершенства красотой, и замок Канадзава с его историей, и храм Ояма с необычными воротами, и Хигасичая — живой, атмосферный квартал гейш. Но особенно ценно было то, что Евгений показал и те места, которые были важны именно для нас — подстроил маршрут под наше настроение.

Он много рассказывал, советовал, делился — и делал это так легко и искренне, что рядом просто было хорошо. И даже погода в тот день будто была на нашей стороне.

Сейчас смотрим фотографии — и появляется тихая ностальгия. По этим улицам, по этому дню, по разговорам. И, конечно, по самому Евгению — очень доброму и светлому человеку, с которым хочется однажды снова встретиться и пройтись по Канадзаве ещё раз (и не только по ней). Так что — до встречи!

Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.+16
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
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Андрей
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Евгений подобрал маршрут именно под нас, под запрос. Объединил места, историю, уникальные мастерские и атмосферу.
Маршрут понравился, атмосфера прошлой и современной
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Канадзавы.
Евгений помог попасть на чайную церемонию и провести по паркам и местам куда сами бы не догадались зайти, даже побывали в музее ниндзя, в котором Женя "плавает как рыба в воде"! Угостил нас самыми вкусными моти.

Рекомендуем Женю однозначно!

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Вера
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Провели прекрасные дни в Канадзаве) спасибо Жене огромное, за заботу, зп внимание) с удовольствием вернемся)
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Всего 26 отзывов в Канадзаве

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Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве

Самые популярные экскурсии в Канадзаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота;
  2. Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс;
  3. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки;
  4. Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел;
  5. В сказочную деревню Сиракава-го - из Канадзавы.
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в августе 2026
Сейчас в Канадзаве можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 200 до 345. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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