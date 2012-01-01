Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Переулки старой столицы — Киото Классический

Гид S.
Гид S. – Гид из Киото
Переулки старой столицы — Киото Классический
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $339 за человека

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Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Встреча с экскурсоводом в холле отеля или на вокзале.
Посещение смотровой площадки Киотоской башни (Kyoto tower), краткий экскурс в историю 📖 и планировку города, на протяжение 1200 лет служившего императорской столицей ⭐️. Именно здесь сформировалась японская государственность и культура; в Киото сосредоточена большая часть сохранившихся памятников японской архитектуры и искусства. Ту утонченную восточную эстетику, которая так популярна на западе, можно встретить в Киото на каждом шагу. Прекрасен каждый штрих на лице этого древнего города!
Посещение Храма Чистой воды — Киёмидзу-дэра, путь к которому проходит узкими извилистыми переулками на склоне Хигасияма. Их история уходит в глубь веков, когда к основанному в 8 веке на склоне горы ⛰️ монастырю стали стекаться паломники со всей страны. Эти места упоминаются в старинных текстах 11–12 веков, они обязательно были включены в древних путеводителях по старой столице. Причем этот храм неизменно занимал в порядке повествования первое место.
Спустившись по склонам Саннэндзака и Нинэндзака, вы окажетесь в пределах святилища Ясака-дзиндзя, некогда носившее название храма Гиона. Именно этот храм дал название окружающему его кварталу — прославленному кварталу гейш Киото. На самом деле таких кварталов гейш в городе есть 5, и 4 из них находятся по соседству с Ясака-дзиндзя. Мы не спеша прогуляемся по «Миру цветов и ив», познакомимся с бытом, традициями и обрядами киотоских гэйко и майко — как здесь называют гейш.
Прогулявшись по центральной части Киото, мы направимся в его северо-западные пределы — к главному открыточному виду Японии — Золотому павильону Кинкакудзи и расположенному неподалеку знаменитому Саду камней Рёандзи, знакомому многим по книге Владимира Цветова.
Вечером мы познакомимся с бытом горожан, посетим старинный дом матия и прогуляемся по городскому рынку Нисики. Нас ждет чайная церемония и знакомство с местными ремеслами, а также шоу показ традиционных кимоно в текстильном центре ремесел Нисидзин.
В завершение экскурсии 🧭 вам будут даны рекомендации на другие дни, чтобы вы смогли самостоятельно посетить самые интересные и красивые 🤩 места и храмы, которых в таком маленьком городе более 2 тысяч.
Начало и место завершения
🚩 Kyoto
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический
Переулки старой столицы — Киото Классический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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