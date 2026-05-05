3 отзыва оставили туристы

Восточные пагоды, аккуратные сады, гейши в нарядных кимоно, загадочные символы — я покажу вам Японию, такой, какой ее ждешь. Вы увидите «парящий» золотой дворец, проникнетесь покоем сада камней и полюбуетесь районом чайных домиков. А я помогу разобраться в глубокой истории страны, в ее традициях и характере.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самобытный мир Японии

Древний город, который больше 1000 лет был столицей Страны восходящего солнца, пронизан историей, культурой и традициями. Обо всем этом я расскажу на прогулке по улицам и культовым местам Киото. Вы услышите старинные легенды, откроете особенности быта прошлого и лучше поймете загадочную Японию. А я еще я с радостью поделюсь наблюдениями из жизни современных японцев — здесь много забавного!

Главные достопримечательности — Япония с открытки

На севере города вас впечатлит роскошный золотой павильон храма Кинкаку-дзи, бывшая резиденция сёгуна 14 века. Мы поговорим о строительстве комплекса и о понятии «сёгунат». А прогулка по парку подарит вам сказочную панораму: павильон стоит у кромки пруда, отражаясь в глади воды, и будто парит над землей.

После посетим сад камней Рёандзи — место, где каждый чувствует дух философии и проникается умиротворением. Вам откроется секрет 15 камней, особенности расположения объектов в традиционных садах и некоторые принципы дзен-буддизма.

На самом юге Киото, в святилище Фусими Инари вы вспомните знаменитую сцену из «Мемуар гейши», проходя по таинственным тоннелям из ворот тории. Поймете их значение и сделаете сотни атмосферных снимков, а по желанию сами переоденетесь в кимоно для фото.

1001 статуя богини Каннон в буддийском храме Сандзюсангэн-до на первый взгляд покажутся грозными. Но вы оцените силу этой святыни, которая манит людей с 13 века.

Конечно, вас также ждет район гейш Гион. Перед вами предстанут старинные деревянные постройки, а мимо будут пробегать, спеша на работу, облаченные в парадные кимоно гейши и их ученицы «майко».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Киото и хотят увидеть и узнать самое главное.

Организационные детали