3 отзыва оставили туристы

Древний город, который больше 1000 лет был столицей Страны восходящего солнца, пронизан историей, культурой и традициями. Обо всем этом я расскажу на прогулке по улицам и культовым местам Киото. Вы услышите старинные легенды, откроете особенности быта прошлого и лучше поймете загадочную Японию. А я еще я с радостью поделюсь наблюдениями из жизни современных японцев — здесь много забавного!
Главные достопримечательности — Япония с открытки
На севере города вас впечатлит роскошный золотой павильон храма Кинкаку-дзи, бывшая резиденция сёгуна 14 века. Мы поговорим о строительстве комплекса и о понятии «сёгунат». А прогулка по парку подарит вам сказочную панораму: павильон стоит у кромки пруда, отражаясь в глади воды, и будто парит над землей.
После посетим сад камней Рёандзи — место, где каждый чувствует дух философии и проникается умиротворением. Вам откроется секрет 15 камней, особенности расположения объектов в традиционных садах и некоторые принципы дзен-буддизма.
На самом юге Киото, в святилище Фусими Инари вы вспомните знаменитую сцену из «Мемуар гейши», проходя по таинственным тоннелям из ворот тории. Поймете их значение и сделаете сотни атмосферных снимков, а по желанию сами переоденетесь в кимоно для фото.
1001 статуя богини Каннон в буддийском храме Сандзюсангэн-до на первый взгляд покажутся грозными. Но вы оцените силу этой святыни, которая манит людей с 13 века.
Конечно, вас также ждет район гейш Гион. Перед вами предстанут старинные деревянные постройки, а мимо будут пробегать, спеша на работу, облаченные в парадные кимоно гейши и их ученицы «майко».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые впервые в Киото и хотят увидеть и узнать самое главное.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но между объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте (или на такси по вашему желанию)
В стоимость не включено: входные билеты (1800 йен/~$15 с чел.), билеты на транспорт для вас и для гида, обед
Экскурсию можно провести на автомобиле с доплатой $350 до 4-х человек, и $400 для 5-6 человек (Toyota Alphard, 2024 г. в.). Стоимость может варьироваться в зависимости от количества человек. Также возможна аренда транспорта — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 449 туристов
Я живу и работаю в Японии с 2001 года. Когда-то эта страна увлекла меня своей культурой, утончённостью, умением совмещать современность и многовековые традиции, ментальностью. Взяв самое передовое, технологичное и эффективное, читать дальшеуменьшить
она по-прежнему сохраняет древний уклад жизни. Только в Японии весной все отправляются созерцать цветение сакуры, а осенью — багряные клёны. С такой многогранной страной я хотела бы познакомить всех путешественников. И да, японцы не сомневаются, что живут в самой красивой стране, ведь даже солнце предпочитает освещать первой именно её…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Yuliya
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым местам Киото, Мария также порекомендовала нам замечательные места для самостоятельного посещения, рассказала об истории Японии, а также поведала многое о жизни и культуре этого прекрасного народа. Спасибо за чудесный день!
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Камила
Мария- прекрасный гид🥰 Экскурсия очень понравилась и время пролетело очень быстро❣️
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Ольга
Наше знакомство с Киото 3 апреля состоялось благодаря гидессе Елене из команды Марии. Елена была прекрасна! В своем запоминающемся кимоно-куртке, сшитом в японских традиицях, Елена очаровала своим вдохновением созерцания архитектурных шедевров Киото и свои рассказом о них. Экскурсия получилась невероятно разнообразная! Елена побуждала нас восторгаться каждую минуту! Спасибо большое! Рекомендую всем путешественникам!
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И
Ирина
Пару дней назад у нас была просто великолепная и атмосферная экскурсия - путешествие по Киото с Марией! Было безумно интересно, познавательно, очень увлекательно, невероятно комфортно и взрослым и детям (12 читать дальшеуменьшить
лет)!) Мария - просто кладезь информации, хотелось впитывать и впитывать!) Это просто восторг! Мы прониклись духом и атмосферой этого прекрасного города благодаря Марии! Готовы были вечность гулять по Киото) Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Огромное спасибо от всей нашей семьи за увлекательное путешествие, за захватывающую подачу материала, за высокий профессионализм, за легкость, позитив, чуткость и невероятную душевность!) Уже не терпится вернуться и продолжить знакомство с Киото с Марией! Лучшего гида и сопровождающего просто не существует) Ирина, Саша, Ксюша и Кирилл
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Ю
Юрий
Отличный день в Киото, благодаря нашему гиду, Марии. Большой опыт Марии и полжизни прожитой в Киото, являются важными факторами, которые дали нам возможность изучить город и страну на высшем уровне, жаль что всего один день был у нас. Спасибо Мария!
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Андрей
С Еленой провели незабываемый день в Киото! Она профессиональный историк (с дипломом) при этом рассказывает очень интересно. Маршрут насыщенный, даже прошлись по нетуристическим местам, прочувствовав местный вайб. Храмы, погоды, парки, а также читать дальшеуменьшить
прокатились на поезде в тоннеле из сакур. Попробовали гедза "Мишлен". зашли в местную лашичную.
Елена очень четкая и структурная, подскажет что и где нужно сделать обязательно. При всем при этом весёлая и душевная. Однозначно рекомендуем!!!
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