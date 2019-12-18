3 отзыва оставили туристы

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Киото — погружение в истинную Японию

Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Мария – Гид в Киото
Восточные пагоды, аккуратные сады, гейши в нарядных кимоно, загадочные символы — я покажу вам Японию, такой, какой ее ждешь.

Вы увидите «парящий» золотой дворец, проникнетесь покоем сада камней и полюбуетесь районом чайных домиков.

А я помогу разобраться в глубокой истории 📖 страны, в ее традициях и характере.
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию

Что вас ожидает

Самобытный мир Японии
Древний город, который больше 1000 лет был столицей Страны восходящего солнца, пронизан историей, культурой и традициями. Обо всем этом я расскажу на прогулке по улицам и культовым местам Киото. Вы услышите старинные легенды, откроете особенности быта прошлого и лучше поймете загадочную Японию. А я еще я с радостью поделюсь наблюдениями из жизни современных японцев — здесь много забавного!

Главные достопримечательности — Япония с открытки
На севере города вас впечатлит роскошный золотой павильон храма Кинкаку-дзи, бывшая резиденция сёгуна 14 века. Мы поговорим о строительстве комплекса и о понятии «сёгунат». А прогулка по парку подарит вам сказочную панораму: павильон стоит у кромки пруда, отражаясь в глади воды, и будто парит над землей.

После посетим сад камней Рёандзи — место, где каждый чувствует дух философии и проникается умиротворением. Вам откроется секрет 15 камней, особенности расположения объектов в традиционных садах и некоторые принципы дзен-буддизма.

На самом юге Киото, в святилище Фусими Инари вы вспомните знаменитую сцену из «Мемуар гейши», проходя по таинственным тоннелям из ворот тории. Поймете их значение и сделаете сотни атмосферных снимков, а по желанию сами переоденетесь в кимоно для фото.

1001 статуя богини Каннон в буддийском храме Сандзюсангэн-до на первый взгляд покажутся грозными. Но вы оцените силу этой святыни, которая манит людей с 13 века.

Конечно, вас также ждет район гейш Гион. Перед вами предстанут старинные деревянные постройки, а мимо будут пробегать, спеша на работу, облаченные в парадные кимоно гейши и их ученицы «майко».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Киото и хотят увидеть и узнать самое главное.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но между объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте (или на такси по вашему желанию)
  • В стоимость не включено: входные билеты (1500 йен/~13€ с человека), билеты на транспорт для вас и для гида (проездной на автобус на день за 550 йен/~4,5€ с человека), обед
  • Экскурсию можно провести на автомобиле с доплатой 300€ (Toyota VELLFIRE 2019 г.в до 6 человек)
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию
Киото — погружение в истинную Японию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я живу и работаю в Японии с 2001 года. Когда-то эта страна увлекла меня своей культурой, утонченностью, умением совмещать современность и многовековые традиции, ментальностью. Взяв себе самое передовое, технологичное и эффективное, она по-прежнему сохраняет древний уклад жизни. Только в Японии весной все отправляются созерцать цветение сакуры, а осенью — багряные клены. С такой многогранной страной я хотела бы познакомить всех путешественников. И да, японцы не сомневаются, что живут в самой красивой стране, ведь даже солнце предпочитает освещать первой именно ее...
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3 отзыва оставили туристы

18 декабря 2019
Экскурсия для тех кто совершенно ничего не знает о Японии, материал очень поверхностный. Мария хорошо рассказывает, но совершенно не знает историю и не углубляется в знание материала который дает.
22 ноября 2019
Замечательная экскурсия и чудесный гид Мария! Настоящее погружение в волшебный мир Японии. После экскурсии осталось приятное послевкусие, как после хорошего вина. Очень много успели посмотреть, но ещё больше впереди, и, благодаря Марии, замок белой цапли в период цветения сакуры (ханами) теперь в моем wish листе! 🌸
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