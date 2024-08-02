7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
26 авг в 10:30
27 авг в 10:30
$450 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
11 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$437 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в мир самураев и ниндзя Киото
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
11 авг в 08:30
27 авг в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 22 чел.
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$404 за всё до 22 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Прогулка по Киото: от золотого павильона храма Кинкаку-дзи до сада камней Рёандзи. Окунитесь в атмосферу прошлого и философию дзен-буддизма
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Киото: Храм Тысячи ворот Тории и район Гион
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
14 авг в 10:00
9 сен в 10:00
$524 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$437 за всё до 5 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
410$369 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Все очень понравилось, информативно, и несмотря на жару мы все посмотрели. Конечно, очень комфортно, что на машине-увидели главные достопримечательности. Особенно было интересно узнать про нынешнюю жизнь японцев, совмещенную с традициями
- NNailia29 июля 2024Не смотря на 40 градусную жару прошли весь маршрут!!! Повезло, что не было скопления людей- удалось все посмотреть! Спасибо Ирине за экскурсию! Нам понравилось! Рекомендую эту экскурсию по Киото! Еще- благодарим Ирину за помощь!
- NNailia29 июля 2024Очень понравился Удзи!!!!! Я так сомневалась- стоит ли туда ехать… Однозначно советую👌!!!!! Олени Нары- отдельный «зоопарк»)))- очень мило!!! Храм Большого Будды впечатляет размерами конечно!!! Ваня-
- ННикита15 июля 2024Киото, безусловно, алмаз в ряду туристических достопримечательностей Японии. Мария своей экскурсией огранила этот алмаз, превратив в бриллиант.
- ЮЮлия13 июля 2024Все было супер! Спасибо
- ЕЕлена12 июля 2024Прекрасная экскурсия с Владиславом! Он учёл все наши пожелания и экскурсия была замечательная! Были идеально подобранны места, чтобы интересно было мне и моей дочке. Очень рекомендую!
- ВВиталий3 июля 2024Прекрасная экскурсия! Иван оказался очень эрудированным и талантливым рассказчиком. Он сумел преподнести информацию легко и с прекрасным чувством юмора. Маршрут
- NNigar30 июня 2024Очень приятный и грамотный гид Ирина. У нас получилась плодотворная и насыщенная экскурсия в компании приятного гида. Нам все очень понравилось.
- ЮЮлия28 июня 2024Были семьей на экскурсии в Нару и Удзи с Иваном. Иван очень интересно рассказал об этих городах, исторических событиях. Рассказ
- EElena10 мая 2024Спасибо огромное Галине от всей нашей компании. С огромным удовольствием погуляли с ней по Киото. Галя чудесно владеет информацией, как
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На весь день»
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