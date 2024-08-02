Найдено 9 экскурсий в категории « На весь день » в Киото на русском языке, цены от $369, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Киото на 1 день, гиды Киото подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Киото так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке