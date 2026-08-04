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добрый человек, который рассказывает много о маршруте похода, встречающихся интересных деталях и особенностях жизни в Японии. Узнали много нового об особенностях японской культуры и повседневной жизни, о ритуалах и верованиях.



Подъём до святилища Атаго занял 3,5 ч, обратная дорога 2 ч. Само святилище можно не спеша осмотреть менее чем за час. Несомненно, это секретная локация, в которой можно встретить только единичных иностранных туристов. Но встретили на тропе очень много местных, которые всегда приветливо с нами здоровались. Конничива! 🥰🌸



В самом храме были единичные посетители, и нам удалось практически в полной тишине осмотреть его. Незабываемое ощущение спокойствия в священном месте на вершине горы.



Не менее впечатляют виды, которые открываются на Киото с вершины горы и некоторых точек на самой тропе. Завораживающий контраст японской природы и городского пейзажа вдалеке.



Маршрут отлично подойдёт для людей с любой физической подготовкой, тропа хорошо ухожена и имеет множество удобных мест для привала. Несмотря на жару в 37°С, мы без особых проблем справились с маршрутом, а на вершине нам удалось насладиться температурой в 25°С.



Выражаем искреннюю и глубокую благодарность Александру за прекрасный день, проведённый на японской природе. Аригатогозаимашита! 🌸🙏