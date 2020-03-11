Все экскурсии в Киото
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Киото – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от $300. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Киото почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
8ч
$339
за 1 чел.
8ч
$339
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-10 чел.
Культовые памятники Киото
Прикоснуться к духовному наследию древней столицы Японии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-6 чел.
Классический Киото
История, культура и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€300
за 1-6 чел.
Волшебная Канадзава
Проникнуться философией парка Кэнроку, продегустировать морские деликатесы и посетить дом самурая
Индивидуальная экскурсия
8ч
€350
за 1-8 чел.
Киото — погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€350
за 1-8 чел.
Киото — первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Последние отзывы «Экскурсии Киото»
- ААнна11 марта 2020Спасибо Галине за отличную экскурсию. Очень насыщенная программа получилась, увидели много мест и услышали много всего интересного. Сдержанная и воспитанная Галина оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!
- ММария10 января 2020Спасибо
- ООльга29 декабря 2019Спасибо! Галине! Рекомендуем! Экскурсия выше всяких похвал! Интересный маршрут! Места для знакомства с Киото подобраны со вкусом и любовью к Японии! Благодаря Галине хочется ещё и ещё путешествовать по Японии! Спасибо большое! Галина большой профессионал!
- Отзыв на: Киото — погружение в истинную ЯпониюЕЕлена22 ноября 2019Замечательная экскурсия и чудесный гид Мария! Настоящее погружение в волшебный мир Японии. После экскурсии осталось приятное послевкусие, как после хорошего вина. Очень много успели посмотреть, но ещё больше впереди, и, благодаря Марии, замок белой цапли в период цветения сакуры (ханами) теперь в моем wish листе! 🌸
- ооксана5 ноября 2019Ирина - Отличный гид! Чуткий, тактичный и заботливый человек! Много и интересно рассказывает! Пытается дать вам почувствовать атмосферу и культуру города и мест, которые показывает
- Отзыв на: Киото — погружение в истинную ЯпониюММаксим8 октября 2019Отличная экскурсия! Спасибо Марии за интересный и насыщенный день!
- ЛЛида27 сентября 2019Большое спасибо Юле за экскурсию, все и всем остались довольны! Рекомендуем обязательно!
- ООксана15 августа 2019Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию по киото! А так же за гибкость в составлении маршрута, учитывая невыносимую жару в это время. Отзывчива по всем вопросам)) Ещё раз спасибо! Всем рекомендую