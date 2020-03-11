Отзыв на: Киото — первое свидание А Анна 5 Спасибо Галине за отличную экскурсию. Очень насыщенная программа получилась, увидели много мест и услышали много всего интересного. Сдержанная и воспитанная Галина оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!

Отзыв на: Киото — первое свидание М Мария 5 Спасибо

Отзыв на: Киото — первое свидание О Ольга 5 Спасибо! Галине! Рекомендуем! Экскурсия выше всяких похвал! Интересный маршрут! Места для знакомства с Киото подобраны со вкусом и любовью к Японии! Благодаря Галине хочется ещё и ещё путешествовать по Японии! Спасибо большое! Галина большой профессионал!

Отзыв на: Киото — погружение в истинную Японию Е Елена 5 Замечательная экскурсия и чудесный гид Мария! Настоящее погружение в волшебный мир Японии. После экскурсии осталось приятное послевкусие, как после хорошего вина. Очень много успели посмотреть, но ещё больше впереди, и, благодаря Марии, замок белой цапли в период цветения сакуры (ханами) теперь в моем wish листе! 🌸

Отзыв на: Культовые памятники Киото о оксана 5 Ирина - Отличный гид! Чуткий, тактичный и заботливый человек! Много и интересно рассказывает! Пытается дать вам почувствовать атмосферу и культуру города и мест, которые показывает

Отзыв на: Киото — погружение в истинную Японию М Максим 5 Отличная экскурсия! Спасибо Марии за интересный и насыщенный день!

Отзыв на: Культовые памятники Киото Л Лида 5 Большое спасибо Юле за экскурсию, все и всем остались довольны! Рекомендуем обязательно!