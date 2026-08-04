Мои заказы

Экскурсии в Киото

Найдено 81 экскурсия в Киото на русском языке, цены от $3, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Киото - основные места старой столицы
Пешая
8 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото - основные места старой столицы
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $440 за всё до 6 чел.
Киото и Нара - древние столицы Японии
На машине
8 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото и Нара - древние столицы Японии
Путешествие к истокам души многогранной страны (старт в Киото)
Начало: У отеля в Киото
Завтра в 14:00
12 авг в 10:00
от $618$650 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $577 за всё до 4 чел.
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Увидеть символы древней столицы Японии - в комфортном формате
10 авг в 09:00
5 сен в 09:00
от $140 за всё до 10 чел.
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
Начало: Станция Киото
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $555 за всё до 4 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Пешая
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
Завтра в 13:30
10 авг в 08:00
от €440 за всё до 6 чел.
Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
107 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от $550 за всё до 5 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Пешая
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Познакомиться с городом, изучить его достопримечательности и узнать, как шьют традиционное кимоно
Начало: У Станция Киото
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Пешая
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
Открывая Киото
Пешая
4.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Киото
Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
23 авг в 09:30
25 авг в 08:00
от $285 за всё до 5 чел.
Культовые памятники Киото
На автобусе
8 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Культовые памятники Киото
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 10 чел.
Очарование древнего Киото
Пешая
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от $480 за всё до 6 чел.
Сокровища Киото
Пешая
Музыкальные теплоходы
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $545 за всё до 6 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
6 сен в 08:30
7 сен в 08:30
от $515 за всё до 7 чел.
Самураи против ниндзя
На машине
9 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самураи против ниндзя
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $555 за всё до 4 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Пешая
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У cт. Арашияма
Расписание: ежедневно в 09:30
14 авг в 09:30
24 авг в 09:30
$161 за человека
Киото, который должен увидеть каждый
Пешая
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото, который должен увидеть каждый
Золотой павильон, древние храмы, исторические улочки и квартал гейш
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $435 за всё до 6 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
от $549 за всё до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от $700 за всё до 4 чел.
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Для тех, кто любит природу, спокойствие и традиции Японии (из Киото)
Начало: У станции Hankyu Arashiyama
24 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от $142 за человека
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
8 сен в 12:15
9 сен в 12:15
$129 за человека
Лучшие достопримечательности Киото
На машине
8 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучшие достопримечательности Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
16 сен в 11:00
17 сен в 11:00
от $650 за всё до 5 чел.
Велодень в Киото: туда, куда пешком не дойти
На велосипеде
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Велодень в Киото: туда, куда пешком не дойти
В святилище Мацуноо и Мьёшин, мимо замка Нидзё и императорского дворца
Начало: Недалеко от ст. «Киото»
24 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от $257 за человека
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Пешая
4 часа
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Погрузиться в мир чайных домов, разгадать дзен-загадки и увидеть панораму с высоты храма Киёмидзу
Начало: У театра гейш
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
$160 за человека
Неспешная фотопрогулка по Киото
Пешая
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Неспешная фотопрогулка по Киото
Сохранить путешествие в красивых живых кадрах
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $260 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
Начало: Япония 〒602-0841 Киото, район Камигё, Каджийчо, 44...
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Завтра в 16:00
10 авг в 11:00
$135.15 за человека
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
45 минут 36 секунд
5 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
Начало: 3-чёме-334 Киёмизу, район Хигасияма, Киото, 605-08...
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00.
Завтра в 14:00
10 авг в 10:00
$50.43 за человека
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2К5Ф+КсДжДж Киото, Япония
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$91.75 за человека
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
9 часов
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
Начало: Япония 〒605-0862 Киото, район Хигасияма, Киёмизу, ...
Расписание: Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$22.39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Лев
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за безопасностью восхождения, заранее подробно
читать дальшеуменьшить

расписал, что брать и как одеваться. 10/10, единственной проблемой была июльская жара и влажность - по ощущениям +45 градусов и невероятная духота, поэтому просто купались в поту))

После спуска с горы (холмика) прошлись по городу, пообсужадли всякое разное интересное, зашли в парочку храмов и кафе. Александр также посоветовал несколько интересных мест в Киото и в общем в Японии, все куда смог попасть, тоже были интересными!

В полном восторге, если любите активный отдых - крайне рекомендую! Сам точно еще раз куда-нибудь схожу с Александром, когда буду в Японии!

Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за+3
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Посетили золотой храм и сад камней, сразу скажу спасибо Алёне за понимание - опаздывали, помогла с маршрутом автобуса и дождалась
читать дальшеуменьшить

нас. Брали краткую экскурсию- всетаки было очень жарко, август +36. Помимо предмета экскурсии много интересного из повседневной жизни, занимательного про менталитет японцев, интересного из мифологии и особенностей их верований. По пути заходили за сувенирами, в конце заглянули за суши. Однозначно хорошо проведённое время.

Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Лучшие достопримечательности Киото
Были на экскурсии семьей 4 человека. Весь день шел дождь- экскурсия на автомобиле было лучшим решением. Очень комфортная экскурсия. Мы много увидели, пообедали сытно и не дорого. Ирина -очень приятный рассказчик. Нам были предложены вода и зонтики
Вам был полезен этот отзыв?
К
Духовная столица - Киото
Это была очень приятная прогулка и познавательное открытие для нас нового города - Киото. Больше всего понравилось, что учитывая на
читать дальшеуменьшить

сколько Киото популярный город, маршрут построен так, что ты только частично и иногда вспоминаешь, сколько же тут туристов, и в конце экскурсии абсолютно нет усталости именно от огромного скопления людей. За что огромное спасибо Владиславу! Мы остались довольны нашим первым знакомством с прекрасным городом!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Киото и Нара - древние столицы Японии
Ольга- отличный экскурсовод, подстроилась под все наши пожелания, есть возможность как-то менять содержание экскурсии, предлагала различные варианты, куда можно ещё сходить. Очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Прекрасные впечатления от очень содержательной, насыщенной впечатлениями экскурсии! Гид обладающий очень глубокими знаниями. Однозначно рекомендую Паулину, как великолепного,профессионального гида по Киото. Спасибо!
Прекрасные впечатления от очень содержательной, насыщенной впечатлениями экскурсии! Гид обладающий очень глубокими знаниями. Однозначно рекомендую Паулину,
Вам был полезен этот отзыв?
Снежана
Киото - основные места старой столицы
Равиль один из лучших гидов, которые нас сопровождали в путешествии по Японии, истинный профессионал и просто хороший человек. Поездка в Киото была полна впечатлений и положительных эмоций, однозначно рекомендую Равиля!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Открывая Киото
Мы путешествовали по Осаке и Киото с Леной. Она открыла нам удивительный мир Японии и заставила влюбиться в эти города.
читать дальшеуменьшить

Лена очень отзывчивый, интересный человек. Легко подстраивается под Ваши запросы, и делает Ваше путешествие увлекательным. Рекомендуем всем открывать для себя Японию с Леной.

Вам был полезен этот отзыв?
S
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Марина, совершенно чудесный человек и большой профессионал. Экскурсия была очень интересной и со стороны Марины предусмотрено ну просто всё. Очень здорово! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Рауль
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр очень энергичный, душевный и
читать дальшеуменьшить

добрый человек, который рассказывает много о маршруте похода, встречающихся интересных деталях и особенностях жизни в Японии. Узнали много нового об особенностях японской культуры и повседневной жизни, о ритуалах и верованиях.

Подъём до святилища Атаго занял 3,5 ч, обратная дорога 2 ч. Само святилище можно не спеша осмотреть менее чем за час. Несомненно, это секретная локация, в которой можно встретить только единичных иностранных туристов. Но встретили на тропе очень много местных, которые всегда приветливо с нами здоровались. Конничива! 🥰🌸

В самом храме были единичные посетители, и нам удалось практически в полной тишине осмотреть его. Незабываемое ощущение спокойствия в священном месте на вершине горы.

Не менее впечатляют виды, которые открываются на Киото с вершины горы и некоторых точек на самой тропе. Завораживающий контраст японской природы и городского пейзажа вдалеке.

Маршрут отлично подойдёт для людей с любой физической подготовкой, тропа хорошо ухожена и имеет множество удобных мест для привала. Несмотря на жару в 37°С, мы без особых проблем справились с маршрутом, а на вершине нам удалось насладиться температурой в 25°С.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность Александру за прекрасный день, проведённый на японской природе. Аригатогозаимашита! 🌸🙏

Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр+6
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 755 отзывов в Киото

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Киото

Самые популярные экскурсии в Киото
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Киото - основные места старой столицы;
  2. Киото и Нара - древние столицы Японии;
  3. Киото - погружение в истинную Японию;
  4. Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм;
  5. Духовная столица - Киото.
Что посмотреть в Киото
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Нара;
  3. Квартал Гион;
  4. Сад камней Рёан-дзи;
  5. Кинкаку-дзи;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи.
Сколько стоит экскурсия по Киото в августе 2026
Сейчас в Киото можно забронировать 81 экскурсию от 3 до 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Исследуйте Киото в компании опытных гидов, которые проведут вас через знаменитые достопримечательности и скрытые уголки города. Наши экскурсии по Киото предлагают не только познавательное путешествие, но и возможность насладиться красотой и традициями Японии. Бронируйте интересные экскурсии на русском языке и узнайте больше о богатой истории и культуре Киото, читая отзывы удовлетворенных туристов