Индивидуальная
до 6 чел.
Киото - основные места старой столицы
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $440 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото и Нара - древние столицы Японии
Путешествие к истокам души многогранной страны (старт в Киото)
Начало: У отеля в Киото
Завтра в 14:00
12 авг в 10:00
от $618
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $577 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Увидеть символы древней столицы Японии - в комфортном формате
10 авг в 09:00
5 сен в 09:00
от $140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
Начало: Станция Киото
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $555 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
Завтра в 13:30
10 авг в 08:00
от €440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от $550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Познакомиться с городом, изучить его достопримечательности и узнать, как шьют традиционное кимоно
Начало: У Станция Киото
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $495 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Киото
Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
23 авг в 09:30
25 авг в 08:00
от $285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культовые памятники Киото
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от $480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $545 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
6 сен в 08:30
7 сен в 08:30
от $515 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самураи против ниндзя
Погрузитесь в мир самураев и ниндзя, посетив замок Ига Уэно и музеи в Ига и Кока. Узнайте о культуре воинов и попробуйте свои силы в броске сюрикенов
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $555 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах
Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Начало: У cт. Арашияма
Расписание: ежедневно в 09:30
14 авг в 09:30
24 авг в 09:30
$161 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото, который должен увидеть каждый
Золотой павильон, древние храмы, исторические улочки и квартал гейш
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $435 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
от $549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от $700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мини-хайкинг по Арасияме и райончику Матсуноо
Для тех, кто любит природу, спокойствие и традиции Японии (из Киото)
Начало: У станции Hankyu Arashiyama
24 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от $142 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
8 сен в 12:15
9 сен в 12:15
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучшие достопримечательности Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
16 сен в 11:00
17 сен в 11:00
от $650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Велодень в Киото: туда, куда пешком не дойти
В святилище Мацуноо и Мьёшин, мимо замка Нидзё и императорского дворца
Начало: Недалеко от ст. «Киото»
24 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от $257 за человека
Групповая
до 17 чел.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Погрузиться в мир чайных домов, разгадать дзен-загадки и увидеть панораму с высоты храма Киёмидзу
Начало: У театра гейш
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
$160 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Неспешная фотопрогулка по Киото
Сохранить путешествие в красивых живых кадрах
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $260 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
Начало: Япония 〒602-0841 Киото, район Камигё, Каджийчо, 44...
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Завтра в 16:00
10 авг в 11:00
$135.15 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
Начало: 3-чёме-334 Киёмизу, район Хигасияма, Киото, 605-08...
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00.
Завтра в 14:00
10 авг в 10:00
$50.43 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2К5Ф+КсДжДж Киото, Япония
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$91.75 за человека
Групповая
до 15 чел.
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
Начало: Япония 〒605-0862 Киото, район Хигасияма, Киёмизу, ...
Расписание: Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$22.39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень круто погуляли! Александр оказался невероятно интересным гидом) Развернуто отвечал на все вопросы, внимательно следил за безопасностью восхождения, заранее подробно
+3
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Посетили золотой храм и сад камней, сразу скажу спасибо Алёне за понимание - опаздывали, помогла с маршрутом автобуса и дождалась
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Были на экскурсии семьей 4 человека. Весь день шел дождь- экскурсия на автомобиле было лучшим решением. Очень комфортная экскурсия. Мы много увидели, пообедали сытно и не дорого. Ирина -очень приятный рассказчик. Нам были предложены вода и зонтики
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К
Это была очень приятная прогулка и познавательное открытие для нас нового города - Киото. Больше всего понравилось, что учитывая на
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А
Ольга- отличный экскурсовод, подстроилась под все наши пожелания, есть возможность как-то менять содержание экскурсии, предлагала различные варианты, куда можно ещё сходить. Очень понравилось!
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О
Прекрасные впечатления от очень содержательной, насыщенной впечатлениями экскурсии! Гид обладающий очень глубокими знаниями. Однозначно рекомендую Паулину, как великолепного,профессионального гида по Киото. Спасибо!
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Равиль один из лучших гидов, которые нас сопровождали в путешествии по Японии, истинный профессионал и просто хороший человек. Поездка в Киото была полна впечатлений и положительных эмоций, однозначно рекомендую Равиля!!!
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Н
Мы путешествовали по Осаке и Киото с Леной. Она открыла нам удивительный мир Японии и заставила влюбиться в эти города.
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S
Марина, совершенно чудесный человек и большой профессионал. Экскурсия была очень интересной и со стороны Марины предусмотрено ну просто всё. Очень здорово! Спасибо!
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Сложно назвать этот поход в гору экскурсией, больше хочется назвать это прогулкой с местным другом. Александр очень энергичный, душевный и
+6
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Всего 755 отзывов в Киото
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото
Самые популярные экскурсии в Киото
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