Экскурсии Киото

Все экскурсии в Киото

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Киото – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от $300. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Киото почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Первая столица Японии - Древняя Нара
$339
за 1 чел.
Первая столица Японии - Древняя Нара
Переулки старой столицы - Киото Классический
$339
за 1 чел.
Переулки старой столицы - Киото Классический
Культовые памятники Киото
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
300
за 1-10 чел.
Культовые памятники Киото
Прикоснуться к духовному наследию древней столицы Японии
Классический Киото
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-6 чел.
Классический Киото
История, культура и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Волшебная Канадзава
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-6 чел.
Волшебная Канадзава
Проникнуться философией парка Кэнроку, продегустировать морские деликатесы и посетить дом самурая
Киото — погружение в истинную Японию
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
350
за 1-8 чел.
Киото — погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
Киото — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
12
7ч 30м
350
за 1-8 чел.
Киото — первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города

Последние отзывы «Экскурсии Киото»

  • Отзыв на: Киото — первое свидание
    А
    Анна
    11 марта 2020
    5
    Спасибо Галине за отличную экскурсию. Очень насыщенная программа получилась, увидели много мест и услышали много всего интересного. Сдержанная и воспитанная Галина оставила самые положительные впечатления. Рекомендую!
  • Отзыв на: Киото — первое свидание
    М
    Мария
    10 января 2020
    5
    Спасибо
  • Отзыв на: Киото — первое свидание
    О
    Ольга
    29 декабря 2019
    5
    Спасибо! Галине! Рекомендуем! Экскурсия выше всяких похвал! Интересный маршрут! Места для знакомства с Киото подобраны со вкусом и любовью к Японии! Благодаря Галине хочется ещё и ещё путешествовать по Японии! Спасибо большое! Галина большой профессионал!
  • Отзыв на: Киото — погружение в истинную Японию
    Е
    Елена
    22 ноября 2019
    5
    Замечательная экскурсия и чудесный гид Мария! Настоящее погружение в волшебный мир Японии. После экскурсии осталось приятное послевкусие, как после хорошего вина. Очень много успели посмотреть, но ещё больше впереди, и, благодаря Марии, замок белой цапли в период цветения сакуры (ханами) теперь в моем wish листе! 🌸
  • Отзыв на: Культовые памятники Киото
    о
    оксана
    5 ноября 2019
    5
    Ирина - Отличный гид! Чуткий, тактичный и заботливый человек! Много и интересно рассказывает! Пытается дать вам почувствовать атмосферу и культуру города и мест, которые показывает
  • Отзыв на: Киото — погружение в истинную Японию
    М
    Максим
    8 октября 2019
    5
    Отличная экскурсия! Спасибо Марии за интересный и насыщенный день!
  • Отзыв на: Культовые памятники Киото
    Л
    Лида
    27 сентября 2019
    5
    Большое спасибо Юле за экскурсию, все и всем остались довольны! Рекомендуем обязательно!
  • Отзыв на: Культовые памятники Киото
    О
    Оксана
    15 августа 2019
    5
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию по киото! А так же за гибкость в составлении маршрута, учитывая невыносимую жару в это время. Отзывчива по всем вопросам)) Ещё раз спасибо! Всем рекомендую
🇯🇵