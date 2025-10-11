11 отзывов оставили туристы

Киото, бывшая столица Японии, хранит около 2000 храмов. На экскурсии по культовым памятникам города можно узнать об истории и архитектуре святынь, посетить Золотой храм Кинкакудзи, храм Рёандзи с его Философским садом и загадкой 15 камней, а также храм Кошин-до с фигурками обезьянок «Кукури-зару». В завершении экскурсии - прогулка по кварталу гейш Гион и посещение пагоды Годзюто

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Национальное сокровище Японии — Золотой храм Кинкакудзи

Экскурсия начнется с главной визитной карточки Киото — храма Кинкакудзи, расположенного на берегу дивного озера и покрытого чистыми слитками золота высшей пробы. На территории архитектурного памятника 14 века вы узнаете о его основателе — правителе Асикага Ёсимицу, истории превращении резиденции сёгуна в буддистский монастырь и его главных реликвиях: статуе Авалокитешвары и религиозных фресках.

«То, что каждый имеет, является всем, в чем он нуждается»

Об этой и других концепциях дзен-буддизма мы поговорим в культовом «храме покоящегося дракона» — Рёандзи, ставшим в середине 15 века прибежищем монахов одной из важнейших буддистских школ. Осматривая c веранды Философский сад, вы познакомитесь с загадкой 15 камней и связанном с ними местном поверье. Откроете символику иероглифов на каменном сосуде для омовения. А также увидите «Семь императорских могил», восстановленных легендарным японским Императором Мэйдзи.

Три мудрых обезьяны и обитель богини Каннон

Всем известны знаменитые фигурки «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». В древнем храме Кошин-до вы познакомитесь с народной верой даосского происхождения, узнаете, как с ней связаны обезьянки «Кукури-зару», и даже сможете загадать у них желание. А также побываете в одном из самых популярных храмов в Японии — Киёмидзу-дэра. Расположенный на горе Отова «храм чистой воды» — по преданию, обитель духа богини милосердия из японской мифологии Каннон. Здесь вы услышите о традициях ее почитания, оцените высокое мастерство строителей комплекса и сможете испить воды в одном из трех волшебных ручьев.

Храм любви и легендарная сакура

В еще одном храме — Дзисю-дзиндзя — я расскажу о древнем святилище брака, созданном, предположительно, еще до образования Японии. Вы узнаете о традиционных японских ритуалах; при желании, пройдете символический путь между двумя «камнями любви» и осмотрите изображение «дракона, который глядит в 8 направлениях». А также услышите историю уникальной сакуры, к которой Император Сага возвращался трижды.

Самая красивая пагода Японии и знаменитый квартал гейш

Особое впечатление вас будет ждать на пути к 5-ярусной пагоде Годзюто, символу Киото. Проходя по этой «кинематографической» дороге, вспомним известные фильмы, которые здесь снимались: «Последний самурай», «Васаби», «Мемуары гейши» и другие. Затем вы посмотрите короткое представление майко и на прогулке по району чайных домиков Гион, самом известном квартале гейш в Японии, познакомитесь с историей этого редкого и самобытного искусства. А в завершении пройдете по торговой улочке Терамачи.

🍣 В программе предусмотрен обед в ресторане суши по рекомендации гида.

Организационные детали

В стоимость не включены билеты на общественный транспорт (20$/чел), входные билеты в храмы (15$/чел) и обед в ресторане (~15$/чел)

Представление майко — бесплатное

Как проходит экскурсия