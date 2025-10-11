11 отзывов оставили туристы

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Культовые памятники Киото

Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Киото, бывшая столица Японии, хранит около 2000 храмов.

На экскурсии по культовым памятникам города можно узнать об истории и архитектуре святынь, посетить Золотой храм Кинкакудзи, храм Рёандзи с его Философским садом и загадкой 15 камней, а также храм Кошин-до с фигурками обезьянок «Кукури-зару». В завершении экскурсии - прогулка по кварталу гейш Гион и посещение пагоды Годзюто
4.6
52 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение Золотого храма Кинкакудзи
  • 🧘‍♂️ Узнайте о дзен-буддизме в храме Рёандзи
  • 🐒 Загадать желание у обезьянок Кукури-зару
  • ⛩️ Посетите Киёмидзу-дэра и обитель богини Каннон
  • 🌸 Узнайте о древних ритуалах в храме Дзисю-дзиндзя
  • 🎎 Прогулка по кварталу гейш Гион
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото

Что можно увидеть

  • Золотой храм Кинкакудзи
  • Храм Рёандзи
  • Киёмидзу-дэра
  • Храм Дзисю-дзиндзя
  • Пагода Годзюто
  • Квартал гейш Гион
  • Торговая улочка Терамачи

Описание экскурсии

Национальное сокровище Японии — Золотой храм Кинкакудзи

Экскурсия начнется с главной визитной карточки Киото — храма Кинкакудзи, расположенного на берегу дивного озера и покрытого чистыми слитками золота высшей пробы. На территории архитектурного памятника 14 века вы узнаете о его основателе — правителе Асикага Ёсимицу, истории превращении резиденции сёгуна в буддистский монастырь и его главных реликвиях: статуе Авалокитешвары и религиозных фресках.

«То, что каждый имеет, является всем, в чем он нуждается»

Об этой и других концепциях дзен-буддизма мы поговорим в культовом «храме покоящегося дракона» — Рёандзи, ставшим в середине 15 века прибежищем монахов одной из важнейших буддистских школ. Осматривая c веранды Философский сад, вы познакомитесь с загадкой 15 камней и связанном с ними местном поверье. Откроете символику иероглифов на каменном сосуде для омовения. А также увидите «Семь императорских могил», восстановленных легендарным японским Императором Мэйдзи.

Три мудрых обезьяны и обитель богини Каннон

Всем известны знаменитые фигурки «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». В древнем храме Кошин-до вы познакомитесь с народной верой даосского происхождения, узнаете, как с ней связаны обезьянки «Кукури-зару», и даже сможете загадать у них желание. А также побываете в одном из самых популярных храмов в Японии — Киёмидзу-дэра. Расположенный на горе Отова «храм чистой воды» — по преданию, обитель духа богини милосердия из японской мифологии Каннон. Здесь вы услышите о традициях ее почитания, оцените высокое мастерство строителей комплекса и сможете испить воды в одном из трех волшебных ручьев.

Храм любви и легендарная сакура

В еще одном храме — Дзисю-дзиндзя — я расскажу о древнем святилище брака, созданном, предположительно, еще до образования Японии. Вы узнаете о традиционных японских ритуалах; при желании, пройдете символический путь между двумя «камнями любви» и осмотрите изображение «дракона, который глядит в 8 направлениях». А также услышите историю уникальной сакуры, к которой Император Сага возвращался трижды.

Самая красивая пагода Японии и знаменитый квартал гейш

Особое впечатление вас будет ждать на пути к 5-ярусной пагоде Годзюто, символу Киото. Проходя по этой «кинематографической» дороге, вспомним известные фильмы, которые здесь снимались: «Последний самурай», «Васаби», «Мемуары гейши» и другие. Затем вы посмотрите короткое представление майко и на прогулке по району чайных домиков Гион, самом известном квартале гейш в Японии, познакомитесь с историей этого редкого и самобытного искусства. А в завершении пройдете по торговой улочке Терамачи.

🍣 В программе предусмотрен обед в ресторане суши по рекомендации гида.

Организационные детали

  • В стоимость не включены билеты на общественный транспорт (20$/чел), входные билеты в храмы (15$/чел) и обед в ресторане (~15$/чел)
  • Представление майко — бесплатное

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия преимущественно пешеходная, между некоторыми объектами будем перемещаться на общественном транспорте
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Прогулка закончится в центре Киото, на улице Терамачи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, рядом есть Старбакс. вот ссылка: https://www. kyoto-tower-sando. jp/
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1367 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей
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любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Раисат
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю и все удобные красивые улочки. Забрала нас прямо у отеля, за что большое спасибо.
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Программа была шедеврально подобрана. И помимо этого в нее прямо на ходу мы включили еще одну локацию и увидели даже больше чем планировали. Очень гибкая в плане программы, можно договориться обо всём. Знает все топовые местечки для фото, сама их предлагает сделать. Любезно дала рекомендации и на остальной наш отдых. Мы от Елены в восторге и с большим удовольствием еще раз бы с ней провели экскурсию. Большое спасибо!

У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
У нас была гид Елена. Малейшая, приятнейшая женщина. Всю жизнь проживает в Киото, знает всю историю
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Ю
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии, отлично знает историю страны, традиции, нравы и обычаи. План экскурсии смогли заранее обсудить, добавить
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в него то, что хотели бы посмотреть. Благодаря знаниям гида города, была возможность очень быстро перемещаться на транспорте от точки до точки. Наталья интересно и профессионально расскажет о достопримечательностях, проведет по интересным улочкам, где можно будет купить лучшие сувениры, порекомендует вкусные рестораны, лучшие чайные магазины, покажет городской рынок. Наша группа осталась очень довольна от дня, проведенного на экскурсии у Натальи!

Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,+2
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
Очень понравилась экскурсия по Киото с гидом Натальей. Наталья более 20 лет уже живет в Японии,
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В
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Мы (несмотря на толпища народа) смогли увидеть многое и с комментариями и информацией Ирины мы бы наверняка просто посомтрели бы на толпу и на фоне
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толпы памятники истории. А с помощью Ирины мы погрузились в историю не только Киото, но и Японии в целом (так как без Киото 100% это была бы другая страна)!
Обязательно рекомендую брать опцию на машине - так как охват и объем локаций с машиной конечно же больше.
Мы успели посмотреть и Храм Чистой Воды (Киемизудера) и Золотой Храм Кинкаку-дзи и Храм Гэнкоан с впечатляющей историей (с окровавленным потолком (мы бы сами точно не сомгли бы постичь этого) и атмосферой дзен - с двумя окнами Иллюзорности и Просветления!) ну и как же без Сада камней (там не только камни, но и сама атмосфера вокруг просто пронизана эстетикой)!
Особая благодарность Олегу за его вождение и знания по тому как в Японии двигаться на машине (позже пригодились для передвижения на арендованной машине)!

В любом случае рекомендую от всей души!
ARIGATŌ GOZAIMASHITA!

Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.+2
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
Оргомная благодарность Ирине за насыщенную программу.
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Наталья
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото. Ирина не смогла провести экскурсию и вместо нее экскурсию у нас проводила Асма. Мы
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ехали из Токио, Асма встретила нас на вокзале и экскурсия началась. В этот день был очень сильный дождь, но несмотря на это и благодаря жизнерадостности Асма, наша экскурсия прошла замечательно. Мы успели посмотреть все, и Асма нас поддерживала своим жизнерадостным характером, подсказывала, где можно подсушиться и согреться. К обеду дождь закончился и остальная часть экскурсии была еще лучше. Мы посмотрели прекрасные храмы, сад камней, исторический центр Киото, места, где снимался фильм "Мемуары гейши". Асма старалась нам показать и рассказать как можно больше. Киото-прекрасный город! Еще Асма нам посоветовала сходить на представление гейш, проводила туда, помогла купить билет. После представления была с нами на связи, сказала на каком автобусе ехать до вокзала и очень переживала за нас, чтобы мы добрались до вокзала и не опоздали на свой синкансэн. Несмотря на сильный дождь в начале дня, наша экскурсия прошла замечательно, очень увлекательно и интересно!

Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.+2
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
Пишу отзыв немного с опозданием, уже из дома. Экскурсия была у нас 12 марта в Киото.
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М
Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я просто обязан высказать свое восхищение, так как вся организация и содержание нашей обзорной экскурсии
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по Киото от начала и до конца прошла на самом высоком уровне! У Ирины отлично получается подать информацию, не перегружая ненужными деталями и датами, но при этом доносить суть. Но больше всего я хочу отметить общую душевность: у нас редко получается установить непринужденный контакт с гидом, который бы выходил за экскурсионные рамки, а с Ириной общение было легким и непринужденным. Она не только много рассказала про обычную жизнь и быт японцев, но интересовалась и нашей, так что получилось как бы в сравнении. Ну и напоследок отмечу высокий профессионализм: Ирина любезно предоставила нам бесплатный автотранспорт, но при этом заранее спросила наше согласие, поскольку он не был предусмотрен изначально. Подводя итог я хочу всячески порекомендовать Ирину всем путешественникам в Киото и Осаке.

Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я
Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я
Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я
Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я
Я редко оставляю отзывы гидам, поскольку обычно экскурсии получаются так себе. Но в отношении Ирины я
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L
К сожалению наш запланированный гид заболела, что было слышно в телефонном разговоре. Она сделала нам замену, о чем мы совершенно не пожалели.
Рема, нас встретил в назначенное время и в назначенном
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месте. Он как-то сразу проникся в нашу команду из четверых человек, возрастом 65+.
Очень интересно рассказывал обо всем. Маршрут был выполнен с учётом наших пожеланий. Очень внимательный молодой человек, даже делал поддержку при подъёме по ступенькам.
С ним было очень просто. Несмотря на молодость, он владел большим об''емом информации и довольно полно отвечал на все наши вопросы.
В конце нашего маршрута по нашей просьбе он помог нам устроиться в робот отель и лично мне купить билет на поезд.

К сожалению наш запланированный гид заболела, что было слышно в телефонном разговоре. Она сделала нам замену, о чем мы совершенно не пожалели.
К сожалению наш запланированный гид заболела, что было слышно в телефонном разговоре. Она сделала нам замену, о чем мы совершенно не пожалели.
К сожалению наш запланированный гид заболела, что было слышно в телефонном разговоре. Она сделала нам замену, о чем мы совершенно не пожалели.
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