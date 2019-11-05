11 отзывов оставили туристы

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Культовые памятники Киото

Прикоснуться к духовному наследию древней столицы Японии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в лобби вашего отеля или на вокзале Киото у вагона
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – представитель в Киото
Киото был столицей Японии и главной резиденцией Императоров больше тысячи лет, здесь сохранилось около 2000 буддистских и синтоистских храмов.

Стоит ли говорить, что без этого города путешествие по Стране восходящего солнца будет неполным? На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой святынь, узнаете о концепциях разных религиозных школ и народных верований, прикоснетесь к загадочной философии древних мудрецов, пройдете по местам съемок «Последнего самурая» и посетите самый известный квартал гейш.
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото

Что вас ожидает

Национальное сокровище Японии — Золотой храм Кинкакудзи
Экскурсия начнется с главной визитной карточки Киото — храма Кинкакудзи, расположенного на берегу дивного озера и покрытого чистыми слитками золота высшей пробы. На территории архитектурного памятника 14 века вы узнаете о его основателе — правителе Асикага Ёсимицу, истории превращении резиденции сёгуна в буддистский монастырь и его главных реликвиях: статуе Авалокитешвары и религиозных фресках.

«То, что каждый имеет, является всем, в чем он нуждается»
Об этой и других концепциях дзен-буддизма мы поговорим в культовом «храме покоящегося дракона» — Рёандзи, ставшим в середине 15 века прибежищем монахов одной из важнейших буддистских школ. Осматривая c веранды Философский сад, вы познакомитесь с загадкой 15 камней и связанном с ними местном поверье. Откроете символику иероглифов на каменном сосуде для омовения. А также увидите «Семь императорских могил», восстановленных легендарным японским Императором Мэйдзи.

Три мудрых обезьяны и обитель богини Каннон
Всем известны знаменитые фигурки «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». В древнем храме Кошин-до вы познакомитесь с народной верой даосского происхождения, узнаете, как с ней связаны обезьянки «Кукури-зару», и даже сможете загадать у них желание. А также побываете в одном из самых популярных храмов в Японии — Киёмидзу-дэра. Расположенный на горе Отова «храм чистой воды» — по преданию, обитель духа богини милосердия из японской мифологии Каннон. Здесь вы услышите о традициях ее почитания, оцените высокое мастерство строителей комплекса и сможете испить воды в одном из трех волшебных ручьев.

Храм любви и легендарная сакура
В еще одном храме — Дзисю-дзиндзя — я расскажу о древнем святилище брака, созданном, предположительно, еще до образования Японии. Вы узнаете о традиционных японских ритуалах; при желании, пройдете символический путь между двумя «камнями любви» и осмотрите изображение «дракона, который глядит в 8 направлениях». А также услышите историю уникальной сакуры, к которой Император Сага возвращался трижды.

Самая красивая пагода Японии и знаменитый квартал гейш
Особое впечатление вас будет ждать на пути к 5-ярусной пагоде Годзюто, символу Киото. Проходя по этой «кинематографической» дороге, вспомним известные фильмы, которые здесь снимались: «Последний самурай», «Васаби», «Мемуары гейши» и другие. Затем вы посмотрите короткое представление майко и на прогулке по району чайных домиков Гион, самом известном квартале гейш в Японии, познакомитесь с историей этого редкого и самобытного искусства. А в завершении пройдете по торговой улочке Терамачи.

🍣 В программе предусмотрен обед в ресторане суши по рекомендации гида.

Организационные детали

  • В стоимость не включены билеты на общественный транспорт (20$/чел), входные билеты в храмы (15$/чел) и обед в ресторане (~15$/чел)
  • Представление майко — бесплатное

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия преимущественно пешеходная, между некоторыми объектами будем перемещаться на общественном транспорте
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Прогулка закончится в центре Киото, на улице Терамачи
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото
Культовые памятники Киото

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в лобби вашего отеля или на вокзале Киото у вагона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.
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11 отзывов оставили туристы

5 ноября 2019
Ирина - Отличный гид! Чуткий, тактичный и заботливый человек! Много и интересно рассказывает! Пытается дать вам почувствовать атмосферу и культуру города и мест, которые показывает
27 сентября 2019
Большое спасибо Юле за экскурсию, все и всем остались довольны! Рекомендуем обязательно!!!
Оксана
15 августа 2019
Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию по киото!! А так же за гибкость в составлении маршрута, учитывая невыносимую жару в это время. Отзывчива по всем вопросам)) Ещё раз спасибо!! Всем рекомендую
14 июня 2019
Ирина - отличный экскурсовод, много знающий о городе Киото, его достопримечательностях и оптимальных маршрутах осмотра. Спасибо. за прогулку.
8 июня 2019
Экскурсия была продолжительной и очень интересной. Ирина отлично владеет информацией об истории Киото, достопримечательностях Киото, нравах и быте японцев. Помимо экскурсии Ирина дала много полезных советов по организации дальнейшей поездки по Японии. Огромное спасибо ей!
13 мая 2019
Спасибо большое Ирине за отличную экскурсию! Довольны и я, и мой 11-тилетний сын.
25 апреля 2019
Экскурсоводом была Элина. Отличный гид! Время, к сожалению, пролетело очень быстро, и прежде всего потому-что было очень интересно!!! Советую всем этого гида!
23 апреля 2019
Отличный вариант для знакомства с Киото! У нас был только 1 день в это прекрасном городе. Ирина встретила нас прямо у вагона поезда, быстро сориентировалась в наших пожеланиях и составила маршрут. Всё очень насыщенно и интересно! Спасибо.
Ольга
11 апреля 2019
Прекрасный гид Ирина. Спасибо ещё раз большое. Смогла заинтересовать и донести материал до 2х! мальчишек 9 и 11 лет. Сначала мы немного испугались такой долгой и объёмной экскурсии и договорились прерваться, как только устанем. Но в итоге ходили ещё дольше и получили массу удовольствия. А главное, почувствовали атмосферу настоящего Киото.
Виталий
19 марта 2019
Ирина глубоко с азартом любит Киото, не стесняйтесь отходить от проторенных троп, в закаулках Япония не менее интересна, она поможет))
Ещё 1 отзыв

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