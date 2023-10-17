Увидеть самые красивые и популярные места древней столицы Японии
Не всем известно, что на протяжении многих веков Киото был столицей Японии. А меж тем он сохранил величественную атмосферу главного города островного государства.
Мы приглашаем вас посетить культовые храмы и самые яркие места Киото, услышать связанные с ними легенды и уловить дух истинной Японии.
Мы приглашаем вас посетить культовые храмы и самые яркие места Киото, услышать связанные с ними легенды и уловить дух истинной Японии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Пятиярусная древняя пагода То-дзи — символ Киото. Считается самой красивой пагодой в Японии.
- Киёмизудера, он же Храм чистой воды — один из самых популярных буддийских храмов Японии. Он стоит на горе Отова, где, по преданию, обитает дух богини Каннон.
- Золотой павильон Кинкаку-дзи — бывшая резиденция сёгуна 14 века, а ныне — визитная карточка Киото. Стены дворца действительно покрыты золотом.
- Сад камней храма Рёан-дзи — лучшее место для отдыха и медитаций.
- Раритетный «Старбакс», расположенный на старинной вилле сёгуна.
- Бамбуковая роща Арасияма — популярное место отдыха состоятельных и знаменитых. Здесь особенно красиво во время цветения сакуры и в осенний период, когда краснеют кленовые листья.
- Храм Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли. Вы увидите знаменитые туннели из красных ворот Тории — отличительный знак любого синтоистского храма.
- Район чайных домиков Гион в центре Киото — самый известный район гейш в Японии.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном Toyota Voxy из вашего отеля и обратно (или встреча у вагона поезда), услуги гида.
Дополнительные расходы
- Билет в Храм чистой воды — 1500 йен (~10€).
- Билет в Сад камней — 1500 йен (~10€).
- Билет в Золотой павильон — 2000 йен (~13€).
- Обед по маршруту ~10€.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Киото
Провели экскурсии для 352 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.
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