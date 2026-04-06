Киото, бывшая столица Японии, предлагает уникальную атмосферу и богатую историю.
Экскурсия охватывает главные достопримечательности: Пятиярусная пагода То-дзи, Храм чистой воды Киёмизудера, Золотой павильон Кинкаку-дзи, Сад камней Рёан-дзи, редкий «Старбакс» на вилле сёгуна, Храм Тысячи алых ворот Тории и район гейш Гион. Включены трансфер и услуги гида
Экскурсия охватывает главные достопримечательности: Пятиярусная пагода То-дзи, Храм чистой воды Киёмизудера, Золотой павильон Кинкаку-дзи, Сад камней Рёан-дзи, редкий «Старбакс» на вилле сёгуна, Храм Тысячи алых ворот Тории и район гейш Гион. Включены трансфер и услуги гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Пятиярусная пагода То-дзи
- 🌸 Киёмизудера - Храм чистой воды
- 🏆 Золотой павильон Кинкаку-дзи
- 🪨 Сад камней храма Рёан-дзи
- 🎎 Район гейш Гион
Что можно увидеть
- Пятиярусная пагода То-дзи
- Киёмизудера
- Золотой павильон Кинкаку-дзи
- Сад камней храма Рёан-дзи
- Храм Тысячи алых ворот Тории
- Район чайных домиков Гион
Описание экскурсии
- Киёмизудера, он же Храм чистой воды — один из самых популярных буддийских храмов Японии. Он стоит на горе Отова, где, по преданию, обитает дух богини Каннон.
- Золотой павильон Кинкаку-дзи — бывшая резиденция сёгуна 14 века, а ныне — визитная карточка Киото. Стены дворца действительно покрыты золотом.
- Сад камней храма Рёан-дзи — лучшее место для отдыха и медитаций.
- Храм Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли. Вы увидите знаменитые туннели из красных ворот Тории — отличительный знак любого синтоистского храма.
- Район чайных домиков Гион в центре Киото — самый известный район гейш в Японии.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном Toyota Voxy из вашего отеля и обратно (или встреча у вагона поезда), услуги гида.
Дополнительные расходы
- Билет в Храм чистой воды — 500 йен (~$11).
- Билет в Сад камней — 600 йен (~$11).
- Билет в Золотой павильон — 500 йен (~$16).
- Обед по маршруту ~$11.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1367 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень приятная и общительная гид Ирина, пунктуально забрала нас из отеля, комфортное авто с водителем, провела по 5 локациям, по дороге мы получили много актуальной информации о стране в целом. Все отлично - спасибо большое за интересный день, несмотря на проливной дождь!
PS все фото мои, сделаны на экскурсии
PS все фото мои, сделаны на экскурсии
Ирина
Ответ организатора:
Оксана, спасибо большое за отзыв!
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Были на экскурсии семьей 4 человека. Весь день шел дождь- экскурсия на автомобиле было лучшим решением. Очень комфортная экскурсия. Мы много увидели, пообедали сытно и не дорого. Ирина -очень приятный рассказчик. Нам были предложены вода и зонтики
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Если бы мне еще раз надо было выбрать экскурсовода по Киото, то я не задумываясь обратилась к Ирине. Нас не просто провели по самым значимым и очень красивым местам, но
Ирина
Ответ организатора:
Алексей,спасибо за отзыв! У вас очень классная,веселая группа!Все девушки -красавицы! Спасибо что посетили Киото!
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Ю
Отличная была экскурсия, за 8 часов полностью погрузились в атмосферу Киото. Личный автомобиль возил по самым интересным местам, не нужно было думать о транспорте, парковках и других организационных вопросах, все решили за нас! Это здорово, когда занимаются только твоей семьей и рассказывают интересно! Спасибо большое, Ирина. Всем желают брать эту экскурсию, это очень не дорого, насыщенно и комфортно!
Ирина
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за то что посетили наш Киото!
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Н
С нами проводила экскурсию Наталья. Она встретила нас у вагона поезда, как мы и договаривались, загрузили багаж в машину, так как потом мы оставались в Киото, и целый день катались по достопримечательностям Киото. Наталья прекрасно знает историю города и страны, интересно рассказывает, с ней легко общаться. У нас остались самые хорошие впечатления. Спасибо большое.
Ирина
Ответ организатора:
Наталья,спасибо за отзыв! Очень рады что вам понравилась наша экскурсия с нашим гидом Натальей!
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А
Прекрасная случилась экскурсия! Нам с мужем было очень комфортно и интересно! Красивые локации, в меру смысловая нагрузка, ну и конечно гибкость индивидуального подхода! А еще, благодаря Ирине, ну и, конечно, порядочности японцев, забытый нами в магазине телефон вернули) благодарность большая от нас❤️
Ирина
Ответ организатора:
Анжелика, спасибо огромное за то что посетили Киото!У нас было целое приключение с телефоном,было весело!
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