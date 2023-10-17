Ирина — ваша команда гидов в Киото

Провели экскурсии для 352 туристов

Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.

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