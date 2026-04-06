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О Оксана Очень приятная и общительная гид Ирина, пунктуально забрала нас из отеля, комфортное авто с водителем, провела по 5 локациям, по дороге мы получили много актуальной информации о стране в целом. Все отлично - спасибо большое за интересный день, несмотря на проливной дождь!

PS все фото мои, сделаны на экскурсии Ирина Ответ организатора: Оксана, спасибо большое за отзыв! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алла Были на экскурсии семьей 4 человека. Весь день шел дождь- экскурсия на автомобиле было лучшим решением. Очень комфортная экскурсия. Мы много увидели, пообедали сытно и не дорого. Ирина -очень приятный рассказчик. Нам были предложены вода и зонтики Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Aleksei читать дальше уменьшить и познакомили с историей прекрасного, настояшего японского города. В придачу мы получили много информации о покупках, о ресторанах, которые можем посетить. После экскурсии остались только положительные эмоции. Спасибо большое! Мы вернемся еще! ありがとう - спасибо Если бы мне еще раз надо было выбрать экскурсовода по Киото, то я не задумываясь обратилась к Ирине. Нас не просто провели по самым значимым и очень красивым местам, но Ирина Ответ организатора: Алексей,спасибо за отзыв! У вас очень классная,веселая группа!Все девушки -красавицы! Спасибо что посетили Киото! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Отличная была экскурсия, за 8 часов полностью погрузились в атмосферу Киото. Личный автомобиль возил по самым интересным местам, не нужно было думать о транспорте, парковках и других организационных вопросах, все решили за нас! Это здорово, когда занимаются только твоей семьей и рассказывают интересно! Спасибо большое, Ирина. Всем желают брать эту экскурсию, это очень не дорого, насыщенно и комфортно! Ирина Ответ организатора: Юлия, спасибо большое за то что посетили наш Киото! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья С нами проводила экскурсию Наталья. Она встретила нас у вагона поезда, как мы и договаривались, загрузили багаж в машину, так как потом мы оставались в Киото, и целый день катались по достопримечательностям Киото. Наталья прекрасно знает историю города и страны, интересно рассказывает, с ней легко общаться. У нас остались самые хорошие впечатления. Спасибо большое. Ирина Ответ организатора: Наталья,спасибо за отзыв! Очень рады что вам понравилась наша экскурсия с нашим гидом Натальей! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет