Полезная информация о Мацуяме
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Местное время в Мацуяме
04:1058
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Мацуяма
|По-английски
|Matsuyama
|Столица региона
|Мацуяма является столицей региона
|Население города
|443 322 чел.
|Аэропорт
|Мацуяма MYJ
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Мацуяма на карте
Мацуяма
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