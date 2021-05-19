Всё о Мацуяме

Полезная информация о Мацуяме

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Местное время в Мацуяме
04:1058
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаМацуяма
По-английскиMatsuyama
Столица регионаМацуяма является столицей региона
Население города443 322 чел.
АэропортМацуяма MYJ
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Мацуяма на карте

Мацуяма фото города
Мацуяма

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