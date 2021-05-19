Всё о Ниигате

Полезная информация о Ниигате

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Местное время в Ниигате
04:1122
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаНиигата
По-английскиNiigata
Столица регионаНиигата является столицей региона
Население города505 272 чел.
АэропортНиигата KIJ
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота-2 м. от уровня моря

Где находится Ниигата на карте

Ниигата фото города
Ниигата

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