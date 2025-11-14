4 день

Путешествие в Фудзи-Кавагутико

Утром завтракаем, выселяемся встречаемся с гидом и идем с чемоданами на ж/д станцию с одной пересадкой едем на синкансене до г. Фудзикавагутико. На автобусе отправимся в район живописного озера Кавагучи, которое раскинулось у подножья горы Фудзи.

Подъем на канатной дороге Качи Качи на гору Тендзо, высота горы 1075 метров над уровнем моря, и с ее обзорной площадки можно полюбоваться красивыми видами горы Фудзи, возвышающейся на горизонте. Кроме того, на смотровой площадке гостей ожидают персонажи из известной японской сказки Гора Качикачи. Чайный домик Тануки, в котором можно попробовать фирменные клецки и кофе, а также колокол Тендзо-но канэ, который, как считается, приносит крепкое здоровье и взаимную любовь на долгие годы, если в него позвонить.

Обед в ресторане.

Парк Аракураяма-Сэнгэн. Храм Аракура Фудзи Сэнгэн гордо возвышается посреди парка Аракураяма-Сэнгэн. Пятиярусная пагода расположена так, что оттуда открывается великолепный вид на гору Фудзи. Пагоду при Аракура Фудзи Сэнгэн-дзиндзя построили в 1963 году, в память о погибших в современных войнах. К ней ведёт 398 ступеней, но их стоит пройти ради того, чтобы полюбоваться великолепными видами.

Переезд в Токио, заселение в отель.

