Описание тура
Наше путешествие включает несколько городов Японии:
Токио, древние столицы Киото и Нару, японскую Венецию город Осаку и подножие вулкана Фудзияма.
Программа тура по дням
Путешествие по Киото
Завтракаем и отправляемся вместе с гидом в город Киото, город-жемчужину традиционной Японии. Киото — столица Японии с 8 по 19 века.
Мы посетим Кинкакудзи (Золотой павильон), Киёмидзу-дэра (Храм чистой воды), замок Нидзё, обедаем, а затем прогуляемся по старинному району гейш Гион, где нам может посчастливится встретить настоящую гейшу или ее ученицу майко.
Вечером вернемся в Осаку.
Путешествие по Осаке
После завтрака вместе с нашим сопровождающим отправимся в морскую деревню Темпонзан, где посетим великолепный океанариум Каюкан.
Затем переедем к вершине холма, в самую высокую часть города, где возвышается Самурайский Замок, главная достопримечательность города Осака. Мы с вами прогуляемся по его территории и по нескольким этажам замка. После отправимся в Музей Быта. Для желающих возможно самостоятельное путешествие в Юниверсал студию.
Ночь в Осаке
Путешествие по Наре
После завтрака мы отправимся в еще более древнюю столицу Японии город Нара. Поедем на поезде Осака-Нара. Прогуляемся по городу с посещением старейшего буддийского храма Конфукудзи, самой грандиозной достопримечательности города Нара храмового комплекса Тодайдзи. На протяжении всей прогулки мы будем встречаться с милыми ручными оленями, которые абсолютно привольно разгуливают по городу Нара.
Затем вернемся в город Осака.
Путешествие в Фудзи-Кавагутико
Утром завтракаем, выселяемся встречаемся с гидом и идем с чемоданами на ж/д станцию с одной пересадкой едем на синкансене до г. Фудзикавагутико. На автобусе отправимся в район живописного озера Кавагучи, которое раскинулось у подножья горы Фудзи.
Подъем на канатной дороге Качи Качи на гору Тендзо, высота горы 1075 метров над уровнем моря, и с ее обзорной площадки можно полюбоваться красивыми видами горы Фудзи, возвышающейся на горизонте. Кроме того, на смотровой площадке гостей ожидают персонажи из известной японской сказки Гора Качикачи. Чайный домик Тануки, в котором можно попробовать фирменные клецки и кофе, а также колокол Тендзо-но канэ, который, как считается, приносит крепкое здоровье и взаимную любовь на долгие годы, если в него позвонить.
Обед в ресторане.
Парк Аракураяма-Сэнгэн. Храм Аракура Фудзи Сэнгэн гордо возвышается посреди парка Аракураяма-Сэнгэн. Пятиярусная пагода расположена так, что оттуда открывается великолепный вид на гору Фудзи. Пагоду при Аракура Фудзи Сэнгэн-дзиндзя построили в 1963 году, в память о погибших в современных войнах. К ней ведёт 398 ступеней, но их стоит пройти ради того, чтобы полюбоваться великолепными видами.
Переезд в Токио, заселение в отель.
Путешествие по Токио
Сегодня мы снова проведем день в компании гида и посвятим день столице современной Японии городу Токио. Начнем с сердца Токио древнего района Асакуса с его торговой улочкой Накамисе-Дори, где вам захочется приобрести приятные мелочи. Посетим храм Асакуса Канон. А затем направимся в район молодежной моды Харадзюку с его знаменитой улицей Такесита-дори, где сосредоточены известные мировые и японские бренды. Обед.
Завершим день в районе Сибуя, где увидим его знаменитый перекресток и статую тому самому Хатико. Последняя точка на сегодня - смотровая площадка Сибуя скай, откуда мы увидим большую часть города как на ладони.
Ночь в Токио
Токио и остров Одайба
Сегодня мы завтракаем и отправляемся с нашим сопровождающим на остров Одайба, где сосредоточены современные выставочные центры. Едем на остров на монорельсовом беспилотном поезде и на въезде любуемся Радужным мостом. Сначала посетим удивительный Музей Света, а затем отправимся к статуе свободы и посмотрим на уголок Сша в Токио.
Ночь в Токио
Токио
Гуляем и наслаждаемся японскими красотами. Мы всегда подскажем, где можно интересно провести время.
Токио, вылет в Россию
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт. Вылет в Россию.
Уверены, что вы ещё захотите посетить Японию.
Путешествие в Осаку
Прибытие в Осаку в 13-55, второй по величине город Японии и главный порт страны Встреча со всей группой. Трансфер в отель на заказном автобусе. Заселяемся, отдыхаем.
Вечером прогуляемся по Дотонбори, самой знаковой гастрономической улице города, где сможем отведать японскую кухню.
Ночь в Осаке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в г. Осака 4 ночи с завтраками 3
- Проживание в г. Токио 4 ночи с завтраками 3
- 4 обеда
- 3 экскурсии с русскоговорящим гидом (Киото, Токио, Кавагучико)
- 3 экскурсионных дня с нашим сопровождающим (Осака, Нара, Токио о. Одайба)
- Входные билеты по экскурсионной программе
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Медицинская страховка
- Оформление туристической визы
Что не входит в цену
- Питание, не включенное в программу тура (от 350$)
- 6000 руб для проезда в метро (нужно будет положить на карту в день приезда)
- Доставка документов в консульство из вашего города и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Авиаперелет