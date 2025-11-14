Мои заказы

По городам Японии и к подножию вулкана Фудзияма за руку

Сопровождает тур Екатерина, большой знаток Японии
По городам Японии и к подножию вулкана Фудзияма за рукуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
По городам Японии и к подножию вулкана Фудзияма за рукуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
По городам Японии и к подножию вулкана Фудзияма за рукуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Наше путешествие включает несколько городов Японии:
Токио, древние столицы Киото и Нару, японскую Венецию город Осаку и подножие вулкана Фудзияма.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Киото

Завтракаем и отправляемся вместе с гидом в город Киото, город-жемчужину традиционной Японии. Киото — столица Японии с 8 по 19 века.
Мы посетим Кинкакудзи (Золотой павильон), Киёмидзу-дэра (Храм чистой воды), замок Нидзё, обедаем, а затем прогуляемся по старинному району гейш Гион, где нам может посчастливится встретить настоящую гейшу или ее ученицу майко.
Вечером вернемся в Осаку.

Путешествие по КиотоПутешествие по КиотоПутешествие по Киото
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путешествие по Осаке

После завтрака вместе с нашим сопровождающим отправимся в морскую деревню Темпонзан, где посетим великолепный океанариум Каюкан.
Затем переедем к вершине холма, в самую высокую часть города, где возвышается Самурайский Замок, главная достопримечательность города Осака. Мы с вами прогуляемся по его территории и по нескольким этажам замка. После отправимся в Музей Быта. Для желающих возможно самостоятельное путешествие в Юниверсал студию.

Ночь в Осаке

Путешествие по ОсакеПутешествие по ОсакеПутешествие по Осаке
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Путешествие по Наре

После завтрака мы отправимся в еще более древнюю столицу Японии город Нара. Поедем на поезде Осака-Нара. Прогуляемся по городу с посещением старейшего буддийского храма Конфукудзи, самой грандиозной достопримечательности города Нара храмового комплекса Тодайдзи. На протяжении всей прогулки мы будем встречаться с милыми ручными оленями, которые абсолютно привольно разгуливают по городу Нара.
Затем вернемся в город Осака.

Путешествие по НареПутешествие по НареПутешествие по Наре
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путешествие в Фудзи-Кавагутико

Утром завтракаем, выселяемся встречаемся с гидом и идем с чемоданами на ж/д станцию с одной пересадкой едем на синкансене до г. Фудзикавагутико. На автобусе отправимся в район живописного озера Кавагучи, которое раскинулось у подножья горы Фудзи.
Подъем на канатной дороге Качи Качи на гору Тендзо, высота горы 1075 метров над уровнем моря, и с ее обзорной площадки можно полюбоваться красивыми видами горы Фудзи, возвышающейся на горизонте. Кроме того, на смотровой площадке гостей ожидают персонажи из известной японской сказки Гора Качикачи. Чайный домик Тануки, в котором можно попробовать фирменные клецки и кофе, а также колокол Тендзо-но канэ, который, как считается, приносит крепкое здоровье и взаимную любовь на долгие годы, если в него позвонить.
Обед в ресторане.
Парк Аракураяма-Сэнгэн. Храм Аракура Фудзи Сэнгэн гордо возвышается посреди парка Аракураяма-Сэнгэн. Пятиярусная пагода расположена так, что оттуда открывается великолепный вид на гору Фудзи. Пагоду при Аракура Фудзи Сэнгэн-дзиндзя построили в 1963 году, в память о погибших в современных войнах. К ней ведёт 398 ступеней, но их стоит пройти ради того, чтобы полюбоваться великолепными видами.
Переезд в Токио, заселение в отель.

Путешествие в Фудзи-КавагутикоПутешествие в Фудзи-КавагутикоПутешествие в Фудзи-Кавагутико
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Путешествие по Токио

Сегодня мы снова проведем день в компании гида и посвятим день столице современной Японии городу Токио. Начнем с сердца Токио древнего района Асакуса с его торговой улочкой Накамисе-Дори, где вам захочется приобрести приятные мелочи. Посетим храм Асакуса Канон. А затем направимся в район молодежной моды Харадзюку с его знаменитой улицей Такесита-дори, где сосредоточены известные мировые и японские бренды. Обед.
Завершим день в районе Сибуя, где увидим его знаменитый перекресток и статую тому самому Хатико. Последняя точка на сегодня - смотровая площадка Сибуя скай, откуда мы увидим большую часть города как на ладони.

Ночь в Токио

Путешествие по ТокиоПутешествие по Токио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Токио и остров Одайба

Сегодня мы завтракаем и отправляемся с нашим сопровождающим на остров Одайба, где сосредоточены современные выставочные центры. Едем на остров на монорельсовом беспилотном поезде и на въезде любуемся Радужным мостом. Сначала посетим удивительный Музей Света, а затем отправимся к статуе свободы и посмотрим на уголок Сша в Токио.

Ночь в Токио

Токио и остров ОдайбаТокио и остров ОдайбаТокио и остров Одайба
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Токио

Гуляем и наслаждаемся японскими красотами. Мы всегда подскажем, где можно интересно провести время.

ТокиоТокиоТокио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Токио, вылет в Россию

Выписка из отеля, трансфер в аэропорт. Вылет в Россию.
Уверены, что вы ещё захотите посетить Японию.

Токио, вылет в РоссиюТокио, вылет в РоссиюТокио, вылет в Россию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Путешествие в Осаку

Прибытие в Осаку в 13-55, второй по величине город Японии и главный порт страны Встреча со всей группой. Трансфер в отель на заказном автобусе. Заселяемся, отдыхаем.
Вечером прогуляемся по Дотонбори, самой знаковой гастрономической улице города, где сможем отведать японскую кухню.

Ночь в Осаке.

Путешествие в ОсакуПутешествие в Осаку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в г. Осака 4 ночи с завтраками 3
  • Проживание в г. Токио 4 ночи с завтраками 3
  • 4 обеда
  • 3 экскурсии с русскоговорящим гидом (Киото, Токио, Кавагучико)
  • 3 экскурсионных дня с нашим сопровождающим (Осака, Нара, Токио о. Одайба)
  • Входные билеты по экскурсионной программе
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Медицинская страховка
  • Оформление туристической визы
Что не входит в цену
  • Питание, не включенное в программу тура (от 350$)
  • 6000 руб для проезда в метро (нужно будет положить на карту в день приезда)
  • Доставка документов в консульство из вашего города и обратно
  • Доплата за одноместное размещение
  • Авиаперелет
Визы
Мы оформим вам индивидуальную туристическую визу, ее оформление входит в стоимость тура. Дополнительно оплачивается только доставка документов до консульства и обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Оксана
Оксана — Тревел-эксперт
Тревел эксперт - генеральный директор туристической компании

Похожие туры из Осаки

Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
8 дней
Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего пр...
1 апр в 10:00
$3200 за человека
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
На машине
12 дней
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
23 июл в 10:00
$2900 за человека
Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя
На машине
8 дней
Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя
Увидеть Фудзи на рассвете, понаблюдать за снежными обезьянами, посетить чайную церемонию, район гейш
Начало: Аэропорт Осаки, утро, точное время по согласованию
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$2500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осаке
Все туры из Осаки