Откроем наш тур по Японии ярко — в атмосфере праздника Гион-мацури, который проводится каждый год. Это грандиозное событие лета, которое было призвано защитить жителей от эпидемий и превратилось в традицию. Каждый июль по улицам ездят колесницы ямабоко со священными реликвиями и декорациями по мифологическим или историческим сюжетам, к процессиям присоединяются музыканты, танцоры и другие артисты, а зрители облачаются в кимоно юката. Тур на Гион-мацури — это возможность заглянуть в прошлое Страны восходящего солнца собственными глазами.

Мы погуляем по популярному туристическому району Гион, где живут гейши и до сих пор сохранилось много традиционных чайных домиков, — аутентичная Япония прямо здесь! Также познакомимся с кварталом Хигасияма и зайдём в святилище Киёмидзу-дэра.

Погружение в дух старой Японии продолжится в ещё одном уголке, в котором история буквально оживает, — в районе Понтотё. Тут мы пройдёмся вдоль набережной, рассматривая самобытную архитектуру, которая почти не подверглась влиянию современности. Если захотите, сходим на рынок Нисики, где рыба, морепродукты и другие деликатесы представлены в огромном ассортименте.