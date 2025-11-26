Тёплый сезон здесь изобилует масштабными
Для поездки в Японию летом (жара, высокая влажность) рекомендуем взять лёгкую одежду из дышащих тканей, аксессуары для защиты от солнца, медикаменты. Важно учитывать, что в страну запрещён ввоз некоторых лекарств, стоит уточнить информацию в посольстве. При посещении жилых кварталов, храмов, святынь одежда должна быть неоткровенной.
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Осаки и доставим в отель. Далее — отдых для восстановления сил после перелёта и акклиматизации, а знакомство со страной и традициями японских фестивалей мы начнём уже завтра.
Район Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацури
Откроем наш тур по Японии ярко — в атмосфере праздника Гион-мацури, который проводится каждый год. Это грандиозное событие лета, которое было призвано защитить жителей от эпидемий и превратилось в традицию. Каждый июль по улицам ездят колесницы ямабоко со священными реликвиями и декорациями по мифологическим или историческим сюжетам, к процессиям присоединяются музыканты, танцоры и другие артисты, а зрители облачаются в кимоно юката. Тур на Гион-мацури — это возможность заглянуть в прошлое Страны восходящего солнца собственными глазами.
Мы погуляем по популярному туристическому району Гион, где живут гейши и до сих пор сохранилось много традиционных чайных домиков, — аутентичная Япония прямо здесь! Также познакомимся с кварталом Хигасияма и зайдём в святилище Киёмидзу-дэра.
Погружение в дух старой Японии продолжится в ещё одном уголке, в котором история буквально оживает, — в районе Понтотё. Тут мы пройдёмся вдоль набережной, рассматривая самобытную архитектуру, которая почти не подверглась влиянию современности. Если захотите, сходим на рынок Нисики, где рыба, морепродукты и другие деликатесы представлены в огромном ассортименте.
Свободный отдых
Время для самостоятельных прогулок, рекомендации по интересным локациям, паркам даст гид.
Продолжится и празднование японского фестиваля Гион-мацури: удастся рассмотреть яркие наряды разных эпох, понаблюдать за ритуальными шествиями и религиозными обрядами, присоединиться к народным гуляньям. Обязательно стоит попробовать традиционные блюда торжества, например, какигори — дроблёный лёд с сиропом и разными добавками — или такояки — пончики с начинкой из осьминога.
Осака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda Sky
Мы объедем и другие города региона Кансай. Следующий пункт нашего большого путешествия — Осака. Мы изучим знаковые символы: осмотрим белоснежный самурайский замок и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника. Завершим головокружительным видом — полюбуемся окрестной панорамой со смотровой площадки небоскрёба Umeda Sky Building.
Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото
Сегодня съездим в один из самых очаровательных городов страны — Нару. Зайдём в главную святыню — храм Тодай-дзи — и погладим оленей, которые свободно гуляют по парку и улицам и не боятся людей.
Вернувшись, преодолеем тысячи алых ворот-торий, образующих целые коридоры, и поднимемся на гору к одному из символов города — традиционному комплексу Фусими-Инари-тайся с многочисленными фигурками лисиц-кицунэ. А уже завтра попрощаемся с регионом Кансай: тур из Киото, Осаки, Нары переместится в Токио.
Токио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток Сибуя
Утром синкансэн доставит нас в следующую точку — Токио. Знакомству со столицей Японии мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно исследовать самые интересные уголки мегаполиса.
Мы отправимся на Одайба — футуристический искусственный остров, где будущее и фантазии воплощаются в реальность. Съездим в деловой район Синдзюку, в котором увидим обсерваторию мэрии и погуляем в центральном парке, построенном для личного пользования японского императора.
Понаблюдаем за японскими модниками в квартале Харадзюку, побываем на перекрёстке Сибуя, самом оживлённом в мире, и увидим трогательный памятник Хатико. Также изучим традиционный район Асакуса — колоритный квартал с атмосферой старины. Осмотрим древнейший в городе буддийский храм Сэнсо-дзи и поднимемся на смотровую площадку телебашни Tokio Skytree за головокружительным видом.
Продолжение променада по столице Японии
Продолжим прогулки и осмотрим достопримечательности, которые не успели вчера. Торопиться не будем — у нас есть в запасе завтра.
Заключительная прогулка по сердцу Японии
Сегодня — финальные штрихи к картине мегаполиса: мы изучим ранее запланированные локации, которые не попали в маршрут вчера и позавчера.
Переезд в город Аомори
Прощаемся с японской столицей и едем на север Хонсю. Тур продолжится в регионе Тохоку, в префектуре Аомори. После заселения в номера — отдых и вечерняя прогулка. В августе тут, на побережье залива Муцу, прохладнее, чем в мегаполисах, — настоящее спасение от жары!
Достопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацури
Вновь добавим отпуску веселья и ярких красок. Сегодня и завтра будем гулять в атмосфере праздника Нэбута-мацури, который тоже существует с незапамятных времён и проводится в Японии каждый август. Это весьма зрелищно: по улицам ездят впечатляющие масштабами платформы с фигурами военачальников, исторических персонажей, героев кабуки и разноцветными фонарями, сопровождаемые танцорами и оркестром из барабанов, флейт и ручных цимбал. Тур на Нэбута-мацури — ещё одна уникальная возможность познать душу Страны восходящего солнца.
Находясь в Аомори, мы посетим реконструированное древнее поселение Саннай-Маруяма с традиционными для неолита жилищами. Погуляем по району порта, проедем по канатной дороге и поднимемся на мост Аомори-Бэй. Вечером понаблюдаем за торжественным шествием гигантских светящихся нэбута, благодаря которым фестиваль является одним из самых фееричных во всей Японии.
Аомори в праздник Нэбута-мацури
Продолжим вчерашний променад: побываем в локациях, куда не успели вчера, и насладимся красочным действием фестиваля Нэбута-мацури, признанного нематериальным народным достоянием Японии. Кульминацией этого праздника в августе считается ночь, когда лучшие платформы проплывают по заливу под грохот фейерверков.
До свидания, Япония
Утренним синкансэном вернёмся в Токио, а затем доставим вас в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту в Японии
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Билеты в Осаку и обратно в ваш город из Токио (консультируем и помогаем купить)
- Обеды и ужины
- Городские/курортные налоги
- Сбор для визы в Японию (при необходимости)
- Медицинская страховка