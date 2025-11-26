Мои заказы

Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио

Поучаствовать в народных праздниках Гион и Нэбута, посетить культовые места и погладить оленей
Япония — страна традиций, а любой фестиваль пропитан ритуалами и смыслами, которые чтят все, — каждый праздник превращается в пёстрое всенародное гулянье, длящееся порой целый месяц.

Тёплый сезон здесь изобилует масштабными
читать дальше

торжествами, и это один из самых интересных способов познать местную культуру.

Мы увидим парады богато декорированных колесниц Гион-мацури, которые должны быть настолько яркими и шумными, чтобы услышали боги на небесах и защитили город от бед.

Также понаблюдаем за процессиями светящихся платформ Нэбута-мацури, каждый год отражающих новую тему из истории, мифологии, кабуки. Тур на летние фестивали Японии обязательно дополнит знакомство с достопримечательностями. В Киото мы пройдём по кварталу гейш Гион, в Аомори узнаем, как жили во времена неолита.

Нара встретит дружелюбными оленями, а Осака — белоснежным замком самурая и неоновым калейдоскопом Дотонбори.

А в великолепном Токио мы шаг за шагом исследуем районы Асакуса, Сибуя, Синдзюку, Харадзюку и остров Одайба.

Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио
Тур в Японию летом 2026: фестивали, Киото, Осака, Нара, Токио

Описание тура

Организационные детали

Для поездки в Японию летом (жара, высокая влажность) рекомендуем взять лёгкую одежду из дышащих тканей, аксессуары для защиты от солнца, медикаменты. Важно учитывать, что в страну запрещён ввоз некоторых лекарств, стоит уточнить информацию в посольстве. При посещении жилых кварталов, храмов, святынь одежда должна быть неоткровенной.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Осаки и доставим в отель. Далее — отдых для восстановления сил после перелёта и акклиматизации, а знакомство со страной и традициями японских фестивалей мы начнём уже завтра.

2 день

Район Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацури

Откроем наш тур по Японии ярко — в атмосфере праздника Гион-мацури, который проводится каждый год. Это грандиозное событие лета, которое было призвано защитить жителей от эпидемий и превратилось в традицию. Каждый июль по улицам ездят колесницы ямабоко со священными реликвиями и декорациями по мифологическим или историческим сюжетам, к процессиям присоединяются музыканты, танцоры и другие артисты, а зрители облачаются в кимоно юката. Тур на Гион-мацури — это возможность заглянуть в прошлое Страны восходящего солнца собственными глазами.

Мы погуляем по популярному туристическому району Гион, где живут гейши и до сих пор сохранилось много традиционных чайных домиков, — аутентичная Япония прямо здесь! Также познакомимся с кварталом Хигасияма и зайдём в святилище Киёмидзу-дэра.

Погружение в дух старой Японии продолжится в ещё одном уголке, в котором история буквально оживает, — в районе Понтотё. Тут мы пройдёмся вдоль набережной, рассматривая самобытную архитектуру, которая почти не подверглась влиянию современности. Если захотите, сходим на рынок Нисики, где рыба, морепродукты и другие деликатесы представлены в огромном ассортименте.

Район Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацуриРайон Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацуриРайон Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацуриРайон Гион (Киото), кварталы Хигасияма и Понтотё, японский праздник Гион-мацури
3 день

Свободный отдых

Время для самостоятельных прогулок, рекомендации по интересным локациям, паркам даст гид.

Продолжится и празднование японского фестиваля Гион-мацури: удастся рассмотреть яркие наряды разных эпох, понаблюдать за ритуальными шествиями и религиозными обрядами, присоединиться к народным гуляньям. Обязательно стоит попробовать традиционные блюда торжества, например, какигори — дроблёный лёд с сиропом и разными добавками — или такояки — пончики с начинкой из осьминога.

Свободный отдыхСвободный отдыхСвободный отдыхСвободный отдых
4 день

Осака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda Sky

Мы объедем и другие города региона Кансай. Следующий пункт нашего большого путешествия — Осака. Мы изучим знаковые символы: осмотрим белоснежный самурайский замок и пройдём по многолюдной улице Дотонбори с неоновыми вывесками, разнообразным стритфудом и атмосферой вечного праздника. Завершим головокружительным видом — полюбуемся окрестной панорамой со смотровой площадки небоскрёба Umeda Sky Building.

Осака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda SkyОсака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda SkyОсака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda SkyОсака: самурайский замок, улица Дотонбори, смотровая площадка Umeda Sky
5 день

Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото

Сегодня съездим в один из самых очаровательных городов страны — Нару. Зайдём в главную святыню — храм Тодай-дзи — и погладим оленей, которые свободно гуляют по парку и улицам и не боятся людей.

Вернувшись, преодолеем тысячи алых ворот-торий, образующих целые коридоры, и поднимемся на гору к одному из символов города — традиционному комплексу Фусими-Инари-тайся с многочисленными фигурками лисиц-кицунэ. А уже завтра попрощаемся с регионом Кансай: тур из Киото, Осаки, Нары переместится в Токио.

Храм Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в КиотоХрам Тодай-дзи и парк с оленями в Наре, святилище Фусими-Инари-тайся в Киото
6 день

Токио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток Сибуя

Утром синкансэн доставит нас в следующую точку — Токио. Знакомству со столицей Японии мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно исследовать самые интересные уголки мегаполиса.

Мы отправимся на Одайба — футуристический искусственный остров, где будущее и фантазии воплощаются в реальность. Съездим в деловой район Синдзюку, в котором увидим обсерваторию мэрии и погуляем в центральном парке, построенном для личного пользования японского императора.

Понаблюдаем за японскими модниками в квартале Харадзюку, побываем на перекрёстке Сибуя, самом оживлённом в мире, и увидим трогательный памятник Хатико. Также изучим традиционный район Асакуса — колоритный квартал с атмосферой старины. Осмотрим древнейший в городе буддийский храм Сэнсо-дзи и поднимемся на смотровую площадку телебашни Tokio Skytree за головокружительным видом.

Токио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток СибуяТокио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток СибуяТокио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток СибуяТокио: Одайба, кварталы Синдзюку и Харадзюку, район Асакуса и храм Сэнсо-дзи, телебашня Tokio Skytree, перекрёсток Сибуя
7 день

Продолжение променада по столице Японии

Продолжим прогулки и осмотрим достопримечательности, которые не успели вчера. Торопиться не будем — у нас есть в запасе завтра.

Продолжение променада по столице ЯпонииПродолжение променада по столице ЯпонииПродолжение променада по столице ЯпонииПродолжение променада по столице Японии
8 день

Заключительная прогулка по сердцу Японии

Сегодня — финальные штрихи к картине мегаполиса: мы изучим ранее запланированные локации, которые не попали в маршрут вчера и позавчера.

Заключительная прогулка по сердцу ЯпонииЗаключительная прогулка по сердцу ЯпонииЗаключительная прогулка по сердцу ЯпонииЗаключительная прогулка по сердцу Японии
9 день

Переезд в город Аомори

Прощаемся с японской столицей и едем на север Хонсю. Тур продолжится в регионе Тохоку, в префектуре Аомори. После заселения в номера — отдых и вечерняя прогулка. В августе тут, на побережье залива Муцу, прохладнее, чем в мегаполисах, — настоящее спасение от жары!

Переезд в город АомориПереезд в город АомориПереезд в город АомориПереезд в город Аомори
10 день

Достопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацури

Вновь добавим отпуску веселья и ярких красок. Сегодня и завтра будем гулять в атмосфере праздника Нэбута-мацури, который тоже существует с незапамятных времён и проводится в Японии каждый август. Это весьма зрелищно: по улицам ездят впечатляющие масштабами платформы с фигурами военачальников, исторических персонажей, героев кабуки и разноцветными фонарями, сопровождаемые танцорами и оркестром из барабанов, флейт и ручных цимбал. Тур на Нэбута-мацури — ещё одна уникальная возможность познать душу Страны восходящего солнца.

Находясь в Аомори, мы посетим реконструированное древнее поселение Саннай-Маруяма с традиционными для неолита жилищами. Погуляем по району порта, проедем по канатной дороге и поднимемся на мост Аомори-Бэй. Вечером понаблюдаем за торжественным шествием гигантских светящихся нэбута, благодаря которым фестиваль является одним из самых фееричных во всей Японии.

Достопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацуриДостопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацуриДостопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацуриДостопримечательности Аомори и фестиваль Нэбута-мацури
11 день

Аомори в праздник Нэбута-мацури

Продолжим вчерашний променад: побываем в локациях, куда не успели вчера, и насладимся красочным действием фестиваля Нэбута-мацури, признанного нематериальным народным достоянием Японии. Кульминацией этого праздника в августе считается ночь, когда лучшие платформы проплывают по заливу под грохот фейерверков.

Аомори в праздник Нэбута-мацуриАомори в праздник Нэбута-мацуриАомори в праздник Нэбута-мацуриАомори в праздник Нэбута-мацури
12 день

До свидания, Япония

Утренним синкансэном вернёмся в Токио, а затем доставим вас в аэропорт к вечерним рейсам и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту в Японии
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности
Что не входит в цену
  • Билеты в Осаку и обратно в ваш город из Токио (консультируем и помогаем купить)
  • Обеды и ужины
  • Городские/курортные налоги
  • Сбор для визы в Японию (при необходимости)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, по времени вашего рейса
Завершение: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марика
Марика — ваш гид в Осаке
Меня зовут Марика. Я живу и работаю в Японии несколько лет. Стаж работы гидом — более 10 лет: до переезда в Японию проводила экскурсии в Эрмитаже. Сейчас являюсь руководителем компании,
читать дальше

которая предлагает туры и отдельные экскурсии как для опытных путешественников, так и для тех, кто впервые приехал в страну. Более 3000 гостей посетили мои экскурсии по Киото и другим городам, узнали много нового и развеяли многие стереотипы о Японии.

Тур входит в следующие категории Осаки

Похожие туры из Осаки

Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
10 дней
1 отзыв
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
24 мар в 11:00
6 апр в 11:00
$4350 за человека
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
На машине
8 дней
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Клёны краснеют, Япония ждёт: атмосферные города и виды Фудзи в мини-группе
На микроавтобусе
8 дней
Клёны краснеют, Япония ждёт: атмосферные города и виды Фудзи в мини-группе
Полюбоваться Осакой и Киото, Нарой и Токио в осенних красках и окунуться в многовековую культуру
Начало: Осака, время по договорённости
29 ноя в 10:00
$3790 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осаке
Все туры из Осаки