Описание тура
Приглашаем провести 10 дней в удивительной Японии!
Страна, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а традиционные гейши из Киото вдохновляют так же, как яркие неоновые огни Токио. Мы пройдемся по старинным улицам Киото, увидим величественную гору Фудзи, насладимся покоем парков в Нара и энергией современных районов Осаки.
Попробуем легендарные японские блюда, насладимся расслабляющей магией термальных источников и ощутим уникальный ритм жизни Японии.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Осаку
Именно в Осаке начинается наше приключение по разнообразной Японии! Тур-лидер встречает вас в аэропорту и подробно рассказывает о предстоящем дне.
Во время поездки до отеля знакомимся ближе и делимся ожиданиями от путешествия.
Заселившись в отель и пообедав, отправляемся гулять по району Дотонбори, который местные называют улицей обжор. Здесь расположено большинство ресторанов, киосков с уличной едой и кафе под открытым небом.
А теперь гулять! Как только солнце начнёт клониться к горизонту мы поднимемся на 173 метра на смотровую площадку Umeda Sky Building — вид с высоты на Осаку и порт стоит затраченных усилий!
Здесь же недалеко наш тур-лидер знает стрит-фуд кафе, которое любят все местные. Отправляемся на ужин!
День был насыщенным, возвращаемся в отель. Завтра новые приключения!
День сумо
Доброе утро, начнем его бодро? Отправляемся на тренировку сумо. Сумо — вид единоборств, история которого уходит корнями в глубину веков.
Размявшись, встречаемся с нашим русскоговорящим гидом. В программе — огненно-барабанная служба и кристальный коридор Будд.
Обедаем мы на рыбном рынке и отправляемся в пешую прогулку по Токио. Гуляем по району Гиндза — одному из самых популярных торговых кварталов города. Здесь вы можете докупить сувениры или найти позиции, которые давно искали.
Ужинаем мы на корабле, который плывет по Токийскому заливу. Нас ждет шикарный вид на город и традиционная японская кухня.
Возвращаемся в отель отдыхать.
Из Киото в Токио
Завтракаем в отеле и переодеваемся в традиционные японские кимоно! Это Т-образный халат, который закрепляется на теле поясом оби. Процесс облачения невероятно увлекательный, а погружаться в атмосферу Японии в таких образах ещё интереснее!
Япония славится не только сакурой и красными клёнами, здесь также есть известный бамбуковый лес, куда мы и направляемся после обеда. Лес представляет собой живописную рощу, которая состоит из тысяч вздымающихся вверх вечнозелёных деревьев. Стебли бамбука, качаясь на ветру, издают мелодичные звуки.
Обедаем в ресторане, в котором подают лучший омлет с рисом, а приготовление этого блюда представляет собой небольшое кулинарное шоу.
Гуляем по городу. У вас будет свободное время, чтобы посетить уже полюбившиеся места.
Возвращаемся в отель за вещами и выезжаем в Токио на скоростном поезде. Перекусываем традиционным бенто — ланч-боксом с разным наполнением.
Заселяемся в отель и идём ужинать в местный ресторан. Перед сном при желании можно собраться на коктейль в районе Гиндза.
Киото
Завтракаем и собираемся на ресепшен.
Здесь нас уже ждет русскоговорящий гид, который покажет нам один из самых красивых и почитаемых храмов Японии - Fushimi Inari. Его туннели из красных ворот тории вы наверняка видели на фотографиях. Прекрасное место для прогулки и созерцания красоты природы.
Храм 33 пролетов — название связано с тем, что Каннон имела 33 ипостаси. В Японии Каннон почитается как богиня-заступница.
Обедаем и гуляем по старому городу, недалеко от главного символа Киото - пагоды Ясака.
А теперь к не менее известному символу Японии — кварталу гейш! Здесь до сих пор можно встретить настоящих гейш, одетых по всем традициям в деревянные башмачки и кимоно. Возле чайного домика Ichiriki, который был показан в фильме Мемуары Гейши, делаем памятные кадры.
Охота на красные клены выведет нас к самым живописным местам города — Храму Кинкаку-дзи, парку Маруяма, Философской тропе и улицам Хигасиямы.
Завершаем день ужином из суши и отправляемся отдыхать.
Священные олени в городе Нара
Завтракаем в отеле и в дорогу! Прибываем в древний город Нара.
Олени свободно бегают по городу и всегда рады получить из рук путешественников печенье или другое лакомство.
Обедаем в местном ресторане, в котором подают свежейшую рыбу. А за десертом прогуляемся в магазин, который специализируется на моти — рисовых лепёшках со всевозможными начинками.
Теперь идём гулять по самому деревянному храму в мире, объекту Всемирного наследия Юнеско — храму Тодай Дзи. Здесь находится огромная бронзовая статуя Будды, которая была сооружена для защиты местных жителей от бедствий и эпидемий.
Следующая часть дня пройдёт за мастер-классом по каллиграфии. Научиться писать иероглифы кистью и тушью — цель на следующие пару часов.
После обеда гуляем по спокойному, но очень аутентичному району города — Namarachi. Здесь в одном из баров мы продегустируем известный японский напиток — саке и японского десерта - моти.
После насыщенных приключений отдыхаем во время переезда в Киото. Заселившись в отель, ужинаем в местном кафе и идём отдыхать.
Токио
После завтрака у вас будет свободное время на прогулку по Токио.
Встретившись с группой после обеда, отправляемся в район Акихабара — один из самых шумных районов Токио. Здесь расположено множество магазинов, торговых центров и универмагов. Поднимем уровень азарта и поиграем в автоматы!
Ужинаем мы в районе Шибуя, который вечером горит неоновыми вывесками. Здесь мы пройдём по самому многолюдному перекрёстку в мире Шибуйя и погладим нос бронзового Хатико и загадываем желание.
Вечером нас ждёт выезд к японским дрифт машинам!
Universal Studios Japan
Завтракаем и отправляемся в мир Гарри Поттера, Улицы Сезам, Парка Юрского периода, Spider Man, Терминатора и Шрека — в Universal Studios!
На территории парка расположены десятки аттракционов: полет Гиппогрифа, Американские горки, полет динозавра, 4D интерактивы, фото зоны, здесь же есть множество кафе со стрит-фудом, в которых мы пообедаем.
Ближе к вечеру выезжаем в район Синсай на шоппинг. Здесь расположено огромное количество магазинов, баров и ресторанов. Если шоппинг — то в Синсай
Ужинаем в уже известном нам районе Дотонбори и замедляем темп этого дня, катаясь на речном трамвайчике по каналам города.
Встреча с Фудзи-сан
Сегодня у нас ранний подъем, ведь нам предстоит встреча с капризной, но невероятно красивой Фудзи.
Отправляемся к подножию горы на самую фотогеничную локацию, с которой открывается лучший вид на символ страны — Фудзи.
Теперь нас ждёт целая долина вулканов, над которой протянулась канатная дорога длиной в 4 километра. Во время подъёма здесь открываются волшебные виды на озера Аси и Фудзияма-сан. Финальная точка дороги — долина гейзеров Оваку-дани. Здесь же мы останавливаемся на обед традиционными суши.
Завершить день предлагаем как истинные японцы — в горячих источниках онсэне. Считается, что купание в онсэне увеличивает жизненные силы человека.
Гедонистическая Осака
Завтракаем в отеле и отправляемся любоваться замком Осаки, в котором когдато жили самураи. Здесь же в парке цветут десятки деревьев гинкго, которые окрашивают все вокруг в бордовые оттенки.
Отдохнуть после прогулки предлагаем в минивэне, пока мы добираемся до Кобе — города в центральной части Японии. Кобе славится своей мраморной говядиной и чистейшим саке. Дегустацией которых мы и предлагаем заняться!
Обедать мы отправляемся в ресторан с лучшим вагю в городе. Вагю — элитарный сорт бычков, мясо которых отличается особой мраморностью. Стейк вагю считается самым дорогим в мире из-за особенностей выращивания и ухода за животными.
После сытного обеда нас ждёт живописная морская прогулка.
С наступлением темноты отправляемся на шоу в Ботанический сад. Teamlab — это буквально ночной музей под открытым небом, в котором представлена коллекция произведений искусств, вечером они искусно подсвечиваются софитами и все пространство превращаются в интерактивную страну чудес.
Нагуляв аппетит, идём ужинать в уже знакомый район Дотонбори. В меню — вагю бокс-сет и тонкацу (зажаренная во фритюре свинина).
Вечером возвращаемся в отель отдыхать
Пора домой
Завтракаем в отеле и выезжаем в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
- Продуманная программа путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
- Комфортабельный транспорт на весь период поездки
- Проживание в отелях
- Завтраки и питьевая вода на все время путешествия
- Топливо, платные стоянки и дороги
- Туристические налоги и сборы в городах пребывания
- Услуги бронирования и согласования запланированных ресторанов
- Билеты на смотровую площадку Umeda, шоу Teamlab Botanical Garden, Universal Studios Japan, канатную дорогу на долину вулканов
- Входные билеты в Осакский замок, в парк священных оленей, Храм Тысяча алых ворот, храм Сандзюсанкендо, Кристальный коридор Будд
- Переодевание в традиционные кимоно
- Ланч и каллиграфия в Наре
- Дегустация саке, моти и окономияки
- Тренировка по сумо
- Огненно барабанная служба
- Отдых в банях онсэн
- Игровые автоматы в районе Акихабара
Что не входит в цену
- Авиабилеты до точки старта и из точки финиша
- Обеды и ужины
- Карманные расходы
- Ужин на корабле Симфония
Визы
Путешественникам из России для поездки нужна виза. Заявления принимают в консульском отделе посольства в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Также документы можно подать в визовых центрах Pony Express.
Жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Республики Саха, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области могут подать заявку через визовые центры Vfs Global.
Необходимо предоставить следующие документы:
1. Загранпаспорт. Документ должен действовать на протяжении всей поездки.
2. Визовую анкету. Заполняется в двух экземплярах на английском или японском языке. В нее вклеивают фото 35 45 мм.
3. Копии страниц внутреннего паспорта с фотографией и пропиской.
4. Финансовые гарантии (банковская выписка)
Если вы не хотите заморачиваться с оформлением визы, мы можем это сделать за вас полностью бесплатно.