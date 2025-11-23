Завтракаем в отеле и переодеваемся в традиционные японские кимоно! Это Т-образный халат, который закрепляется на теле поясом оби. Процесс облачения невероятно увлекательный, а погружаться в атмосферу Японии в таких образах ещё интереснее!

Япония славится не только сакурой и красными клёнами, здесь также есть известный бамбуковый лес, куда мы и направляемся после обеда. Лес представляет собой живописную рощу, которая состоит из тысяч вздымающихся вверх вечнозелёных деревьев. Стебли бамбука, качаясь на ветру, издают мелодичные звуки.

Обедаем в ресторане, в котором подают лучший омлет с рисом, а приготовление этого блюда представляет собой небольшое кулинарное шоу.

Гуляем по городу. У вас будет свободное время, чтобы посетить уже полюбившиеся места.

Возвращаемся в отель за вещами и выезжаем в Токио на скоростном поезде. Перекусываем традиционным бенто — ланч-боксом с разным наполнением.