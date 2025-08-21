Путешественникам из России для поездки нужна виза. Заявления принимают в консульском отделе посольства в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Также документы можно подать в визовых центрах Pony Express.

Жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Республики Саха, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области могут подать заявку через визовые центры Vfs Global.

Необходимо предоставить следующие документы:

1. Загранпаспорт. Документ должен действовать на протяжении всей поездки.

2. Визовую анкету. Заполняется в двух экземплярах на английском или японском языке. В нее вклеивают фото 35 45 мм.

3. Копии страниц внутреннего паспорта с фотографией и пропиской.

4. Финансовые гарантии (банковская выписка)

Если вы не хотите заморачиваться с оформлением визы, мы можем это сделать за вас полностью бесплатно.