Описание тура
Завораживающее весеннее путешествие в страну цветущей сакуры.
Цветы вишневого дерева — главный символ Японии — означают быстротечность времени и хрупкость природы. Ежегодно в страну восходящего солнца приезжают множество путешественников со всей планеты, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и встретить весну!
Приглашаем вас в удивительное приключение по Японии!
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Осаку
Именно в Осаке начинается наше приключение по разнообразной Японии! Тур-лидер встречает вас в аэропорту и подробно рассказывает о предстоящем дне.
Первая остановка — ресторан, во время обеда знакомимся ближе и делимся ожиданиями от путешествия.
Заселяемся в отель и идём гулять по нашему району. Район Дотонбори — квартал небольшой в сравнении с другими туристическими районами Осаки, однако именно здесь расположено большинство ресторанов, киосков с уличной едой и кафе под открытым небом.
Ближе к вечеру прибываем в район Умэда и поднимаемся на Umeda Sky. Вид на город, который открывается с её смотровой площадки вы не забудете никогда!
Здесь же недалеко наш тур-лидер знает стрит-фуд кафе, которое любят все местные. Отправляемся на ужин!
День был насыщенным, возвращаемся в отель. Завтра новые приключения!
Из Киото в Токио
Завтракаем в отеле и переодеваемся в традиционные японские кимоно! Это Т-образный халат, который закрепляется на теле поясом оби. Процесс облачения невероятно увлекательный, а погружаться в атмосферу Японии в таких образах ещё интереснее!
Обедаем в ресторане, в котором подают лучший омлет с рисом, а приготовление этого блюда представляет собой небольшое кулинарное шоу.
Япония славится не только сакурой и красными клёнами, здесь также есть известный бамбуковый лес Arashiyama Bamboo Forest, куда мы и направляемся после обеда. Лес представляет собой живописную рощу, которая состоит из тысяч вздымающихся вверх вечнозелёных деревьев. Стебли бамбука, качаясь на ветру, издают мелодичные звуки.
Вверх по дороге мы выходим к парку обезьян. Здесь живёт более 120 особей японских макак, которых можно кормить и гладить.
Возвращаемся в отель за вещами и выезжаем в Токио на скоростном поезде.
Заселяемся в отель и идём ужинать в местный ресторан. Перед сном при желании можно собраться на коктейль в районе Гиндза.
Привет, Киото
Завтракаем в отеле.
На ресепшен нас уже ждёт русскоговорящий гид, который покажет нам один из самых красивых и почитаемых храмов Японии - Fushimi Inari. Особенно Храм популярен своими тысячами яркокрасных ворот тории, которые тянутся по тропам в гору.
Следующая локация — храм 33 пролёта. Цифра в названии не случайна — это количество ипостасей тысячерукой Каннон. Храм считается шедевром буддийского искусства эпохи Силла.
После обеда программа будет не менее насыщенная: прогулявшись по старому городу и пройдя мимо пагоды Ясака, мы дойдем до не менее известного символа Японии — кварталу гейш! Здесь до сих пор можно встретить настоящих гейш, одетых по всем традициям в деревянные башмачки и кимоно. Возле чайного домика Ichiriki, который был показан в фильме Мемуары Гейши, делаем памятные кадры.
Завершаем день ужином из суши и отправляемся отдыхать.
Священные олени в городе Нара
Завтракаем в отеле и в дорогу! Прибываем в древний город Нара. Когда-то сюда стекались паломники со всего света. Они приходили, чтобы помолиться синтоистской богине солнца Аматэрасу, а божественный защитник японского государства, согласно легенде, въехал в город верхом на белоснежном олене. С тех пор олени — священные животные и хранители Нары, призванные защищать город и приглядывать за ним.
Олени свободно бегают по городу и всегда рады получить лакомство из рук путешественников.
Обедаем в местном ресторане, в котором подают свежайшую рыбу. А за десертом прогуляемся в магазин, который специализируется на моти — рисовых лепешках со всевозможными начинками. Здесь у нас будет дегустация сладкого! Попробуем несколько вариантов этих необычных десертов с разными начинками.
Теперь идем гулять по самому деревянному храму в мире, объекту Всемирного наследия Юнеско — храму Тодай Дзи. Здесь находится огромная бронзовая статуя Будды, которая была сооружена для защиты местных жителей от бедствий и эпидемий.
Следующая часть дня пройдёт за мастер-классом по каллиграфии. Каллиграфия — это целая философия и один из видов изящных искусств. Научиться писать иероглифы кистью и тушью — цель на следующие пару часов. Завершим насыщенный день новой дегустацией — на этот раз национального напитка Японии сакэ.
После насыщенных приключений отдыхаем во время переезда в Киото. Заселившись в отель, ужинаем в местном кафе и идём отдыхать.
Свободный день в Осаке
Сегодня у вас свободный день в портовой Осаке. Как его провести и куда пойти, подскажет тур-лидер. Но наш совет: Осака известна как кухня Японии из-за своей богатой кулинарной культуры. Поэтому прогуляйтесь по местным ресторанчикам и откройте для себя гастрономическую Японию.
Вечером встречаемся в отеле и делимся эмоциями от прожитого дня.
Винный тур
Сегодня нас ждёт роскошный частный винный тур в Яманаси.
Городок Яманаси считается центром винного туризма в Японии: префектура производит около 40% всего вина в стране, а виноградники занимают значительную часть её территории. Причём выращивают здесь как местные, так и европейские сорта вин.
В неспешном темпе мы прогуляемся по местной винодельне: полям, очерченным ровными рядами виноградных кустов, деревянным домикам, в которых хранится оборудование виноделов. Познакомимся с хозяйством и, разумеется, продегустируем напитки.
Ближе к вечеру, слегка опьянённые свежим воздухом и красивыми видами, вернёмся в отель.
Невероятная Осака
Завтракаем и отправляемся на мастер-класс по приготовлению самого известного блюда Японии — суши.
После обеда у вас будет свободное время, чтобы затеряться в удивительной Осаке, городе, который считается одним из самых безопасных в мире.
В свободное время вы сможете заехать в парк Universal Studios. На территории парка расположены десятки аттракционов: полет Гиппогрифа, Американские горки, полет динозавра, 4D интерактивы, фото зоны, здесь же есть множество кафе со стрит-фудом.
Ближе к вечеру выезжаем в район Синсай на шоппинг. Здесь расположено огромное количество магазинов, баров и ресторанов. Если шоппинг — то в Синсай.
Ужинаем в уже известном нам районе Дотонбори и замедляем темп этого дня.
Встреча с Фудзи
Сегодня у нас ранний подъем, ведь нам предстоит встреча с капризной, но невероятно красивой Фудзи.
Отправляемся к подножию горы на самую фотогеничную локацию, с которой открывается лучший вид на символ страны. Здесь же растут ароматные вишнёвые деревья сакуры. Фудзи является стартовулканом, наблюдение за которым ведётся с 788 года нашей эры. Часто вершина Фудзи скрывается за шляпкой из облаков. Посмотрим, покажется ли она нам во всей красе!
Теперь нас ждёт целая долина вулканов, над которой протянулась канатная дорога длиной в 4 километра. Во время подъёма здесь открываются волшебные виды на озера Аси и Фудзияма-сан. Финальная точка дороги — долина гейзеров Оваку-дани.
Здесь же мы останавливаемся на обед традиционными суши.
Завершить день предлагаем как истинные японцы — в горячих источниках онсэне. Считается, что купание в онсэне увеличивает жизненные силы человека.
Гедонистическая Осака
Завтракаем в отеле и отправляемся знакомиться с историей Осаки. Наша первая экскурсия назначена в Осакском замке. Это пятиэтажный самурайский замок, сыгравший ключевую роль в японской истории конца Xvi — начала Xvii столетий.
Потрясающее архитектурное строение возвышается над парком. А в нем расположен сад Ниминомару, в котором растёт шесть сотен вишнёвых деревьев! Сладкий аромат сакуры одурманивает с первых секунд.
Отдохнуть после прогулки предлагаем в минивэне, пока мы добираемся до Кобе — города в центральной части Японии. Кобе славится своей мраморной говядиной и чистейшим саке. Дегустацией которых мы и предлагаем заняться!
Обедать мы отправляемся в ресторан с лучшим вагю в городе. Вагю — элитарный сорт бычков, мясо которых отличается особой мраморностью. Стейк вагю считается самым дорогим в мире из-за особенностей выращивания и ухода за животными.
После сытного обеда возвращаемся в отель и у вас есть время, чтобы прогуляться по окрестностям или отдохнуть в номере.
С наступлением темноты отправляемся на шоу в Ботанический сад. Teamlab — это буквально ночной музей под открытым небом, в котором представлена коллекция произведений искусств, вечером они искусно подсвечиваются софитами и все пространство превращаются в интерактивную страну чудес.
Нагуляв аппетит, идём ужинать в уже знакомый район Дотонбори.
Перед сном предлагаем поплавать по реке на трамвайчике с живой музыкой и насладиться Осакой с воды.
Токио
Доброе утро, начнём его бодро? Отправляемся на тренировку сумо. Сумо — вид единоборств, история которого уходит корнями в глубину веков.
Зарядившись энергией, встречаемся с нашим русскоговорящим гидом. В программе — огненнобарабанная служба и кристальный коридор Будд.
Обедаем мы в известном токийском районе — Гиндза. А затем идём на пешую прогулку. Гиндза — один из самых популярных торговых кварталов города. Здесь вы можете докупить сувениры или найти позиции, которые давно искали. Делаем фото-стоп возле театра Кабуки и подходим к заливу.
Ужинаем мы на корабле, который плывёт по Токийскому заливу. Нас ждёт шикарный вид на город и традиционная японская кухня.
Свободный день в Токио
Просыпаемся в отеле и за завтраком обсуждаем идеи, как можно провести свободный день.
Вариантов масса: отдохните в онсэне, сходите на шоппинг или прогуляйтесь по многочисленным рынкам Токио.
После обеда плаваем на искусственный остров Одайба. На небольшой территории острова сосредоточено множество интересных мест: гигантское колесо обозрения, концертные залы, магазины, комплекс горячих источников Оэдо-онсэн-моногатари, в котором воссоздана атмосфера эпохи Эдо и даже копия Статуи Свободы.
Прощальный ужин проведём на Шибуи.
Пора домой
Наше приключение подходит к концу.
Завтракаем в отеле и дружно выезжаем в аэропорт Токио.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Что включено
- Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
- Продуманная программа путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
- Комфортабельный транспорт на весь период поездки
- Проживание в отелях
- Завтраки и питьевая вода на все время путешествия
- Топливо, платные стоянки и дороги
- Туристические налоги и сборы в городах пребывания
- Услуги бронирования и согласования запланированных ресторанов
- Билеты на смотровую площадку Umeda, канатную дорогу на долину вулканов, смотровую площадку Shakushi Pass, на световое шоу Team Lab
- Мастер-класс по созданию суши
- Частный винный тур в Яманаси
- Входные билеты в Осакский замок, в парк священных оленей, Храм Тысяча алых ворот, храм Сандзюсанкендо, Кристальный коридор Будд
- Переодевание в традиционные кимоно
- Ланч и каллиграфия в Наре
- Дегустация саке, моти, окономияки
- Тренировка по сумо
- Огненно-барабанная служба
- Отдых в банях онсэн
- Билеты на скоростной поезд из Киото в Токио
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города в Осаку и из Токио в ваш город
- Карманные расходы
- Обеды и ужины, за исключением включенных в тур
- Ужин на корабле Симфония
Визы
Путешественникам из России для поездки нужна виза. Заявления принимают в консульском отделе посольства в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Также документы можно подать в визовых центрах Pony Express.
Жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Республики Саха, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области могут подать заявку через визовые центры Vfs Global.
Необходимо предоставить следующие документы:
1. Загранпаспорт. Документ должен действовать на протяжении всей поездки.
2. Визовую анкету. Заполняется в двух экземплярах на английском или японском языке. В нее вклеивают фото 35 45 мм.
3. Копии страниц внутреннего паспорта с фотографией и пропиской.
4. Финансовые гарантии (банковская выписка)
Если вы не хотите заморачиваться с оформлением визы, мы можем это сделать за вас полностью бесплатно.