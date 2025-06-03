Мои заказы

Япония Премиум - путешествие по стране восходящего солнца

Приглашаем провести 10 дней в удивительной Японии! Страна
Описание тура

  • Приглашаем провести 10 дней в удивительной Японии!

  • Страна, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а традиционные гейши из Киото вдохновляют так же, как яркие неоновые огни Токио. Мы пройдемся по старинным улицам Киото, увидим величественную гору Фудзи, насладимся покоем парков в Нара и энергией современных районов Осаки.

  • Попробуем легендарные японские блюда, поучавствуем в мастерклассе по приготовлению суши и отправимся в частный винный тур на частную винодельню. Насладимся расслабляющей магией термальных источников и ощутим уникальный ритм жизни Японии.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Японию

  • Именно в Осаке начинается наше приключение по разнообразной Японии! Тур-лидер встречает вас в аэропорту и подробно рассказывает о предстоящем дне.

  • Во время поездки до отеля знакомимся ближе и делимся ожиданиями от путешествия.

  • Заселившись в отель и пообедав, отправляемся гулять по району Дотонбори, который местные называют улицей обжор. Здесь расположено большинство ресторанов, киосков с уличной едой и кафе под открытым небом.

  • А теперь гулять! Как только солнце начнёт клониться к горизонту мы поднимемся на 173 метра на смотровую площадку Umeda Sky Building — вид с высоты на Осаку и порт стоит затраченных усилий!

  • Здесь же недалеко наш тур-лидер знает стрит-фуд кафе, которое любят все местные. Отправляемся на ужин!

  • День был насыщенным, возвращаемся в отель. Завтра новые приключения!

2 день

Винный тур

  • Сегодня нас ждет роскошный частный винный тур в Яманаси.

  • Городок Яманаси считается центром винного туризма в Японии: префектура производит около 40% всего вина в стране, а виноградники занимают значительную часть ее территории. Причем выращивают здесь как местные, так и европейские сорта вин.

  • В неспешном темпе мы прогуляемся по местной винодельне: полям, очерченным ровными рядами виноградных кустов,деревянным домикам, в которых хранится оборудование виноделов. Познакомимся с хозяйством и, разумеется, продегустируем напитки.

  • Ближе к вечеру, слегка опьяненные свежим воздухом и красивыми видами, вернемся в отель.

3 день

Киото - культурная столица Японии

  • Завтракаем и собираемся на ресепшен.

  • Здесь нас уже ждёт русскоговорящий гид, который покажет нам один из самых красивых и почитаемых храмов Японии — храм Тысяча алых ворот,Fushimi Inari. Его туннели из красных ворот тории вы наверняка видели на фотографиях. Прекрасное место для прогулки и созерцания красоты природы.

  • Храм 33 пролётов — название связано с тем, что Каннон имела 33 ипостаси. В Японии Каннон почитается как богиня заступница.

  • Обедаем и гуляем по старому городу, недалеко от главного символа Киото — пагоды Ясака.

  • А теперь к не менее известному символу Японии — кварталу гейш! Здесь до сих пор можно встретить настоящих гейш, одетых по всем традициям в деревянные башмачки и кимоно. Возле чайного домика Ichiriki, который был показан в фильме Мемуары Гейши, делаем памятные кадры.

  • Охота на красные клёны выведет нас к самым живописным местам города — Храму Кинкаку-дзи, парку Маруяма, Философской тропе и улицам Хигасиямы.

  • Завершаем день ужином из суши и отправляемся отдыхать

4 день

Из Киото в Токио

  • Завтракаем в отеле и переодеваемся в традиционные японские кимоно! Это Т-образный халат, который закрепляется на теле поясом оби. Процесс облачения невероятно увлекательный, а погружаться в атмосферу Японии в таких образах ещё интереснее!

  • Япония славится не только сакурой и красными клёнами, здесь также есть известный бамбуковый лес, куда мы и направляемся после обеда. Лес представляет собой живописную рощу, которая состоит из тысяч вздымающихся вверх вечнозелёных деревьев. Стебли бамбука, качаясь на ветру, издают мелодичные звуки.

  • Обедаем в ресторане, в котором подают лучший омлет с рисом, а приготовление этого блюда представляет собой небольшое кулинарное шоу.

  • Гуляем по городу. У вас будет свободное время, чтобы посетить уже полюбившиеся места.

  • Возвращаемся в отель за вещами и выезжаем в Токио на скоростном поезде. Перекусываем традиционным бенто — ланч-боксом с разным наполнением.

  • Заселяемся в отель и идём ужинать в местный ресторан. Перед сном при желании можно собраться на коктейль в районе Гиндза.

5 день

Священные олени города Нара

  • Завтракаем в отеле и в дорогу! Прибываем в древний город Нара.

  • Олени свободно бегают по городу и всегда рады получить из рук путешественников печенье или другое лакомство.

  • Обедаем в местном ресторане, в котором подают свежайшую рыбу. А за десертом прогуляемся в магазин, который специализируется на моти — рисовых лепёшках со всевозможными начинками

  • Теперь идём гулять по самому деревянному храму в мире, объекту Всемирного наследия Юнеско — храму Тодай Дзи. Здесь находится огромная бронзовая статуя Будды, которая была сооружена для защиты местных жителей от бедствий и эпидемий.

  • Следующая часть дня пройдёт за мастер-классом по каллиграфии. Научиться писать иероглифы кистью и тушью — цель на следующие пару часов.

  • После обеда гуляем по спокойному, но очень аутентичному району города — Namarachi. Здесь в одном из баров мы продегустируем известный японский напиток — саке.

  • После насыщенных приключений отдыхаем во время переезда в Киото. Заселившись в отель, ужинаем в местном кафе и идём отдыхать

6 день

Токио

  • Доброе утро, начнем его бодро? Отправляемся на тренировку сумо. Сумо — вид единоборств, история которого уходит корнями в глубину веков.

  • Зарядившись энергией, встречаемся с нашим русскоговорящим гидом. В программе — огненнобарабанная служба и кристальный коридор Будд.

  • Обедаем мы в районе Шибуя, который вечером горит неоновыми вывесками. Здесь мы пройдем по самому многолюдному перекрестку в мире Шибуйя и погладим нос бронзового Хатико и загадываем желание.

  • А теперь пешая прогулка по Токио. Гуляем по району Гиндза — одному из самых популярных торговых кварталов города. Здесь вы можете докупить сувениры или найти позиции, которые давно искали.

  • Ужинаем мы на корабле, который плывет по Токийскому заливу. Нас ждет шикарный вид на город и традиционная японская кухня.

  • Возвращаемся в отель отдыхать.

7 день

Парк Universal Studios и мастер-класс по суши

  • Завтракаем и отправляемся на мастер-класс по приготовлению самого известного блюда Японии — суши.

  • После обеда у вас будет свободное время, чтобы затеряться в удивительной Осаке, городе, который считается одним из самых безопасных в мире.

  • В свободное время вы сможете заехать в парк Universal Studios. На территории парка расположены десятки аттракционов: полет Гиппогрифа, Американские горки, полет динозавра, 4D интерактивы, фото зоны, здесь же есть множество кафе со стрит-фудом.

  • Ближе к вечеру выезжаем в район Синсай на шоппинг. Здесь расположено огромное количество магазинов, баров и ресторанов. Если шоппинг — то в Синсай.

  • Ужинаем в уже известном нам районе Дотонбори и замедляем темп этого дня, катаясь на речном трамвайчике по каналам города.

8 день

Встреча с Фудзи-Сан

  • Сегодня у нас ранний подъем, ведь нам предстоит встреча с капризной, но невероятно красивой Фудзи.

  • Отправляемся к подножию горы на самую фотогеничную локацию, с которой открывается лучший вид на символ страны — Фудзи.

  • Теперь нас ждет целая долина вулканов, над которой протянулась канатная дорога длиной в 4 километра. Во время подъема здесь открываются волшебные виды на озера Аси и Фудзияма-сан. Финальная точка дороги — долина гейзеров Оваку-дани. Здесь же мы останавливаемся на обед традиционными суши.

  • Завершить день предлагаем как истинные японцы — в горячих источниках онсэне. Считается, что купание в онсэне увеличивает жизненные силы человека.

9 день

Гедонистическая Осака

  • Завтракаем в отеле и отправляемся любоваться замком Осаки, в котором когдато жили самураи. Здесь же в парке цветут десятки деревьев гинкго.

  • Отдохнуть после прогулки предлагаем в минивэне, пока мы добираемся до Кобе — города в центральной части Японии. Кобе славится своей мраморной говядиной и чистейшим саке. Дегустацией которых мы и предлагаем заняться!

  • Обедать мы отправляемся в ресторан с лучшим вагю в городе. Вагю — элитарный сорт бычков, мясо которых отличается особой мраморностью. Стейк вагю считается самым дорогим в мире из за особенностей выращивания и ухода за животными.

  • С наступлением темноты отправляемся на шоу в Ботанический сад. Teamlab — это буквально ночной музей под открытым небом, в котором представлена коллекция произведений искусств, вечером они искусно подсвечиваются софитами и все пространство превращаются в интерактивную страну чудес.

  • Нагуляв аппетит, идём ужинать в уже знакомый район Дотонбори. В меню — вагю бокс-сет и тонкацу (зажаренная во фритюре свинина).

  • Вечером возвращаемся в отель отдыхать

10 день

Пора домой

  • Завтракаем в отеле и выезжаем в аэропорт.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
  • Продуманная программа путешествия
  • Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
  • Комфортабельный транспорт на весь период поездки
  • Проживание в отелях
  • Завтраки и питьевая вода на все время путешествия
  • Топливо, платные стоянки и дороги
  • Туристические налоги и сборы в городах пребывания
  • Услуги бронирования и согласования запланированных ресторанов
  • Билеты на смотровую площадку Umeda, шоу Teamlab Botanical Garden, канатную дорогу на долину вулканов, смотровую площадку Shakushi Pass
  • Мастер класс по созданию суши
  • Частный винный тур в Яманаси
  • Входные билеты в Осакский замок, в парк священных оленей, Храм Тысяча алых ворот, храм Сандзюсанкендо, Кристальный коридор Будд
  • Переодевание в традиционные кимоно
  • Ланч и каллиграфия в Наре
  • Дегустация сакке, моти и окономияки
  • Тренировка по сумо
  • Огненно барабанная служба
  • Отдых в банях онсэн
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до точки старта и из точки финиша
  • Обеды и ужины
  • Карманные расходы
  • Ужин на корабле Симфония
Визы

Путешественникам из России для поездки нужна виза. Заявления принимают в консульском отделе посольства в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Также документы можно подать в визовых центрах Pony Express.

Жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Республики Саха, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области могут подать заявку через визовые центры Vfs Global.

Необходимо предоставить следующие документы:

1. Загранпаспорт. Документ должен действовать на протяжении всей поездки.

2. Визовую анкету. Заполняется в двух экземплярах на английском или японском языке. В нее вклеивают фото 35 45 мм.

3. Копии страниц внутреннего паспорта с фотографией и пропиской.

4. Финансовые гарантии (банковская выписка)

Если вы не хотите заморачиваться с оформлением визы, мы можем это сделать за вас полностью бесплатно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Более 5 лет мы организуем групповые туры в удивительные уголки нашей планеты. Мы воплощаем уникальные и захватывающие маршруты с щепоткой драйва и экстрима, собираем уютные компании, где встречаются близкие по духу люди. Копите впечатления вместе с нами!

