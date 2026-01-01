Япония: от самураев до наших дней. Осака, Киото, Нара и Хиросима: архитектура, традиции и природа
Посетить замки, храмы и парки, насладиться чайной церемонией, погулять с оленями и увидеть гейш
Начало: Осака, ваш отель, 9:00
«Один день в Осаке оставили свободным, чтобы вы смогли заняться шопингом, сходить в парк Universal или придумать свою уникальную программу»
$3930 за человека
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
«Многие японцы бросают дела и отправляются в парки: прогулки среди цветущих деревьев они метафорично сравнивают с хождением среди облаков»
28 мар в 10:00
$2450 за человека
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, к рекомендованному рейсу (время со...
«В этот период японцы бросают дела и отправляются на «охоту за красными листьями» — гуляют под деревьями и устраивают пикники в парках»
21 ноя в 10:00
$2750 за человека
