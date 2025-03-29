скидка
10%
8 дней
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Начало: Осака, 14:00
«Ощутим гармонию природы и дизайна, а также познакомимся с традициями японского садоводства»
29 мар в 14:00
3900$3510 за человека
12 дней
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Начало: Аэропорт Осаки, точное время - по договорённости
«Весь день будем наслаждаться живописными пейзажами и много фотографировать: только представьте, какие кадры получаются на фоне заснеженной вершины, озёр и красных клёнов»
23 ноя в 10:00
$2750 за человека
9 дней
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
«К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище»
$2350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Осаке
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Осаке в январе 2025
Сейчас в Осаке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 2350 до 3510 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $2350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март