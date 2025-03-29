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1 чел. По популярности 10% скидка 8 дней Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток Начало: Осака, 14:00 «Ощутим гармонию природы и дизайна, а также познакомимся с традициями японского садоводства» 3900 $ 3510 за человека 12 дней Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля Начало: Аэропорт Осаки, точное время - по договорённости «Весь день будем наслаждаться живописными пейзажами и много фотографировать: только представьте, какие кадры получаются на фоне заснеженной вершины, озёр и красных клёнов» $ 2750 за человека 9 дней Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса «К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище» $ 2350 за человека Все туры Осаки

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Природа и пейзажи»

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