В этот период японцы бросают дела и отправляются на «охоту за красными листьями» — гуляют под деревьями и
ноя
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретимся у аэропорта Осаки и на скоростном поезде доберёмся в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть. Затем немного погуляем по колоритному кварталу Дотонбори. Здесь рассыпано множество аутентичных ресторанчиков, и в одном из них мы поужинаем, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.
Прогулки по Осаке
Весь день посвятим Осаке, история которой насчитывает уже более полутора тысяч лет. После завтрака увидим символ города — небоскрёб Umeda Sky Building. Поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться мегаполисом с высоты, изучим ассортимент магазинчиков на нижних этажах, погуляем по прилегающему парку.
После полудня осмотрим ещё одну визитную карточку Осаки — самурайский замок из 5 этажей. Гуляя по его территории, вы услышите множество легенд, реальных историй и необычных фактов.
Закат проводим на видовой площадке. Отсюда открывается невероятная панорама Осакского замка, виднеющегося сквозь красную, жёлтую и оранжевую листву.
Знакомство с Нарой
Переместимся в Нару — древний город, некогда бывший столицей. Здесь сохранилось множество святынь и аутентичных зданий. А ещё тут по улицам свободно бродят олени, которые совершенно не боятся людей, позволяют себя гладить и выпрашивают что-нибудь вкусное.
После размещения в отеле и обеда отправимся гулять. Пройдёмся вдоль речных каналов и сувенирных улочек. Будем рассматривать и фотографировать деревья, окрашенные всеми оттенками осени, и иллюминацию в виде кленовых листочков, вечером поужинаем в ресторане и вернёмся в номера.
Променад по Наре
Сегодня исследуем достопримечательности Нары. Отдохнём в парке у буддийского храма Тодай-дзи, охраняемого ЮНЕСКО. Познакомимся с историей святыни и рассмотрим национальное сокровище Японии — гигантскую статую сидящего Будды Вайрочана.
В прилегающем к храму парке обитают священные олени. Обязательно захватим для них лакомство — печенье — и будем много фотографироваться с очаровательными животными. А ещё устроим пикник под красными клёнами и, как настоящие японцы, соблюдём момидзи — традицию любования осенней листвой.
Первая встреча с Киото
После завтрака поедем в Киото. Разместимся в отеле, немного отдохнём, а вечером прогуляемся по району Гион.
Здесь сохранилось множество старинных тясицу (чайных домиков) и матий (аутентичных деревянных жилищ). А ещё эти кварталы считаются родиной японских гейш, и мы обязательно встретим девушек в традиционных нарядах. Также увидим здание, связанное с фильмом «Мемуары гейши», и трёхъярусную пагоду, одну из самых высоких в стране.
Парки и храмы Киото
Этот и следующий день посвятим Киото. Увидим визитную карточку города — почти полностью покрытый золотом храм Кинкаку-дзи. Погуляем по прилегающему саду с прудами, островками, фонарями, необычными деревьями.
Побываем в саду камней, с которым связана интересная легенда о скрытом камне. Полюбуемся храмом Гинкаку-дзи и пройдёмся по окружающему его ландшафтному парку.
Завершающая прогулка по Киото
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Киото. Ещё до рассвета поедем в бамбуковую рощу в районе Арасияма, чтобы застать безлюдные аллеи, сделать красивые кадры и услышать «звон» бамбука, раздающийся при дуновении ветра.
Погуляем по парку Арасиямы. При желании вы можете прокатиться по живописному маршруту на поезде, стилизованном под старинный паровоз.
В завершение дня поднимемся к храмовому комплексу Фусими Инари. К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище!
Переезд, свободный день
Ранним утром поедем в сторону символа Японии — горы Фудзиямы. Остаток дня будет свободен, а встречу со святыней запланируем на завтра.
Священная Фудзи
Утром доберёмся в городок Кавагучико у подножия Фудзиямы. Весь день будем наслаждаться живописными пейзажами и много фотографировать: только представьте, какие кадры получаются на фоне заснеженной вершины, озёр и красных клёнов! А вечером поднимемся к пагоде Чурейто, откуда открываются ещё более головокружительные панорамы священного вулкана.
Прибытие в Токио
Во второй половине дня отправимся в столицу и вечером разместимся в отеле на искусственном острове, созданном из прессованного мусора. Токио предстанет перед нами в свете мерцающих огней: полюбуемся изгибами развязок, колесом обозрения, современными небоскрёбами, Радужным мостом.
Экскурсии по Токио
Мы выберем необычный способ ближе познакомиться с Токио — осмотрим его с воды, следуя на кораблике по реке Сумида. Доберёмся к району Асакуса и сойдём на берег. Погуляем по парку в традиционном стиле, окружённому древними храмами и новейшими небоскрёбами. К закату вернёмся в отель.
Возвращение домой
Наше большое путешествие по Японии завершено. Трансфер от отеля к аэропорту — самостоятельно.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- Все билеты на общественный транспорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Осаку и обратно из Токио
- Трансфер к аэропорту в последний день
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Сервисный сбор за визу (если требуется)