Мои заказы

Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи

Полюбоваться красными клёнами, побывать у Фудзиямы, покормить оленей и осмотреть Токио с корабля
Момидзи — это многовековая традиция любования клёнами каэдэ, которые каждую осень становятся ярко-алыми.

В этот период японцы бросают дела и отправляются на «охоту за красными листьями» — гуляют под деревьями и
читать дальше

устраивают пикники в парках.

Мы последуем их примеру: будем много ходить пешком и изучим достопримечательности Осаки, Нары, Киото и Токио, а также съездим к подножию священной горы Фудзи.

Полюбуемся панорамами с высоты небоскрёба, покормим печеньем оленей, посетим родину гейш, послушаем «звон» бамбука, покатаемся на корабле — будет интересно и красиво!

Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Япония в алом пламени листвы: большое осеннее путешествие в сезон момидзи
Ближайшие даты:
23
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретимся у аэропорта Осаки и на скоростном поезде доберёмся в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть. Затем немного погуляем по колоритному кварталу Дотонбори. Здесь рассыпано множество аутентичных ресторанчиков, и в одном из них мы поужинаем, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в Японию
2 день

Прогулки по Осаке

Весь день посвятим Осаке, история которой насчитывает уже более полутора тысяч лет. После завтрака увидим символ города — небоскрёб Umeda Sky Building. Поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться мегаполисом с высоты, изучим ассортимент магазинчиков на нижних этажах, погуляем по прилегающему парку.

После полудня осмотрим ещё одну визитную карточку Осаки — самурайский замок из 5 этажей. Гуляя по его территории, вы услышите множество легенд, реальных историй и необычных фактов.

Закат проводим на видовой площадке. Отсюда открывается невероятная панорама Осакского замка, виднеющегося сквозь красную, жёлтую и оранжевую листву.

Прогулки по ОсакеПрогулки по ОсакеПрогулки по ОсакеПрогулки по Осаке
3 день

Знакомство с Нарой

Переместимся в Нару — древний город, некогда бывший столицей. Здесь сохранилось множество святынь и аутентичных зданий. А ещё тут по улицам свободно бродят олени, которые совершенно не боятся людей, позволяют себя гладить и выпрашивают что-нибудь вкусное.

После размещения в отеле и обеда отправимся гулять. Пройдёмся вдоль речных каналов и сувенирных улочек. Будем рассматривать и фотографировать деревья, окрашенные всеми оттенками осени, и иллюминацию в виде кленовых листочков, вечером поужинаем в ресторане и вернёмся в номера.

Знакомство с НаройЗнакомство с НаройЗнакомство с НаройЗнакомство с Нарой
4 день

Променад по Наре

Сегодня исследуем достопримечательности Нары. Отдохнём в парке у буддийского храма Тодай-дзи, охраняемого ЮНЕСКО. Познакомимся с историей святыни и рассмотрим национальное сокровище Японии — гигантскую статую сидящего Будды Вайрочана.

В прилегающем к храму парке обитают священные олени. Обязательно захватим для них лакомство — печенье — и будем много фотографироваться с очаровательными животными. А ещё устроим пикник под красными клёнами и, как настоящие японцы, соблюдём момидзи — традицию любования осенней листвой.

Променад по НареПроменад по НареПроменад по НареПроменад по Наре
5 день

Первая встреча с Киото

После завтрака поедем в Киото. Разместимся в отеле, немного отдохнём, а вечером прогуляемся по району Гион.

Здесь сохранилось множество старинных тясицу (чайных домиков) и матий (аутентичных деревянных жилищ). А ещё эти кварталы считаются родиной японских гейш, и мы обязательно встретим девушек в традиционных нарядах. Также увидим здание, связанное с фильмом «Мемуары гейши», и трёхъярусную пагоду, одну из самых высоких в стране.

Первая встреча с КиотоПервая встреча с КиотоПервая встреча с КиотоПервая встреча с Киото
6 день

Парки и храмы Киото

Этот и следующий день посвятим Киото. Увидим визитную карточку города — почти полностью покрытый золотом храм Кинкаку-дзи. Погуляем по прилегающему саду с прудами, островками, фонарями, необычными деревьями.

Побываем в саду камней, с которым связана интересная легенда о скрытом камне. Полюбуемся храмом Гинкаку-дзи и пройдёмся по окружающему его ландшафтному парку.

Парки и храмы КиотоПарки и храмы КиотоПарки и храмы КиотоПарки и храмы Киото
7 день

Завершающая прогулка по Киото

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Киото. Ещё до рассвета поедем в бамбуковую рощу в районе Арасияма, чтобы застать безлюдные аллеи, сделать красивые кадры и услышать «звон» бамбука, раздающийся при дуновении ветра.

Погуляем по парку Арасиямы. При желании вы можете прокатиться по живописному маршруту на поезде, стилизованном под старинный паровоз.

В завершение дня поднимемся к храмовому комплексу Фусими Инари. К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище!

Завершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по Киото
8 день

Переезд, свободный день

Ранним утром поедем в сторону символа Японии — горы Фудзиямы. Остаток дня будет свободен, а встречу со святыней запланируем на завтра.

9 день

Священная Фудзи

Утром доберёмся в городок Кавагучико у подножия Фудзиямы. Весь день будем наслаждаться живописными пейзажами и много фотографировать: только представьте, какие кадры получаются на фоне заснеженной вершины, озёр и красных клёнов! А вечером поднимемся к пагоде Чурейто, откуда открываются ещё более головокружительные панорамы священного вулкана.

Священная ФудзиСвященная ФудзиСвященная ФудзиСвященная Фудзи
10 день

Прибытие в Токио

Во второй половине дня отправимся в столицу и вечером разместимся в отеле на искусственном острове, созданном из прессованного мусора. Токио предстанет перед нами в свете мерцающих огней: полюбуемся изгибами развязок, колесом обозрения, современными небоскрёбами, Радужным мостом.

Прибытие в ТокиоПрибытие в ТокиоПрибытие в ТокиоПрибытие в Токио
11 день

Экскурсии по Токио

Мы выберем необычный способ ближе познакомиться с Токио — осмотрим его с воды, следуя на кораблике по реке Сумида. Доберёмся к району Асакуса и сойдём на берег. Погуляем по парку в традиционном стиле, окружённому древними храмами и новейшими небоскрёбами. К закату вернёмся в отель.

Экскурсии по ТокиоЭкскурсии по ТокиоЭкскурсии по ТокиоЭкскурсии по Токио
12 день

Возвращение домой

Наше большое путешествие по Японии завершено. Трансфер от отеля к аэропорту — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2750
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Все билеты на общественный транспорт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Осаку и обратно из Токио
  • Трансфер к аэропорту в последний день
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Сервисный сбор за визу (если требуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, к рекомендованному рейсу (время сообщит организатор накануне тура)
Завершение: Отель в Токио, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
читать дальше

С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Осаки

Похожие туры из Осаки

Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
На машине
8 дней
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
10 дней
Невероятная Япония: Осака и Нара, Киото и Токио, день у Фудзи и дополнительная поездка в Хиросиму
Покормить с рук оленей, научиться готовить традиционный чай, прокатиться по озеру и примерить кимоно
Начало: Аэропорт Осаки, до 19:00
24 мар в 11:00
6 апр в 11:00
$4350 за человека
Клёны краснеют, Япония ждёт: атмосферные города и виды Фудзи в мини-группе
На микроавтобусе
8 дней
Клёны краснеют, Япония ждёт: атмосферные города и виды Фудзи в мини-группе
Полюбоваться Осакой и Киото, Нарой и Токио в осенних красках и окунуться в многовековую культуру
Начало: Осака, время по договорённости
29 ноя в 10:00
$3790 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осаке
Все туры из Осаки