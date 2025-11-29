Весь день посвятим Осаке, история которой насчитывает уже более полутора тысяч лет. После завтрака увидим символ города — небоскрёб Umeda Sky Building. Поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться мегаполисом с высоты, изучим ассортимент магазинчиков на нижних этажах, погуляем по прилегающему парку.

После полудня осмотрим ещё одну визитную карточку Осаки — самурайский замок из 5 этажей. Гуляя по его территории, вы услышите множество легенд, реальных историй и необычных фактов.

Закат проводим на видовой площадке. Отсюда открывается невероятная панорама Осакского замка, виднеющегося сквозь красную, жёлтую и оранжевую листву.