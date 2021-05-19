Полезная информация о Такамацу
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Местное время в Такамацу
07:0311
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Такамацу
|По-английски
|Takamatsu
|Столица региона
|Такамацу является столицей региона
|Население города
|334 223 чел.
|Аэропорт
|Такамацу TAK
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Такамацу на карте
Такамацу
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