Всё о Такамацу

Полезная информация о Такамацу

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Местное время в Такамацу
07:0311
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаТакамацу
По-английскиTakamatsu
Столица регионаТакамацу является столицей региона
Население города334 223 чел.
АэропортТакамацу TAK
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Такамацу на карте

Такамацу фото города
Такамацу

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