Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

Иокогама находится на юге Токио. Это один из первых японских портов, который был открыт для торговли с иностранцами. Иокогама — город 🏙️ морской романтики.
Что вы увидите:
- порт будущего Минато Мирай и легендарный парусник Ниппонмару
небоскреб Land Mark Tower
- прогулка по набережной: свежий морской воздух и парк 🌳 Ямасита
экскурсия заканчивается на станции Синдзюку / Симбаси / Токио
Что входит
- билеты по программе
- общественный транспорт
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
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