Елена И. проводит ещё 5 экскурсий

Иокогама находится на юге Токио. Это один из первых японских портов, который был открыт для торговли с иностранцами. Иокогама — город 🏙️ морской романтики.

Что вы увидите:

порт будущего Минато Мирай и легендарный парусник Ниппонмару

небоскреб Land Mark Tower

прогулка по набережной: свежий морской воздух и парк 🌳 Ямасита

экскурсия заканчивается на станции Синдзюку / Симбаси / Токио