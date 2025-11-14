Описание тура
Приглашаем вас присоединиться к путешествию, в котором уже все организовано!
При Бронировании До 10 Октября - оформление визы для вас абсолютно бесплатно!
Ноябрь - разгар сезона момидзи (красных кленов) - лучшее время для наслаждения осенней эстетикой и размышлений о чем угодно, кроме того, как и куда ехать? Что смотреть? Где спать? Где есть? Как это сказать по-японски? Откуда отправляется поезд? Где касса? И прочих вопросов, на которые вам не нужно знать ответ.
Ваша задача - просто быть. Радоваться, удивляться, впитывать, наслаждаться, Исследовать страну и себя в этой стране.
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Токио
Сегодня заселимся в отель, немного отдохнем, а затем отправимся гулять по вечернему городу! Мы остановимся в Гинзе — самом культовом районе в сердце Токио! Здесь сочетается древняя и ультрасовременная архитектура, есть множество арт-галерей, бутиков и традиционных лавок, а также изобилие мест для гастрономических приключений: от рынка, где мы сможем купить свежие морепродукты, которые для нас приготовят прямо на месте, до мишленовских ресторанов!
Это будет вечер с особенной атмосферой, который никого не оставит равнодушным! Ваша задача - просто довериться и наслаждаться!
Экскурсия По Токио + Арт Пространство Team Lab
Токио-город контрастов! С одной стороны — это глянцевый город будущего, где толпы офисных работников ежедневно штурмуют высокотехнологичное метро, а с другой — традиционный, наполненный пряными ароматами, звоном колокольчиков из древних храмов и невероятно красивыми садами, в которых можно почувствовать внутреннюю гармонию и единение с природой. Сегодня мы исследуем город со всех сторон: прогуляемся по самым знаменитым районам, а также отправимся в небольшое путешествие по реке Сумида к прекрасному саду Хамарикю — бывшей резиденции императорской семьи.
Вечером отправляемся за новыми эмоциями в удивительное арт-пространство Team Lab. Здесь можно и нужно ходить босиком по полу и воде, трогать все экспонаты и наблюдать за игрой света! Это опыт, который однозначно стоит испытать!
Фудзи
Гора Фудзи - символ и гордость Японии, идеально сочетающий в себе красоту и величие! Мы поднимемся на смотровую площадку, где постигнем дзен и насладимся волнующим пейзажам, открывающимся со священной горы. Затем посетим загадочный лес Аокигахара с искривленными деревьями и зияющими повсюду лавовыми пещерами.
После обеда прогуляемся по живописному кленовому коридору вдоль озера Кавагучико и посетим старинный храм Фудзи - где полюбуемся самым красивым видом на гору. Этот тот самой вид, который у многих возникает в воображении при мысли о Японии и Фудзи. Это тот самый момент, когда мечта становится реальностью!
Вечером, отрефлексируем все, что с нами произошло в аутентичном ресторане, а затем отправимся отдыхать в отель с терминальными ваннами, расположенный в национальном парке Хакконе..
Путешествие В Нац. Парк Хакконе И Долину Гейзеров
Сегодня начнем с круиза на корабле по кратерному озеру Аси, в окружении живописных гор и кленов. Затем пролетим на фуникулере над извергающим серу вулканом в долине гейзеров Овакудани, где мы сможем понаблюдать вулканическую активность, увидеть гейзеры, образовавшиеся более 3000 лет назад, а также продлить себе жизнь на 7 лет, сварив в сернистых водах долины яичко)
Пообедаем в аутентичном ресторане, искупаемся в термальных источниках, а затем отправимся отдыхать в традиционный отель с видом на Фудзи!
Аутентичность Киото
Сегодня исследуем Киото - город тысячи храмов с неповторимой гармонией исторических зданий и горного ландшафта. Здесь бережно хранятся традиции и культурное наследие страны.
Начнем с Древней пагоды То-дзи — самой красивой в Японии. Во время медитативной прогулки у пруда нам расскажут о древних секретах дзен-философии. Затем отправляемся в Киемизу-дера - Храм чистой воды, где насладимся потрясающим видом на многочисленные клены. Далее посетим золотой павильон Кинкаку-дзи — бывшую резиденцию сёгуна 14 века. Стены дворца действительно покрыты золотом. Зайдем на чашечку кофе в Старбакс, расположенный на старинной вилле сёгуна. Пройдем по красным туннелям Храма Тысячи алых ворот Тории — главное святилище Фусими Инари, покровительницы торговли. А затем отправимся в Гион — самый известный район гейш в Японии.
В этот день также можно будет арендовать кимоно и сделать красивые фотографии!
Ручные Олени Нары
Сегодня отправляемся в первую столицу Японии - горд Нара, когда-то заключительный пункт Великого шёлкового пути. Здесь нас встретят ручные олени, которые обосновались в роскошном парке и на городских улицах!
Во время экскурсии мы также посетим храм Тодайдзи - cамое большое деревянное зданием в мире, где находится статуя Будды высотой с 5-этажный дом!
Затем отправимся в Касуга-тайся — одно из наиболее почитаемых мест в Японии. Поскольку это синтоистская святыня, ее местоположение было целенаправленно выбрано среди рощи деревьев. Синто глубоко связано с природой и прогулка через парк, а также взаимодействие с оленями, создают особую атмосферу и настроение.
Яркие Краски Арашиямы И Бамбуковый Лес
Сегодня мы отправимся в Арашияму. В период Хэйян приближённые Императорского Двора выезжали сюда для любования яркими осенними листьями - отдых на лоне природы был чрезвычайно популярен у японской знати.
Мы прогуляемся по вилле одного известного актера, там минимум туристов и максимум потрясающих пейзажей! Выпьем матчи в чайном домике, прогуляемся по густому бамбуковому лесу, где тихий шелест листьев, бледные зеленоватые лучи, пробивающиеся сквозь бесконечные стебли, причудливая игра света и тени на мощёных дорожках создают неповторимую атмосферу. Посетим золотой павильон, от красоты которого один монах сошел с ума, прокатимся на аутентичной лодке любуясь горами и осенними пейзажами во всей красе!
Вечером оправляемся в Мацумото. Заселяемся в отель.
Японские Альпы
Нагано - это Японские Альпы, нетронутая природа, горячие источники, а также памятники культурного национального наследия!
Начнем знакомство с замка Мацумото . Это один из наиболее полных и красивых оригинальных замков Японии, сохранивший деревянный интерьер. Затем посетим горячие источники, и парк Дзигокудани, что дословно переводится, как Долина ада (типичное для Японии название местности с вулканической активностью). Только здесь можно увидеть настоящих диких обезьян, греющихся в природных горячих источниках!
После, заедем на источники для людей - погреемся в термальных ванных созерцая горы. Вечером отправляемся в Киото!
Осака. Вылет Домой
В этот день наша программа подходит к концу.
Однако, если ваш вылет из Осаки запланирован на вечер, вы можете использовать оставшееся время, чтобы насладиться городом! Мы расскажем, что лучше посетить, опираясь на ваши предпочтения!
И конечно, мы не прощаемся, есть вероятность, что после этого путешествия мы станем друг для друга немного больше, чем просто попутчиками и обязательно увидимся в следующих путешествиях!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление визы (мы подготовим за вас все необходимые документы, заберем ваши паспорта, справки и фото из вашего дома/офиса, отвезем в посольство и вернем вам обратно паспорт с готовой визой)
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- Все входные билеты
- Гиды
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
- Обеды, ужины
- Трансфер в и из аэропорта
Визы
При Бронировании До 10 Октября - Подготовим Визу За Вас абсолютно бесплатно!
Наш менеджер оформит неоходимые документы и приедет к вам по любому адресу в Москве, заберет ваши паспорта, справки и фото, подаст документы в посольство без вашего участия, по готовности заберет их и привезет вам обратно!