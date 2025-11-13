Описание тура
Добро пожаловать в Японию! Заветные древние традиции, такие как изящные гейши, ритуалы сумо, искусство чайной церемонии, до сих пор существуют в современной Японии. Проживание в традиционных гостиницах, представляет уникальную возможность познакомиться с местными жителями и соприкоснуться с древним наследием в самом стильном и необычном приключенческом туре.
Программа тура по дням
Токио
Прибытие в столицу единственной в мире империи, да еще и островной, Японии. Одной из визитных карточек Токио является дворец императора Японии, расположенный в центре города и утопающий в густой зелени.
Токио
Посетим самый шумный и веселый район Токио — Гиндза и Посетим искусственный остров Одайба в Токийском заливе.
Токио
Отправимся в круиз по реке Сумида и Токийскому заливу. Поднимемся на самую высокую башню Tokyo Sky Tree.
Озеро Кавагучико
Озеро Кавагучико – самое большое из Пяти озер Фудзи. Погуляем по набережной и будем наслаждаться красивым видом на священную гору Фудзи.
Камакура
Один из древних городов Японии. Именно здесь развивалась культура духа, которая оказала влияние на искусство "Путь самурая", которое позднее было названно "Бусидо"
Киото
Сегодня день истории и традиций. Сначала мы познакомимся с центром японской культуры в городе Киото. Встречи с нами ожидают древние храмы, императорские дворцы и многое другое.
Киото
В Японии трепетно относятся к оленям. Сегодня отправляемся в г. Нару. Познакомимся с грандиозным парком, где обитают сотни этих животных.
Нара
Остров Миядзима
Остров славится своими удивительными пейзажами и достопримечательностями. Посетим храмы, ворота Тори и … впрочем, сами все скоро узнаете.
Осака
Направляемся в регион Кинки знакомиться с третьим по величине городу и кулинарной столицей Японии - Осака.
Токио
Трансфер в аэропорт. Возвращение домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида по всему маршруту
- Профессиональный гид с экскурсией по Токио
- Все переезды на маршруте
- Проездной Japan Rail Pass
- Проживание в отелях (размещение 2 человека, отдельные кровати)
- Завтраки включены на протяжении всего путешествия
- Входной билет на телебашню Токио
- Круиз в Токио
- Входной билет в храм Хаседера
- Посещение световой инсталляции TeamLab Planets
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет (дом - Токио - дом)
- Медицинская страховка
- Питание (400-600 USD)
- Алкогольные напитки
- Доплата за 1 местное размещение
- Все, что не прописано в разделе «Включено в стоимость тура»