Япония: красные клёны

Добро пожаловать в Японию! Заветные древние традиции
Описание тура

Добро пожаловать в Японию! Заветные древние традиции, такие как изящные гейши, ритуалы сумо, искусство чайной церемонии, до сих пор существуют в современной Японии. Проживание в традиционных гостиницах, представляет уникальную возможность познакомиться с местными жителями и соприкоснуться с древним наследием в самом стильном и необычном приключенческом туре.

Программа тура по дням

1 день

Токио

Прибытие в столицу единственной в мире империи, да еще и островной, Японии. Одной из визитных карточек Токио является дворец императора Японии, расположенный в центре города и утопающий в густой зелени.

ТокиоТокиоТокио
2 день

Токио

Посетим самый шумный и веселый район Токио — Гиндза и Посетим искусственный остров Одайба в Токийском заливе.

3 день

Токио

Отправимся в круиз по реке Сумида и Токийскому заливу. Поднимемся на самую высокую башню Tokyo Sky Tree.

4 день

Озеро Кавагучико

Озеро Кавагучико – самое большое из Пяти озер Фудзи. Погуляем по набережной и будем наслаждаться красивым видом на священную гору Фудзи.

Озеро Кавагучико
5 день

Камакура

Один из древних городов Японии. Именно здесь развивалась культура духа, которая оказала влияние на искусство "Путь самурая", которое позднее было названно "Бусидо"

Камакура
6 день

Киото

Сегодня день истории и традиций. Сначала мы познакомимся с центром японской культуры в городе Киото. Встречи с нами ожидают древние храмы, императорские дворцы и многое другое.

Киото
7 день

Киото

В Японии трепетно относятся к оленям. Сегодня отправляемся в г. Нару. Познакомимся с грандиозным парком, где обитают сотни этих животных.

8 день

Нара

В Японии трепетно относятся к оленям. Сегодня отправляемся в г. Нару. Познакомимся с грандиозным парком, где обитают сотни этих животных.

Нара
9 день

Остров Миядзима

Остров славится своими удивительными пейзажами и достопримечательностями. Посетим храмы, ворота Тори и … впрочем, сами все скоро узнаете.

Остров МиядзимаОстров Миядзима
10 день

Осака

Направляемся в регион Кинки знакомиться с третьим по величине городу и кулинарной столицей Японии - Осака.

11 день

Токио

Трансфер в аэропорт. Возвращение домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида по всему маршруту
  • Профессиональный гид с экскурсией по Токио
  • Все переезды на маршруте
  • Проездной Japan Rail Pass
  • Проживание в отелях (размещение 2 человека, отдельные кровати)
  • Завтраки включены на протяжении всего путешествия
  • Входной билет на телебашню Токио
  • Круиз в Токио
  • Входной билет в храм Хаседера
  • Посещение световой инсталляции TeamLab Planets
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет (дом - Токио - дом)
  • Медицинская страховка
  • Питание (400-600 USD)
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за 1 местное размещение
  • Все, что не прописано в разделе «Включено в стоимость тура»
Визы
Виза нужна (для РФ она бесплатная) С визой помогаю
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Путешественник и основатель туристического клуба Посетил 99 стран. Основные направления путешествий: США (запад, восток, природа страны), Канада (запад), Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Исландия и Япония.

