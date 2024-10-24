Встретим вас в отеле в Токио и на скоростном поезде отправимся за пределы столицы в «японские Альпы». Прибудем на станцию Этиго-Юдзава, где расположен термальный курорт с горнолыжными склонами.

Заселимся в старинный отель, где вас ждёт знакомство с традициями японских гостиных дворов рёканов, онсэн-культурой и правилами купания. Затем отправимся принимать горячие ванны. В банных комнатах может находиться от 1 до 8 человек — они общественные, но рассчитаны на небольшое количество посетителей.

Вечером поужинаем, а затем побеседуем про особенности японской кухни и секреты долголетия местных.