Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках

Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Всего в часе езды от Токио находится удивительное место — курорт Этиго-Юдзава.

Зимой его белоснежные горные склоны притягивают лыжников и сноубордистов, а осенью всё здесь окрашивается во всевозможные оттенки золотого, жёлтого
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и красного. Мы будем не только любоваться видами и вдыхать чистый свежий воздух — вас ждёт купание в термах.

А ещё побываем в древней святыне и познакомимся с творчеством скульптора, которого прозвали «японским Микеланджело». В храме осмотрим огромную трёхмерную фреску, вырезанную из дерева. Я расскажу, какие легенды и истории легли в основу сюжетов этой работы. Тур проводится в индивидуальном формате.

Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании.

Проживание. Будем жить в рёкане — традиционной японской гостинице, где нет кроватей, гости спят на специальных матрацах-футонах (мягких перинах для сна). 2-, 3-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Скоростной поезд «Синкансэн» и минивэн Toyota Hiace.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Рисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отеле

Встретим вас в отеле в Токио и на скоростном поезде отправимся за пределы столицы в «японские Альпы». Прибудем на станцию Этиго-Юдзава, где расположен термальный курорт с горнолыжными склонами.

Заселимся в старинный отель, где вас ждёт знакомство с традициями японских гостиных дворов рёканов, онсэн-культурой и правилами купания. Затем отправимся принимать горячие ванны. В банных комнатах может находиться от 1 до 8 человек — они общественные, но рассчитаны на небольшое количество посетителей.

Вечером поужинаем, а затем побеседуем про особенности японской кухни и секреты долголетия местных.

Рисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отелеРисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отеле
2 день

Осенние пейзажи гор и древнее зодчество

После завтрака отправимся в древнее буддийское святилище. Сегодня вы познакомитесь с творчеством скульптора Исикава Унчо, которого прозвали «японским Микеланджело». Мы рассмотрим огромную фреску, на которой изображены сцены быта, герои и животные. Обсудим, что и с какой целью разместил на ней автор. Вы узнаете, какие религиозные легенды легли в основу сюжетов.

Прокатимся по самой длинной канатной дороге в стране, чтобы с высоты полюбоваться золотыми горными пейзажами. Во время экскурсии расскажем вам о культе гор в Японии и об их экономической ценности для страны. В зависимости от погодных условий возможна прогулка по горному озеру на лодке.

Вернёмся в отель к вечеру, поужинаем и расслабимся в горячих источниках.

Осенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчествоОсенние пейзажи гор и древнее зодчество
3 день

Возвращение в Токио

Позавтракаем и поедем обратно в Токио на поезде, на станции у вас будет время купить сувениры и необычные угощения. По пути расскажем вам про местный климат и топографию провинций. К обеду прибудем в столицу. На этом наше небольшое путешествие завершится.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 184
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на скоростной поезд «Синкансэн» из Токио до Этиго-Юдзава и обратно
  • Купание в источниках
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно
  • Обеды
  • Напитки во время завтраков и ужинов
  • Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании и состоится при группе минимум от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром
Завершение: Токио, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Токио

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