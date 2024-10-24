Зимой его белоснежные горные склоны притягивают лыжников и сноубордистов, а осенью всё здесь окрашивается во всевозможные оттенки золотого, жёлтого
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании.
Проживание. Будем жить в рёкане — традиционной японской гостинице, где нет кроватей, гости спят на специальных матрацах-футонах (мягких перинах для сна). 2-, 3-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Скоростной поезд «Синкансэн» и минивэн Toyota Hiace.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Рисовая провинция Этиго-Юдзава и онсэн в старинном отеле
Встретим вас в отеле в Токио и на скоростном поезде отправимся за пределы столицы в «японские Альпы». Прибудем на станцию Этиго-Юдзава, где расположен термальный курорт с горнолыжными склонами.
Заселимся в старинный отель, где вас ждёт знакомство с традициями японских гостиных дворов рёканов, онсэн-культурой и правилами купания. Затем отправимся принимать горячие ванны. В банных комнатах может находиться от 1 до 8 человек — они общественные, но рассчитаны на небольшое количество посетителей.
Вечером поужинаем, а затем побеседуем про особенности японской кухни и секреты долголетия местных.
Осенние пейзажи гор и древнее зодчество
После завтрака отправимся в древнее буддийское святилище. Сегодня вы познакомитесь с творчеством скульптора Исикава Унчо, которого прозвали «японским Микеланджело». Мы рассмотрим огромную фреску, на которой изображены сцены быта, герои и животные. Обсудим, что и с какой целью разместил на ней автор. Вы узнаете, какие религиозные легенды легли в основу сюжетов.
Прокатимся по самой длинной канатной дороге в стране, чтобы с высоты полюбоваться золотыми горными пейзажами. Во время экскурсии расскажем вам о культе гор в Японии и об их экономической ценности для страны. В зависимости от погодных условий возможна прогулка по горному озеру на лодке.
Вернёмся в отель к вечеру, поужинаем и расслабимся в горячих источниках.
Возвращение в Токио
Позавтракаем и поедем обратно в Токио на поезде, на станции у вас будет время купить сувениры и необычные угощения. По пути расскажем вам про местный климат и топографию провинций. К обеду прибудем в столицу. На этом наше небольшое путешествие завершится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 184
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту
- Билеты на скоростной поезд «Синкансэн» из Токио до Этиго-Юдзава и обратно
- Купание в источниках
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно
- Обеды
- Напитки во время завтраков и ужинов
- Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании и состоится при группе минимум от 2 человек