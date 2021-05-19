Полезная информация о Ямагате
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Местное время в Ямагате
07:0323
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇵 Япония
|Название города
|Ямагата
|По-английски
|Yamagata
|Столица региона
|Ямагата является столицей региона
|Население города
|254 538 чел.
|Аэропорт
|Джанмаши GAJ
|Часовой пояс
|Asia/Tokyo
|Средняя высота
|321 м. от уровня моря
Где находится Ямагата на карте
Ямагата
Когда лучше лететь в Ямагату