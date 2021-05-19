Всё о Ямагате

Полезная информация о Ямагате

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Местное время в Ямагате
07:0323
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇵 Япония
Название городаЯмагата
По-английскиYamagata
Столица регионаЯмагата является столицей региона
Население города254 538 чел.
АэропортДжанмаши GAJ
Часовой поясAsia/Tokyo
Средняя высота321 м. от уровня моря

Где находится Ямагата на карте

Ямагата фото города
Ямагата

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