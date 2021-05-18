Всё об Адене

Полезная информация об Адене

Что нужно знать об Адене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Адене
22:1157
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇾🇪 Йемен
Название городаАден
По-английскиAden
Столица регионаАден является столицей региона
Население города550 602 чел.
АэропортАден ADE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Aden
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Аден на карте