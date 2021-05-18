Полезная информация об Адене
Что нужно знать об Адене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Адене
22:1157
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇾🇪 Йемен
|Название города
|Аден
|По-английски
|Aden
|Столица региона
|Аден является столицей региона
|Население города
|550 602 чел.
|Аэропорт
|Аден ADE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Aden
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря