Новый год на Сокотре: 8 дней среди сказочных вершин. Праздник на краю земли, где древние драконовы деревья сплетают свои ветви в причудливые узоры под звездным небом Сокотры. Восемь дней незабываемого треккинга, восемь дней навстречу ветру перемен и новогоднему чуду.

Напрямую из первых рук, Без Посредников. Гарантия Ярких Эмоций. Меня зовут Елена, и я представляю компанию Двипа Сукхадара с далекого и загадочного острова Сокотра. . Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести тур напрямую, из первых рук без посредников. Внимание! В период пикового сезона, с февраля по апрель, билеты на самолет по маршруту Абу-Даби Сокотра рекомендуется приобретать за 10-11 месяцев, сразу после открытия продаж Air Arabia. Осенью компания может объявить о дополнительных рейсах, но заполучить билеты на них задача почти невыполнимая.

Компания Двипа Сукхадара, сделает всё, чтобы ваше соприкосновение с волшебным островом было максимально аутентичным и выгодным.

Новогодний год на горном плато Сокотры. Встретьте праздник на вершине мира, где древние драконовые деревья шепчут сказки, а звезды кажутся ближе, чем когда-либо. Отправьтесь в незабываемое путешествие, где причудливые пейзажи Сокотры станут волшебной декорацией для вашего новогоднего торжества.

Здесь, на вершине мира, где время течет по своим, древним законам, Новый год это не грохот фейерверков, а безмолвное таинство, шепот вечности, эхом раздающийся среди скал. Это обещание нового начала, написанное на языке ветра и звезд, понятное лишь тем, кто готов слушать

8 дней незабываемого треккинга к вершине острова, где звезды кажутся ближе, а тишина гор обволакивает душу. Две ночи под пологом созвездий. Подъем потребует уверенности, но покорится и тем, кто привык к средним нагрузкам. Если же вы почувствуете, что силы на исходе, верблюды, словно корабли пустыни, доставят вас к самому пику. О желании воспользоваться их помощью сообщите заранее эта услуга уже включена в стоимость вашего путешествия к звездам!

Вы, конечно, можете увидеть Сокотру на бесчисленных фотографиях и видео. Но лишь вдохнув воздух этого острова, ощутив его кожей, вы поймете, почему древние индусы нарекли его на санскрите Островом Блаженства. Именно поэтому мы формируем камерные группы, всего 5-8 человек, чтобы каждый гость мог отпустить городскую суету и до краев наполниться энергией этой удивительной земли.

Вас ждут десять дней подлинного приключения: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, головокружительный сэндбординг с дюн, словно сошедших с полотен Сальвадора Дали.

Перед вами откроется феерия красок подводного мира, где коралловые рифы бурлят жизнью, а в открытом море резвятся стаи дельфинов. Вы встретите горных коз и величавых верблюдов, неспешно бредущих по своим делам.

Вы познакомитесь с Абдулой, звездой телеэкрана из программы Орел и решка, а если захотите, то сможете разделить трапезу с гостеприимными местными жителями.

И, конечно же, вы своими глазами увидите легендарные леса Драконовых и Бутылочных деревьев живые памятники иной, внеземной цивилизации.

Сокотра один из последних осколков рая на Земле, сохранивший свою первозданную красоту. И, слава богу, он не изуродован безликими бетонными коробками и не истоптан толпами бездумных туристов All-inclusive.