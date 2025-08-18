Мои заказы

Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 дней

Напрямую, без посредников. Гарантия незабываемых эмоций. Новый год на Сокотре: 8 дней среди сказочных вершин
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Напрямую,без посредников. Гарантия незабываемых эмоций.

Новый год на Сокотре: 8 дней среди сказочных вершин. Праздник на краю земли, где древние драконовы деревья сплетают свои ветви в причудливые узоры под звездным небом Сокотры. Восемь дней незабываемого треккинга, восемь дней навстречу ветру перемен и новогоднему чуду.

Напрямую из первых рук, Без Посредников. Гарантия Ярких Эмоций. Меня зовут Елена, и я представляю компанию Двипа Сукхадара с далекого и загадочного острова Сокотра. . Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести тур напрямую, из первых рук без посредников. Внимание! В период пикового сезона, с февраля по апрель, билеты на самолет по маршруту Абу-Даби Сокотра рекомендуется приобретать за 10-11 месяцев, сразу после открытия продаж Air Arabia. Осенью компания может объявить о дополнительных рейсах, но заполучить билеты на них задача почти невыполнимая.

Компания Двипа Сукхадара, сделает всё, чтобы ваше соприкосновение с волшебным островом было максимально аутентичным и выгодным.

Новогодний год на горном плато Сокотры. Встретьте праздник на вершине мира, где древние драконовые деревья шепчут сказки, а звезды кажутся ближе, чем когда-либо. Отправьтесь в незабываемое путешествие, где причудливые пейзажи Сокотры станут волшебной декорацией для вашего новогоднего торжества.

Здесь, на вершине мира, где время течет по своим, древним законам, Новый год это не грохот фейерверков, а безмолвное таинство, шепот вечности, эхом раздающийся среди скал. Это обещание нового начала, написанное на языке ветра и звезд, понятное лишь тем, кто готов слушать

8 дней незабываемого треккинга к вершине острова, где звезды кажутся ближе, а тишина гор обволакивает душу. Две ночи под пологом созвездий. Подъем потребует уверенности, но покорится и тем, кто привык к средним нагрузкам. Если же вы почувствуете, что силы на исходе, верблюды, словно корабли пустыни, доставят вас к самому пику. О желании воспользоваться их помощью сообщите заранее эта услуга уже включена в стоимость вашего путешествия к звездам!

Вы, конечно, можете увидеть Сокотру на бесчисленных фотографиях и видео. Но лишь вдохнув воздух этого острова, ощутив его кожей, вы поймете, почему древние индусы нарекли его на санскрите Островом Блаженства. Именно поэтому мы формируем камерные группы, всего 5-8 человек, чтобы каждый гость мог отпустить городскую суету и до краев наполниться энергией этой удивительной земли.

Вас ждут десять дней подлинного приключения: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, головокружительный сэндбординг с дюн, словно сошедших с полотен Сальвадора Дали.

Перед вами откроется феерия красок подводного мира, где коралловые рифы бурлят жизнью, а в открытом море резвятся стаи дельфинов. Вы встретите горных коз и величавых верблюдов, неспешно бредущих по своим делам.

Вы познакомитесь с Абдулой, звездой телеэкрана из программы Орел и решка, а если захотите, то сможете разделить трапезу с гостеприимными местными жителями.

И, конечно же, вы своими глазами увидите легендарные леса Драконовых и Бутылочных деревьев живые памятники иной, внеземной цивилизации.

Сокотра один из последних осколков рая на Земле, сохранивший свою первозданную красоту. И, слава богу, он не изуродован безликими бетонными коробками и не истоптан толпами бездумных туристов All-inclusive.

Программа тура по дням

1 день

Прощание-Аэропорт-Объятия

5 января

На рассвете, покинув гостеприимные стены отеля, мы отправимся на завтрак в лучший ресторан Хадибо, дабы вкусить местные деликатесы. А после, если позволит время, у нас будет возможность заглянуть в причудливые лавки, что раскинулись неподалеку, или же, стоя на берегу, шепнуть желание и бросить монетку в лазурные воды Индийского океана.

Трансфер

После завтрака и прогулки — трансфер в аэропорт и вылет в Абу-Даби.

Прощание

По традиции, сокотрийцы приветствуют друг друга, касаясь носами — так они желают доброго дня. Мы желаем вам доброго пути и ярких воспоминаний об Острове Блаженства.

Прощание-Аэропорт-ОбъятияПрощание-Аэропорт-ОбъятияПрощание-Аэропорт-Объятия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Калансия - Лагуна Детва - Абдула

29 декабря

По прилёту на Сокотру вас встретит наша команда

Уже в самолёте вы ощутите дух свободы: среди пассажиров — путешественники со всего мира, выбравшие остров вместо стандартных отелей и всё включено

После короткого знакомства — в путь

Размещаемся по 3-4 человека в комфортные Toyota Land Cruiser 4x4 с кондиционером и едем на север острова — в прибрежный город Калансия. Неподалёку раскинулась лагуна Детва — визитная карточка Сокотры. Белоснежный изгиб пляжа и нереально бирюзовая вода словно приглашают: Ты — на острове, где всё иначе.

Знакомство со звездой Орла и Решки

После обеда — прогулка и знакомство с легендой Сокотры: Абдулой, известным по программе Орел и Решка. Он покажет, как ловить рыбу-шар, ската, лангуста, морского ежа, устриц и мидий — и предложит отведать кое-что прямо у берега.

Ужин под шум прибоя

К вечеру водители установят лагерь, повара приготовят ужин — и под шум прибоя мы отметим начало нашего путешествия по Острову Блаженства.

Калансия - Лагуна Детва - АбдулаКалансия - Лагуна Детва - АбдулаКалансия - Лагуна Детва - Абдула
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Бутылочное дерево - Пляж Шуаб Рыбалка

30 декабря

Встреча с бутылочным деревом

Утром поднимемся на утёс с панорамным видом на лагуну Детва. Наверху нас ждёт встреча с тем самым бутылочным деревом — одним из символов Сокотры. Отличное место для эффектных фото. Пока мы наслаждаемся рассветом, команда соберёт лагерь, приготовит завтрак — это наш ежедневный ритм: вы отдыхаете, обо всём заботимся мы

Пляж Шуаб

После завтрака — выезд на лодочную станцию. Садимся на рыбацкие лодки и отправляемся к пляжу Шуаб. По пути — живописные скалы, огуречные деревья, стаи морских птиц и дельфины, которые часто сопровождают нас. Пляж Шуаб — широкая полоса белоснежного песка, окаймлённая мангровыми деревьями. Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы.

Рыбалка

Перед закатом — по желанию, отправимся на рыбалку с местными капитанами. На Сокотре это просто: закинул — и сразу клюёт!

Ночь на острове

А вечером, на закате, вдоль воды появятся тысячи крошечных белых крабов — и начнётся одна из самых романтичных ночей на острове.

Бутылочное дерево - Пляж Шуаб РыбалкаБутылочное дерево - Пляж Шуаб РыбалкаБутылочное дерево - Пляж Шуаб Рыбалка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Каньон Дирхур - Диксам - Лес драконовых деревьев

31 декабря

Возвращение в Калансию

Утром купаемся и прощаемся с лучшим пляжем Сокотры. Возвращаемся в Калансию на уже родной лодке, а оттуда пересаживаемся в джипы — впереди горная часть острова и его сердце.

Каньон Дирхур

По пути — остановка в каньоне Дирхур. Спускаемся к чистейшим пресноводным бассейнам — искупаться здесь обязательно!

Плато Диксам и драконовый лес

Небольшой перекус, подъём по другой стороне каньона — и нас встречает плато Диксам и драконовый лес Фирмхин. Здесь растут древнейшие драконовы деревья — им более 1000 лет. Их кроны-зонты на фоне заката — незабываемое зрелище.

Встречаем Новый год в тени исполинских драконовых деревьев, чей причудливый силуэт заменяет привычную ель. Вместо суетливого городского фейерверка бездонное звездное небо, усыпанное бриллиантами. Праздничный стол ломится от даров моря и сокотрийских деликатесов, а сердце переполняет предвкушение чуда.

Каньон Дирхур - Диксам - Лес драконовых деревьевКаньон Дирхур - Диксам - Лес драконовых деревьевКаньон Дирхур - Диксам - Лес драконовых деревьев
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Фирмхин - Встреча с бедуинами - Дюны Стеро

1 января

Заповедник Фирмхин

Утром — прогулка по заповеднику Фирмхин. Здесь находится настоящий лес драконовых деревьев. Примерно за 3 часа пройдём до края каньона, откуда открывается завораживающий вид.

Знакомство с бедуинами

Зайдём в гости к местному шейху и познакомимся с жизнью современных бедуинов. Здесь лучше всего приобрести кровь дракона — лечебную смолу драконовых деревьев. Это природное средство помогает при кожных заболеваниях, язвах, гастрите и ранах.

Подъём на дюну

После обеда и купания в пресном бассейне — переезд на южный берег острова, к белоснежным дюнам Стеро. Подъём на дюну — и перед вами раскроется поразительный пейзаж: слева — лазурный океан, рядом — волнистые белые дюны, справа — отвесный горный хребет.

Закат на вершине дюны

Закат встречаем на вершине дюны. Это одно из лучших мест на Сокотре для фотосессий.

Фирмхин - Встреча с бедуинами - Дюны СтероФирмхин - Встреча с бедуинами - Дюны СтероФирмхин - Встреча с бедуинами - Дюны Стеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Каньон Калесан-Плато Муми-Бутылочные леса-Хомхил

2 января

Каньон Калесан

После завтрака отправляемся в каньон Калесан — к крупнейшему природному водоему острова.

Купание в изумрудной воде

Прогулка к пресноводным бассейнам займёт около 30 минут по горной тропе. Это идеальное место для купания и природного массажа в изумрудной воде среди внеземных пейзажей.

Плато Хомхил

Далее — плато Хомхил, где растут драконовые, бутылочные и ладанные деревья. Это одно из лучших мест на острове для неспешных треккингов и фотографий на фоне редчайших эндемичных растений и захватывающих пейзажей.

Каньон Калесан-Плато Муми-Бутылочные леса-ХомхилКаньон Калесан-Плато Муми-Бутылочные леса-ХомхилКаньон Калесан-Плато Муми-Бутылочные леса-Хомхил
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Infinity-бассейн-Пещера Хок-Мыс Рас Эрисал

3 января

Купание в природном бассейне

Утро начинаем с купания в природном бассейне Infinity с видом на Аравийское море. Изумрудная вода, панорамы и тишина — как будто вы на крыше небоскрёба, только в сердце дикой природы.

Пещера Хок

Затем отправимся в пещеру Хок — самую красивую на острове. Прогулка займёт 11,5 часа в одну сторону (набор высоты 350 м). Внутри — сталактиты, сталагмиты, подземные озёра и древние надписи. Обязательно берите налобный фонарь, штатив и вспышку — света внутри нет

Мыс Рас Эрисал

В завершение дня — поездка на край света: мыс Рас Эрисал, где встречаются воды Индийского океана и Аравийского моря. По дороге — колоритные рыбацкие деревушки.

Infinity-бассейн-Пещера Хок-Мыс Рас ЭрисалInfinity-бассейн-Пещера Хок-Мыс Рас ЭрисалInfinity-бассейн-Пещера Хок-Мыс Рас Эрисал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Дюны Архер-Сэндбординг-Риф Ди-Хамри-Хадибо

4 января

Дюны Архер

На рассвете поднимаемся на одну из самых высоких дюн Архер. Здесь песок поднимается вверх от летнего ветра, а в марте пляж светится биолюминесцентным планктоном.

Сэндбординг по дюнам

После рассвета — сэндбординг: катание по дюнам на доске. Захватывающе и весело!

Коралловый риф

Завтрак — и переезд к коралловому рифу Ди-Хамри. Здесь можно поплавать с маской, взять снаряжение для снорклинга или дайвинга, или просто отдохнуть в тёплых водах океана.

Завершение дня

Вечером — возвращение в цивилизацию: ночь в отеле в Хадибо. По пути — сувениры: арабские платки, йеменские юбки, уникальный сокотрийский мёд.

Дюны Архер-Сэндбординг-Риф Ди-Хамри-ХадибоДюны Архер-Сэндбординг-Риф Ди-Хамри-ХадибоДюны Архер-Сэндбординг-Риф Ди-Хамри-Хадибо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид: англоговорящий русскоязычный - по запросу
  • Транспорт: Toyota Land Cruiser 4х4 с кондиционером, по 3-4 человека в машине
  • Трансфер: из аэропорта и обратно Все внутренние расходы: лодки, проводники, стоянки и разрешения на проезд
  • Питание: качественное и разнообразное 3-разовое, с личным поваром на группу ежедневно - свежевыловленная рыба и морепродукты
  • Проживание: индивидуальные современные палатки. Комфортные матрацы, спальники с вкладышами, подушки, пенки. Одноместное размещение
  • Шатры премиум-класса с раскладной кроватью, где спокойно можно стоять в полный рос (двухместное размещение) при заказе Индивидуального Vip тура
  • Комфортный лагерь: большой шатёр, столы, стулья, биотуалет с кабинкой, портативный душ
  • Вода и напитки: в течение дня - без ограничений
  • Оборудование: доски для сэндбординга, маски для снорклинга, рыболовные снасти и наживка
  • Проживание в отеле: в последнюю ночь перед вылетом - в Хадибо
  • Гостеприимство: внимание к каждому, забота и поддержка на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты на Сокотру (рейсы Air Arabia из Абу-Даби по вторникам и пятницам, в высокий сезон дополнительно воскресенье 930 $ туда-обратно) Билеты приобретают напрямую и только у агентов авиакомпании. В свободной продаже нет. Билеты заканчиваются за 3-4 месяца до вылета
  • Авиаперелёт в Абу-Даби из вашего города
  • Виза Йемена - 200 $
  • Медицинская страховка
  • Чаевые - благодарность местной команде, за Тур вашей мечты
  • На Сокотре нет своих операторов связи. Интернет только по прилету в Хадибо. Во время путешествия места локации будут на отдалении от любых вышек, так что даже не покупайте сим-карты в Абу-Даби. Наше предложение, это полный интернет-детокс. Для тех, кому жизненно необходимо быть на связи, мы предоставим собственное оборудование Starlink - 70$ с одного гостя на весь тур. Работает даже там, где местная сотовая связь не принимает. Необходимо заказать заранее
О чём нужно знать до поездки

Предоплата за тур в рублях (около 20-30%) производится Только после предварительного подтверждения наличия авиабилетов Абу-Даби Сокотра. Основная сумма оплачивается по прилету на Сокотру в долларах Сша нового образца.

Визы

Виза Йемена 200 $. Ваш паспорт должен заканчиваться не позднее, чем за 6 месяцев до въезда в Объединенные Арабские Эмираты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Более полувека я странствую по миру, влекомая жаждой открытий. За плечами 28 стран и бесчисленные уголки родной России. Активный отдых и туризм – моя стихия. Летом я покоряю бурные потоки
читать дальше

горных рек, как Мана, что несет свои воды в Енисей, или Вуокса, чьи воды омывают карельские берега. Горные тропы – моя страсть. Эльбрус, Чегет, Карпаты, Хибины, Крым, Кавказ, Финляндия, Тенерифе, Испания – сколько вершин покорено, сколько горизонтов увидено! Зимой те же склоны манят меня скоростью и белизной горных лыж. Самостоятельно я организовала не менее 15 путешествий, каждое из которых – маленькая победа. Четырежды Крым раскрывал мне свои тайны, Болгария пленяла гостеприимством, Финляндия – северным спокойствием, Карелия – суровой красотой, Красноярский край – величием сибирских просторов, а Сокотра (Йемен) – инопланетными пейзажами. И каждое путешествие увенчалось успехом. Главный секрет моих поездок – неугасающий позитив и стремление раствориться в атмосфере и колорите места, стать его частью. Мои путешествия – для тех, кто влюблен в природу, открыт новому опыту и жаждет познакомиться с обычаями и культурой далеких земель.

Похожие туры из Сокотры

Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
8 дней
Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
Тур напрямую, из первых рук, без посредников
15 мар в 10:00
22 фев в 10:00
от 149 570 ₽ за человека
Сокотра - Где звезды кажутся ближе. 10 дней. Треккинг
10 дней
Сокотра - Где звезды кажутся ближе. 10 дней. Треккинг
Туры Напрямую из первых рук, без посредников
22 мар в 10:00
1 мар в 10:00
от 188 498 ₽ за человека
Остров Сокотра
9 дней
-
9%
Остров Сокотра
Сокотра - чудо природы, уникальное место
4 апр в 10:00
28 дек в 10:00
от 207 918 ₽228 710 ₽ за человека