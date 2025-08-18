Описание тура
Напрямую из первых рук, Без Посредников. Гарантия Ярких Эмоций. Меня зовут Елена, и я представляю компанию Двипа Сукхадара с далекого и загадочного острова Сокотра. . Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести тур напрямую, из первых рук без посредников. Внимание! В период пикового сезона, с февраля по апрель, билеты на самолет по маршруту Абу-Даби Сокотра рекомендуется приобретать за 10-11 месяцев, сразу после открытия продаж Air Arabia. Осенью компания может объявить о дополнительных рейсах, но заполучить билеты на них задача почти невыполнимая.
Компания Двипа Сукхадара, сделает всё, чтобы ваше соприкосновение с волшебным островом было максимально аутентичным и выгодным.
Вы, конечно, можете увидеть Сокотру на бесчисленных фотографиях и видео. Но лишь вдохнув воздух этого острова, ощутив его кожей, вы поймете, почему древние индусы нарекли его на санскрите Островом Блаженства. Именно поэтому мы формируем камерные группы, всего 5-8 человек, чтобы каждый гость мог отпустить городскую суету и до краев наполниться энергией этой удивительной земли.
Вас ждут восемь дней подлинного приключения: треккинги по живописным тропам, купание в лазурных водах океана и прохладных горных озерах, головокружительный сэндбординг с дюн, словно сошедших с полотен Сальвадора Дали.
Перед вами откроется феерия красок подводного мира, где коралловые рифы бурлят жизнью, а в открытом море резвятся стаи дельфинов. Вы встретите горных коз и величавых верблюдов, неспешно бредущих по своим делам.
Вы познакомитесь с Абдулой, звездой телеэкрана из программы Орел и решка, а если захотите, то сможете разделить трапезу с гостеприимными местными жителями.
И, конечно же, вы своими глазами увидите легендарные леса Драконовых и Бутылочных деревьев живые памятники иной, внеземной цивилизации.
Сокотра один из последних осколков рая на Земле, сохранивший свою первозданную красоту. И, слава богу, он не изуродован безликими бетонными коробками и не истоптан толпами бездумных туристов All-inclusive.
Программа тура по дням
Калансия - Лагуна Детва - Встреча с Абдулой
По прилёту на Сокотру вас встретит наша команда. Уже в самолёте вы ощутите дух свободы: среди пассажиров — путешественники со всего мира, выбравшие остров вместо стандартных отелей и всё включено.
После короткого знакомства — в путь. Размещаемся по 3 человека в комфортные Toyota Land Cruiser 4x4 с кондиционером и едем на север острова — в прибрежный город Калансия. Неподалёку раскинулась лагуна Детва — визитная карточка Сокотры. Белоснежный изгиб пляжа и нереально бирюзовая вода словно приглашают: Ты — на острове, где всё иначе.
После обеда — прогулка и знакомство с легендой Сокотры: Абдулой, известным по программе Орел и Решка. Он покажет, как ловить рыбу-шар, ската, лангуста, морского ежа, устриц и мидий — и предложит отведать кое-что прямо у берега.
К вечеру водители установят лагерь, повара приготовят ужин — и под шум прибоя мы отметим начало нашего путешествия по Острову Блаженства.
Морская прогулка - Пляж Шуаб - Дельфины и рыбалка
Утром поднимемся на утёс с панорамным видом на лагуну Детва. Наверху нас ждёт встреча с тем самым бутылочным деревом— одним из символов Сокотры. Отличное место для эффектных фото.
Пока мы наслаждаемся рассветом, команда соберёт лагерь, приготовит завтрак — это наш ежедневный ритм: вы отдыхаете, обо всём заботимся мы.
После завтрака — выезд на лодочную станцию. Садимся на рыбацкие лодки и отправляемся к пляжу Шуаб. По пути — живописные скалы, огуречные деревья, стаи морских птиц и дельфины, которые часто сопровождают нас.
Пляж Шуаб — широкая полоса белоснежного песка, окаймлённая мангровыми деревьями. Здесь нет отелей, людей и следов цивилизации — только природа и мы.
Перед закатом — по желанию, отправимся на рыбалку с местными капитанами. На Сокотре это просто: закинул — и сразу клюёт!
А вечером, на закате, вдоль воды появятся тысячи крошечных белых крабов — и начнётся одна из самых романтичных ночей на острове.
Каньон Дирхур - Плато Диксам - Драконовые деревья
Утром купаемся и прощаемся с лучшим пляжем Сокотры. Возвращаемся в Калансию на уже родной лодке, а оттуда пересаживаемся в джипы — впереди горная часть острова и его сердце.
По пути — остановка в каньоне Дирхур. Спускаемся к чистейшим пресноводным бассейнам — искупаться здесь обязательно! Небольшой перекус, подъём по другой стороне каньона — и нас встречает плато Диксам и драконовый лес Фирмхин.
Здесь растут древнейшие драконовы деревья — им более 1000 лет. Их кроны-зонты на фоне заката — незабываемое зрелище.
Ночуем прямо под этими деревьями. Тишина, звёзды и дыхание острова — идеальное завершение дня.
Заповедник Фирмхин - К бедуинам - Дюны Стеро
Утром — прогулка по заповеднику Фирмхин. Здесь находится настоящий лес драконовых деревьев. Примерно за 3 часа пройдём до края каньона, откуда открывается завораживающий вид.
Зайдём в гости к местному шейху и познакомимся с жизнью современных бедуинов. Здесь лучше всего приобрести кровь дракона — лечебную смолу драконовых деревьев. Это природное средство помогает при кожных заболеваниях, язвах, гастрите и ранах.
После обеда и купания в пресном бассейне — переезд на южный берег острова, к белоснежным дюнам Стеро.
Подъём на дюну — и перед вами раскроется поразительный пейзаж: слева — лазурный океан, рядом — волнистые белые дюны, справа — отвесный горный хребет.
Закат встречаем на вершине дюны. Это одно из лучших мест на Сокотре для фотосессий.
Каньон Калесан - Плато Муми - Плато Хомхил
После завтрака отправляемсяв каньон Калесан — к крупнейшему природному водоему острова. Прогулка к пресноводным бассейнам займёт около 30 минут по горной тропе. Это идеальное место для купания и природного массажа в изумрудной воде среди внеземных пейзажей.
Далее — плато Хомхил, где растут драконовые, бутылочные и ладанные деревья. Это одно из лучших мест на острове для неспешных треккингов и фотографий на фоне редчайших эндемичных растений и захватывающих пейзажей.
Infinity-бассейн - Пещера Хок - Мыс Рас Эрисал
Утро начинаем с купания в природном бассейне Infinity с видом на Аравийское море. Изумрудная вода, панорамы и тишина — как будто вы на крыше небоскрёба, только в сердце дикой природы.
Затем отправимся в пещеру Хок — самую красивую на острове. Прогулка займёт 1,5 часа в одну сторону (набор высоты 350 м). Внутри — сталактиты, сталагмиты, подземные озёра и древние надписи. Обязательно берите налобный фонарь, штатив и вспышку — света внутри нет.
В завершение дня — поездка на край света: мыс Рас Эрисал, где встречаются воды Индийского океана и Аравийского моря. По дороге — колоритные рыбацкие деревушки.
Дюны Архер - Сэндбординг - Риф Ди-Хамри - Хадибо
На рассвете поднимаемся на одну из самых высоких дюн Архер. Здесь песок поднимается вверх от летнего ветра, а в марте пляж светится биолюминесцентным планктоном.
После рассвета — сэндбординг: катание по дюнам на доске. Захватывающе и весело!
Завтрак — и переезд к коралловому рифу Ди-Хамри. Здесь можно поплавать с маской, взять снаряжение для снорклинга или дайвинга, или просто отдохнуть в тёплых водах океана.
Вечером — возвращение в цивилизацию: ночь в отеле в Хадибо. По пути — сувениры: арабские платки, йеменские юбки, уникальный сокотрийский мёд.
Прощание - Аэропорт - Объятия
На рассвете, покинув гостеприимные стены отеля, мы отправимся на завтрак в лучший ресторан Хадибо, дабы вкусить местные деликатесы. А после, если позволит время, у нас будет возможность заглянуть в причудливые лавки, что раскинулись неподалеку, или же, стоя на берегу, шепнуть желание и бросить монетку в лазурные воды Индийского океана.
Трансфер в аэропорт и вылет в Абу-Даби.
По традиции, сокотрийцы приветствуют друг друга, касаясь носами — так они желают доброго дня. Мы желаем вам доброго пути и ярких воспоминаний об Острове Блаженства.
Варианты проживания
1-местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид: англоговорящий русскоязычный - по запросу
- Транспорт: Toyota Land Cruiser 4х4 с кондиционером, по 3-4 человека в машине
- Трансфер: из аэропорта и обратно Все внутренние расходы: лодки, проводники, стоянки и разрешения на проезд
- Питание: качественное и разнообразное 3-разовое, с личным поваром на группу ежедневно - свежевыловленная рыба и морепродукты
- Проживание: индивидуальные современные палатки. Комфортные матрацы, спальники с вкладышами, подушки, пенки. Одноместное размещение
- Шатры премиум-класса с раскладной кроватью, где спокойно можно стоять в полный рос (двухместное размещение) при заказе Индивидуального Vip тура
- Комфортный лагерь: большой шатёр, столы, стулья, биотуалет с кабинкой, портативный душ
- Вода и напитки: в течение дня - без ограничений
- Оборудование: доски для сэндбординга, маски для снорклинга, рыболовные снасти и наживка
- Проживание в отеле: в последнюю ночь перед вылетом - в Хадибо
- Гостеприимство: внимание к каждому, забота и поддержка на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты на Сокотру (рейсы Air Arabia из Абу-Даби по вторникам и пятницам, в высокий сезон дополнительно воскресенье 930 $ туда-обратно) Билеты приобретают напрямую и только у агентов авиакомпании. В свободной продаже нет. Билеты заканчиваются за 3-4 месяца до вылета
- Авиаперелёт в Абу-Даби из вашего города
- Виза Йемена - 200 $
- Медицинская страховка
- Чаевые - благодарность местной команде, за Тур вашей мечты
- На Сокотре нет своих операторов связи. Интернет только по прилету в Хадибо. Во время путешествия места локации будут на отдалении от любых вышек, так что даже не покупайте сим-карты в Абу-Даби. Наше предложение, это полный интернет-детокс. Для тех, кому жизненно необходимо быть на связи, мы предоставим собственное оборудование Starlink - 70$ с одного гостя на весь тур. Работает даже там, где местная сотовая связь не принимает. Необходимо заказать заранее
О чём нужно знать до поездки
Предоплата за тур в рублях (около 20-30%) производится Только после предварительного подтверждения наличия авиабилетов Абу-Даби Сокотра. Основная сумма оплачивается по прилету на Сокотру в долларах Сша нового образца.
Визы
Виза Йемена 200 $. Ваш паспорт должен заканчиваться не позднее, чем за 6 месяцев до въезда в Объединенные Арабские Эмираты.