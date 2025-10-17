Премиум Сокотра: Драконий остров
Красочное путешествие на Драконий остров
17 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 233 335 ₽ за человека
Остров, которого нет: Сокотра без фильтров
Этот остров называют восьмым чудом света. 90% растений и животных больше не встречаются нигде
14 ноя в 10:00
от 188 174 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сокотре
Самые популярные туры в Сокотре
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Сколько стоит тур в Сокотре в июле 2025
Сейчас в Сокотре можно забронировать 2 тура от 188 174 до 233 335. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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