Описание тура
Сокотра - чудо природы, уникальное место, где большинство растений и деревьев - эндемики, то есть не встречаются больше нигде на планете. Этот остров называют Галапагосами Индийского океана. Невероятной формы деревья и растения, диковинные цветы, каньоны, водопады, леса и джунгли, не похожие больше ни на что другое, белоснежные пляжи это райский уголок для самых изощренных искателей приключений. На этом острове бывает всего несколько сотен человек в год. Сокотра - это место удивительной флоры и фауны, сохранившейся до наших дней в первозданном виде благодаря удаленности и обособленности этого места. Это уникальный уголок земли, пока еще не испорченный цивилизацией. Если вы по-настоящему любите природу и открывать нечто новое, то просто обязаны увидеть это вживую!
Программа тура по дням
Прибытие в Абу-Даби
Прилет в Абу-Даби, самостоятельное размещение в городе. Вылет на Сокотру на следующий день.
Перелет Абу-Даби - Сокотра
Встреча группы в аэропорту Абу-Даби в 06:30 утра. В 9:00 утра вылетаем на остров Сокотра! После перекуса в кафе мы отправимся в первую удивительную локацию острова, где вас сразу поразят неверояные скалы, пещеры и высокие белые дюны. По утрам сюда любят приплывать дельфины, а ночью планктон, подсвечивающий неоновым цветом кромку волн. Затем продолжим путь к гигантским песчаным дюнам Архер, где прямо между лазурным океаном и черными горами расположились резко контрастирующие белоснежные дюны. Архер - местом встречи пресной воды с гор и соленой воды с моря. В этом районе самые большие песчаные дюны, созданные местными муссонами. Наслаждаемся безлюдным диким пляжем, купаемся и отдыхаем после длительной дороги, а на закате поднимаемся на лучшую смотровую точку - огромную дюну высотой более 200 метров, погружающуюся прямо в океан. С наступлением темноты нам накроют ужин прямо на пляже, под звездами.
Нац парк Дихамри
Утром мы отправляемся к знаменитой на острове пещере Хок. Чтобы до нее добраться, отправимся в небольшой трек вдоль каньона. Длина пещеры составляет 2,5 километра, внутри можно увидеть уникальные сталактиты и резервуары с водой. В пещере сохранились наскальные надписи древних цивилизаций. Затем нас ждет пеший маршрут по каньону Вади Дирхур. После маршрута будет обед из свежей баранины по локальному йеменскому рецепту, а затем у вас будет возможность искупаться в пресноводных источниках. Далее мы перемещаемся в национальный парк Дихамри. Это самый богатый коралловый риф в регионе и потрясающая локация для любителей снорклинга и наблюдения за подводным миром! Изучив подводный мир Сокотры, останавливаемся на ночевку в нац парке Дихамри. Ужин с морепродуктами и свежими лобстерами на берегу океана.
Нац парк Хомхил
После завтрака нас ждет переезд в каньон Келесхан - удивительное место, известное своими природными бассейнами и каскадами с пресной водой. Здесь абсолютно потрясающий ландшафт: чистейшая изумрудная вода выточила причудливые округлые формы в скалах. Примерно через час трекинга мы дойдем до кристально чистого природного бассейна с головокружительным видом на северную часть острова и изумрудную бесконечность океана. Это одна из самых красивых смотровых точек на Сокотре! После спуска мы снова садимся в джипы и перемещаемся в национальный парк Хомхил, место большого скопления тех самых невероятных Драконьих Деревьев с сотен фотографий Сокотры. Мы пройдемся по видовой тропе вдоль деревьев, одна из которых приведет нас к еще одной красивейшей смотровой площадке.
Нац парк Ногед
Утром мы доберемся до пещеры Дагуб, по пути посещая красивые локации южной части острова. Дагуб - это огромный грот, который ранее использовался сельскими жителями в ритуальных целях. Затем на джипах мы спустимся с горного плато и переберемся на южное побережье острова Сокотра, к песчаному пляжу Аомак с идеальным белым песком. Здесь нас ждет прогулка по пляжу, отдых, купание в чистых водах Индийского океана и уже традиционный ужин из морепродуктов.
Нац парк Диксам
Начнем день с поездки к большим песчаным дюнам Хайф и Захак, уходящим прямо в море. Заберемся на дюны самой большой пустыни Сокотры, чтобы рассмотреть эту часть острова с высоты птичьего полета. Наша следующая остановка - лес Фермхин, полностью состоящий из уникальных Драконьих деревьев. Там мы узнаем, что такое кровь драконов - смола этих деревьев имеет удивительные красные оттенки. Вокруг плато располагаются небольшие деревни местных кочевников, которые мы также посетим. Поблизости от плато также находится впечатляющее ущелье, глубина которого достигает 700 метров, открывая вид на нетронутые рукой человека пейзажи.
Нац парк Детвах
В первой половине дня отправляемся в Калансию — второй по величине город на острове. Посмотрим на быт местных сокотрийцев и прогуляемся по улочкам города. Затем нас ждет лагуна Детвах с кристально чистой бирюзовой водой и песчаным пляжем. Разобьем лагерь прямо на берегу океана, прогуляемся на ближайшую скалу, чтобы осмотреть лагуну с потрясающей смотровой точки. Это место славится не только живописными пейзажами, но и обитающими здесь морскими черепахами, огромными осьминогами, рыбами-ежами, скатами и другими морскими жителями. После обеда мы прогуляемся по самым живописным локациям побережья. К вечеру отправимся в хайкинг на склон восточной части лагуны, где вас ждет потрясающий закат.
Морская прогулка
Сегодня мы отправляемся на морскую прогулку! Просыпаемся на идиллическом пляже, завтракаем и отправляемся в усеянный рыбацкими лодками порт. Будем выплывать из живописной бухты Шуаб, по дороге есть высокая вероятность встретить дельфинов, сопровождающих бороздящие побережье лодки. Желающие смогут порыбачить, в каждой лодке будут удочки и все необходимое. Бухта Шуаб — прекрасное место, где мы сможем поплавать, расслабиться и насладиться нетронутым пляжем, а также исследовать близлежащие мангровые заросли. Вечером возвращаемся в город.
Перелет Сокотра - Абу Даби
Ночуем в городе, а утром отправляемся в аэропорт, в 11:50 вылетаем с Сокотры обратно в Абу-Даби. Прибытие в Абу-Даби в 15:05. Далее пересадка и вы можете либо отправиться на следующий рейс домой, либо остаться еще на день-два в Абу Даби, чтобы посмаковать впечатления от этой удивительной поездки!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на маршруте
- Оплаченный транспорт на всем маршруте
- Питание
- Морская прогулка
- Услуги гидов
- Входные разрешения в национальные парки Сокотры
- Билеты на все входящие в нашу программу платные достопримечательности и активности
- Сопровождение на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Абу-Даби - Ваш город (от 250$)
- Авиабилеты Абу-Даби - Сокотра - Абу Даби (1000$)
- Виза - 150$
- Тур сбор 100$
Визы
Виза оформляется по прилету