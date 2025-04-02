Встречаемся в аэропорту Сокотры. Наше приключение начинается!

Знакомимся с группой и тур-лидером и отправляемся в первую локацию — традиционный сокотрийский дом. В этом уютном месте мы сможем ощутить дух острова и набраться сил после долгих перелетов. Здесь же нас ждет встреча с местными гидами, водителями и поваром, с которыми мы проведем эту удивительную неделю.

Сокотра одно из самых удивительных мест на планете и сокотрийцы оберегают природу их острова. До сих пор не все виды растений исследованы, некоторые из них ядовиты. Поэтому группу ждет краткий инструктаж об особенностях острова и правилах местного образа жизни.

Выезжаем в сторону района Архер!

Проезжая мимо небольших деревень и неприкосновенных пляжей и исследуя удивительную растительность, мы сможем насладиться красивыми видами Сокотры.

Архер — место встречи пресной воды с гор и соленой воды с моря. В этом районе самые большие песчаные дюны, наложенные серией муссонов и создающие контраст с отвесными скалами. Забраться будет совсем непросто, но вид, открывающийся сверху — незабываемый!

Мы насладимся диким пляжем, расслабимся на зеленой траве, затем поднимемся на массивную дюну и завершим наш путь, наслаждаясь захватывающей панорамой.