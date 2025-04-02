Описание тура
Белые скалы, бирюзовая прозрачная вода, розовое закатное небо — иногда краски настолько яркие, что хочется попросить приглушить фильтры и сделать поменьше фотошоп.
Приглашаем вас в удивительное путешествие по острову Сокотра в Индийском океане. Вы проживете отдельную маленькую жизнь — ведь ни один день не будет похож на другой и вместит в себя массу эмоций.
Программа тура по дням
Дюны Архера
Встречаемся в аэропорту Сокотры. Наше приключение начинается!
Знакомимся с группой и тур-лидером и отправляемся в первую локацию — традиционный сокотрийский дом. В этом уютном месте мы сможем ощутить дух острова и набраться сил после долгих перелетов. Здесь же нас ждет встреча с местными гидами, водителями и поваром, с которыми мы проведем эту удивительную неделю.
Сокотра одно из самых удивительных мест на планете и сокотрийцы оберегают природу их острова. До сих пор не все виды растений исследованы, некоторые из них ядовиты. Поэтому группу ждет краткий инструктаж об особенностях острова и правилах местного образа жизни.
Выезжаем в сторону района Архер!
Проезжая мимо небольших деревень и неприкосновенных пляжей и исследуя удивительную растительность, мы сможем насладиться красивыми видами Сокотры.
Архер — место встречи пресной воды с гор и соленой воды с моря. В этом районе самые большие песчаные дюны, наложенные серией муссонов и создающие контраст с отвесными скалами. Забраться будет совсем непросто, но вид, открывающийся сверху — незабываемый!
Мы насладимся диким пляжем, расслабимся на зеленой траве, затем поднимемся на массивную дюну и завершим наш путь, наслаждаясь захватывающей панорамой.
Отдохнем, поужинаем и разместимся в лагере на первую ночь.
Бесконечный бассейн и удивительная флора
Сегодня нас ждет удивительный день!
Завтракаем и отправляемся в природную зону Хомхил, чтобы увидеть те самые Деревья Драконовой крови.
Драконовое дерево — символ Сокотры. Оно знаменито своим необычным видом, напоминающим четкий раскидистый зонтик, дающий много тени. Смола этих деревьев имеет насыщенный рубиновый цвет, местные зовут ее драконовой кровью. Издревле сокотрийцы использовали смолу в качестве лекарства.
В Хомхиле мы также пройдемся по нескольким тропам, одна из которых приведет нас к смотровой площадке, где находится естественный бассейн с нереальным видом на бирюзовый океан.
Вдоволь нагулявшись мы вернемся на обед в Архер. Во второй половине дня вы сможете провести время наедине с волшебной природой и пляжами Сокотры, либо присоединиться к другому походу — покорять горный хребет.
На закате отправляемся в восточную часть острова на мыс Рас Эриссэль, где встречаются Аравийское море и Индийский океан, посетим рыбацкую деревню, где увидим быт простых сокотрийцев и выпьем сокотрийский чай в семейном доме.
На ночь останемся в кемпинге на пляже Архер.
Коралловый риф в Дихамри
Завтракаем на пляже Архер и отправляемся в путь — впереди каньон Калисан. Здесь царит дух свободы! Божественно-изумрудная прозрачная вода, скалы причудливых форм, красивый водопад и множество мест для купания.
После обеда снова в путь! Выдвигаемся к коралловому рифу в Дихамри. Здесь лучшее место для снорклинга — черепахи, осьминоги, тысячи тропических рыб находят свой дом среди коралловых рифов. Вы можете плавать с ними всеми.
Изучив подводный мир Сокотры, мы остановимся на ночевку в оборудованном кемпинге Дихамри.
Плато Диксам и пресноводный район
- Покидаем побережье, направляясь к плато Диксам — истинной родине Драконового дерева. Вокруг плато располагаются небольшие деревни бедуинов, их жители покажут нам впечатляющее ущелье, глубина которого достигает 700 метров, открывая вид потрясающие пейзажи.
- Продолжим путь через уникальный, причудливой формы лес Фирмин. Здесь нас ждет завораживающий пейзаж из горных склонов, усыпанных драконовыми деревьями. Сочная зелень их верхушек контрастирует с ярко-оранжевыми тропами. Многим деревьям, растущим здесь, более сотни лет!
- После этого отправимся в каньон Вади Дирхур — самый большой пресноводный бассейн посреди оазиса и прогуляемся вдоль пышной растительности.
- Ужин и ночлег устроим на плато Диксам.
Белоснежные пески пляжа Аомак
- Новый день и новое приключение!
- После плотного завтрака мы отправляемся на южный пляж острова — Аомак. Тишина, неземная красота, белоснежный песок, теплое море, а вокруг только крабы, чайки и цапли. Здесь мы пробудем до обеда, поверьте, время в такой атмосфере пролетит незаметно!
- Пообедав, мы отправимся к пещере Дагуб, по пути посещая южные деревни Сокотры. Издавна грот использовался сельскими жителями в ритуальных целях и для укрытия скота в сезон муссонов.
- Вечер проведем среди белых песчаных дюн Захека, посетим несколько точек, с которых открываются лучшие виды на Индийский океан и полюбуемся закатом.
- На ночь остановимся в кемпинге на пляже Аомак.
Райская лагуна Детва
- Завтракаем и отправляемся на запад острова, чтобы исследовать живописную лагуну Детва.
- Лагуна Детва - это заповедная зона, расположенная в месте слияния Аравийского моря и течений Индийского океана. Тут множество морских птиц, скатов и других рыб, теплая вода и белые песчаные пляжи. Самые смелые и быстрые смогут прыгнуть в воду и поплавать с дельфинами в океане.
- Пообедав свежими морепродуктами, отправляемся в Калансию — второй по величине город на острове. Посмотрим на быт местных сокотрийцев и прогуляемся по улочкам города.
- Во второй половине дня можно присоединиться к увлекательному походу на самую высокую точку окрестности.
- Встретив закат в этом райском месте, мы останемся на ночевку в оборудованном кемпинге.
Отдаленный пляж Шуаб
- Просыпаемся под звуки волн на пляже, завтракаем и отправляемся в порт. Путь туда лежит через оживленный рынок, на котором можно полакомиться свежими фруктами и только что пойманными морепродуктами.
- В порту нас ждет лодка, которая доставит нас на отдаленный пляж Шуаб. Во время морской прогулки до пляжа мы увидим выпрыгивающих из воды дельфинов и огромных морских черепах. Также будет возможность порыбачить.
- Мы высаживаемся на изумительном песчаном пляже, одном из лучших на острове. Скалы, лазурная прозрачная вода — прекрасное место, где мы сможем поплавать, расслабиться и насладиться нетронутым пляжем, а также исследовать близлежащие мангровые заросли.
- Во второй половине дня возвращаемся в порт. Закаты Сокотры продолжают баловать своими оттенками. Прогуливаемся по бесконечной песчаной отмели, выходящей из кристально чистого мелководья, и идем ужинать.
- Слегка утомленные пляжным отдыхом засыпаем в лагуне Детва.
Вылет домой
- Прощаемся с островом и после завтрака отправляемся в аэропорт.
- Уверены, незабываемые впечатления, полученные на Сокотре, останутся с вами еще очень надолго!