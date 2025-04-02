Мои заказы

Премиум Сокотра: Драконий остров

Красочное путешествие на Драконий остров
Описание тура

Белые скалы, бирюзовая прозрачная вода, розовое закатное небо — иногда краски настолько яркие, что хочется попросить приглушить фильтры и сделать поменьше фотошоп.

Приглашаем вас в удивительное путешествие по острову Сокотра в Индийском океане. Вы проживете отдельную маленькую жизнь — ведь ни один день не будет похож на другой и вместит в себя массу эмоций.

Программа тура по дням

1 день

Дюны Архера

  • Встречаемся в аэропорту Сокотры. Наше приключение начинается!

  • Знакомимся с группой и тур-лидером и отправляемся в первую локацию — традиционный сокотрийский дом. В этом уютном месте мы сможем ощутить дух острова и набраться сил после долгих перелетов. Здесь же нас ждет встреча с местными гидами, водителями и поваром, с которыми мы проведем эту удивительную неделю.

  • Сокотра одно из самых удивительных мест на планете и сокотрийцы оберегают природу их острова. До сих пор не все виды растений исследованы, некоторые из них ядовиты. Поэтому группу ждет краткий инструктаж об особенностях острова и правилах местного образа жизни.

  • Выезжаем в сторону района Архер!
    Проезжая мимо небольших деревень и неприкосновенных пляжей и исследуя удивительную растительность, мы сможем насладиться красивыми видами Сокотры.

  • Архер — место встречи пресной воды с гор и соленой воды с моря. В этом районе самые большие песчаные дюны, наложенные серией муссонов и создающие контраст с отвесными скалами. Забраться будет совсем непросто, но вид, открывающийся сверху — незабываемый!

  • Мы насладимся диким пляжем, расслабимся на зеленой траве, затем поднимемся на массивную дюну и завершим наш путь, наслаждаясь захватывающей панорамой.

  • Отдохнем, поужинаем и разместимся в лагере на первую ночь.

2 день

Бесконечный бассейн и удивительная флора

  • Сегодня нас ждет удивительный день!

  • Завтракаем и отправляемся в природную зону Хомхил, чтобы увидеть те самые Деревья Драконовой крови.

  • Драконовое дерево — символ Сокотры. Оно знаменито своим необычным видом, напоминающим четкий раскидистый зонтик, дающий много тени. Смола этих деревьев имеет насыщенный рубиновый цвет, местные зовут ее драконовой кровью. Издревле сокотрийцы использовали смолу в качестве лекарства.

  • В Хомхиле мы также пройдемся по нескольким тропам, одна из которых приведет нас к смотровой площадке, где находится естественный бассейн с нереальным видом на бирюзовый океан.

  • Вдоволь нагулявшись мы вернемся на обед в Архер. Во второй половине дня вы сможете провести время наедине с волшебной природой и пляжами Сокотры, либо присоединиться к другому походу — покорять горный хребет.

  • На закате отправляемся в восточную часть острова на мыс Рас Эриссэль, где встречаются Аравийское море и Индийский океан, посетим рыбацкую деревню, где увидим быт простых сокотрийцев и выпьем сокотрийский чай в семейном доме.

  • На ночь останемся в кемпинге на пляже Архер.

3 день

Коралловый риф в Дихамри

  • Завтракаем на пляже Архер и отправляемся в путь — впереди каньон Калисан. Здесь царит дух свободы! Божественно-изумрудная прозрачная вода, скалы причудливых форм, красивый водопад и множество мест для купания.

  • После обеда снова в путь! Выдвигаемся к коралловому рифу в Дихамри. Здесь лучшее место для снорклинга — черепахи, осьминоги, тысячи тропических рыб находят свой дом среди коралловых рифов. Вы можете плавать с ними всеми.

  • Изучив подводный мир Сокотры, мы остановимся на ночевку в оборудованном кемпинге Дихамри.

4 день

Плато Диксам и пресноводный район

  • Покидаем побережье, направляясь к плато Диксам — истинной родине Драконового дерева. Вокруг плато располагаются небольшие деревни бедуинов, их жители покажут нам впечатляющее ущелье, глубина которого достигает 700 метров, открывая вид потрясающие пейзажи.
  • Продолжим путь через уникальный, причудливой формы лес Фирмин. Здесь нас ждет завораживающий пейзаж из горных склонов, усыпанных драконовыми деревьями. Сочная зелень их верхушек контрастирует с ярко-оранжевыми тропами. Многим деревьям, растущим здесь, более сотни лет!
  • После этого отправимся в каньон Вади Дирхур — самый большой пресноводный бассейн посреди оазиса и прогуляемся вдоль пышной растительности.
  • Ужин и ночлег устроим на плато Диксам.
5 день

Белоснежные пески пляжа Аомак

  • Новый день и новое приключение!
  • После плотного завтрака мы отправляемся на южный пляж острова — Аомак. Тишина, неземная красота, белоснежный песок, теплое море, а вокруг только крабы, чайки и цапли. Здесь мы пробудем до обеда, поверьте, время в такой атмосфере пролетит незаметно!
  • Пообедав, мы отправимся к пещере Дагуб, по пути посещая южные деревни Сокотры. Издавна грот использовался сельскими жителями в ритуальных целях и для укрытия скота в сезон муссонов.
  • Вечер проведем среди белых песчаных дюн Захека, посетим несколько точек, с которых открываются лучшие виды на Индийский океан и полюбуемся закатом.
  • На ночь остановимся в кемпинге на пляже Аомак.
6 день

Райская лагуна Детва

  • Завтракаем и отправляемся на запад острова, чтобы исследовать живописную лагуну Детва.
  • Лагуна Детва - это заповедная зона, расположенная в месте слияния Аравийского моря и течений Индийского океана. Тут множество морских птиц, скатов и других рыб, теплая вода и белые песчаные пляжи. Самые смелые и быстрые смогут прыгнуть в воду и поплавать с дельфинами в океане.
  • Пообедав свежими морепродуктами, отправляемся в Калансию — второй по величине город на острове. Посмотрим на быт местных сокотрийцев и прогуляемся по улочкам города.
  • Во второй половине дня можно присоединиться к увлекательному походу на самую высокую точку окрестности.
  • Встретив закат в этом райском месте, мы останемся на ночевку в оборудованном кемпинге.
7 день

Отдаленный пляж Шуаб

  • Просыпаемся под звуки волн на пляже, завтракаем и отправляемся в порт. Путь туда лежит через оживленный рынок, на котором можно полакомиться свежими фруктами и только что пойманными морепродуктами.
  • В порту нас ждет лодка, которая доставит нас на отдаленный пляж Шуаб. Во время морской прогулки до пляжа мы увидим выпрыгивающих из воды дельфинов и огромных морских черепах. Также будет возможность порыбачить.
  • Мы высаживаемся на изумительном песчаном пляже, одном из лучших на острове. Скалы, лазурная прозрачная вода — прекрасное место, где мы сможем поплавать, расслабиться и насладиться нетронутым пляжем, а также исследовать близлежащие мангровые заросли.
  • Во второй половине дня возвращаемся в порт. Закаты Сокотры продолжают баловать своими оттенками. Прогуливаемся по бесконечной песчаной отмели, выходящей из кристально чистого мелководья, и идем ужинать.
  • Слегка утомленные пляжным отдыхом засыпаем в лагуне Детва.
8 день

Вылет домой

  • Прощаемся с островом и после завтрака отправляемся в аэропорт.
  • Уверены, незабываемые впечатления, полученные на Сокотре, останутся с вами еще очень надолго!
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Визы
Срок действия визы начинается с момента выпуска. Виза делается нашими агентами, сбор включен в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Более 5 лет мы организуем групповые туры в удивительные уголки нашей планеты. Мы воплощаем уникальные и захватывающие маршруты с щепоткой драйва и экстрима, собираем уютные компании, где встречаются близкие по духу люди. Копите впечатления вместе с нами!

