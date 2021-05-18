Полезная информация о Блумфонтейн
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Местное время в Блумфонтейн
22:1022
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Блумфонтейн
|По-английски
|Bloemfontein
|Столица региона
|Блумфонтейн является столицей региона
|Население города
|463 064 чел.
|Аэропорт
|Блумфонтейн BFN
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 396 м. от уровня моря
Где находится Блумфонтейн на карте
Блумфонтейн