Всё о Блумфонтейн

Полезная информация о Блумфонтейн

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Местное время в Блумфонтейн
22:1022
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаБлумфонтейн
По-английскиBloemfontein
Столица регионаБлумфонтейн является столицей региона
Население города463 064 чел.
АэропортБлумфонтейн BFN
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота1 396 м. от уровня моря

Где находится Блумфонтейн на карте

Блумфонтейн фото города
Блумфонтейн

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