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Полезная информация о ЮАР

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Флаг ЮАР
Флаг ЮАР
НазваниеЮАР
Эмодзи флаг🇿🇦
Полное названиеЮжно-Африканская Республика
По-английскиSouth Africa
СтолицаПретория
ГородаСписок городов
ВалютаЮжно-африканский рэнд
Площадь1 219 912 км²
Население55 908 900 чел.
Телефонный код+27
Код ISOZA
Основной домен.ZA
Соседние страны🇧🇼 Ботсвана🇿🇼 Зимбабве🇱🇸 Лесото🇲🇿 Мозамбик🇳🇦 Намибия Эсватини

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ЮАР

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