Полезная информация о ЮАР
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Флаг ЮАР
|Название
|ЮАР
|Эмодзи флаг
|🇿🇦
|Полное название
|Южно-Африканская Республика
|По-английски
|South Africa
|Столица
|Претория
|Города
|Список городов
|Валюта
|Южно-африканский рэнд
|Площадь
|1 219 912 км²
|Население
|55 908 900 чел.
|Телефонный код
|+27
|Код ISO
|ZA
|Основной домен
|.ZA
|Соседние страны
|🇧🇼 Ботсвана🇿🇼 Зимбабве🇱🇸 Лесото🇲🇿 Мозамбик🇳🇦 Намибия Эсватини
Где находится ЮАР на карте
ЮАР
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