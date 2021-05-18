Полезная информация о Гаррисмите
Что нужно знать о Гаррисмите: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гаррисмите
21:1209
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Гаррисмит
|По-английски
|Harrismith
|Население города
|35 108 чел.
|Аэропорт
|Harrismith Airport HRS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 643 м. от уровня моря