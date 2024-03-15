Съездить на джип-сафари, продегустировать вина и устроить несколько фотосессий
Вы побываете на самом краю света — на мысе Доброй Надежды, понаблюдаете за дикими животными как в естественной среде обитания, так и в заповедниках. Вас также ждут променад по винодельням и круиз на корабле.
Во время путешествия вас будет сопровождать фотограф, поэтому домой вы привезёте десятки красочных снимков, которые ещё долго будут напоминать об этой экзотической стране.
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апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 120
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
День знакомства
Заберём вас из аэропорта и доставим в отель. После размещения будет свободное время, чтобы принять душ, разобрать чемоданы и отдохнуть после долгой дороги.
Вечером устроим променад по набережной Виктории и Альфреда. В окружении уютных кафе и сувенирных лавок перенесёмся во времена колониальной эпохи, в гавани проводим уходящее солнце. За ужином в атмосферном ресторане отпразднуем начало путешествия бокалом местного вина.
Фотосессия, подъём на Столовую гору, знакомство с морскими котиками
После завтрака заглянем в красочный малайский район Бо-Каап и сделаем десятки фото на фоне ярких зданий. По канатной дороге поднимемся на величественную Столовую гору и с её вершины полюбуемся панорамой южноафриканской столицы.
Пообедав в ресторане на набережной, отправимся наблюдать за морскими котиками. Огромная колония этих милых животных обитает на небольшом острове в заливе Фолс-Бэй. В завершение дня поужинаем морепродуктами в портовом кафе.
Пикник в заповеднике, посещение винодельни и круиз на корабле
Первую половину дня посвятим Кирстенбошу — первому в мире ботаническому саду, внесённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом заповедном уголке у подножия Столовой горы разобьём пикник и устроим фотосессию.
Немного прогуляемся и поедем в винное поместье. Окунёмся в мир виноделия и продегустируем несколько сортов местного вина. Вечером отправимся в круиз вдоль берегов Кейптауна, проводим закат на корабле и выпьем шампанского.
Поездка по винодельням
Сегодня лучше познакомимся с культурой виноделия, ведь ЮАР входит в десятку крупнейших производителей вина в мире. Мы побываем на четырёх винодельнях, продегустируем красные, белые и розовые вина, в дополнение к ним попробуем шоколад и сыр. В одной из усадеб пообедаем, а в отель вернёмся к ужину.
Аквариум и шопинг
После завтрака заглянем в аквариум, где живут представители Атлантического и Индийского океанов. Здесь можно увидеть медуз, акул, черепах, пингвинов, помедитировать в лесу из водорослей, сделать фото в стеклянном тоннеле.
Оставшееся время будет свободно от поездок. Можно устроить шопинг: из ЮАР везут драгоценности и бижутерию, изделия из кожи и дерева, натуральные ткани или органическую косметику.
Джип-сафари
Встанем пораньше и отправимся в заповедник на сафари. Вооружившись биноклями и фотоаппаратами, из полуоткрытых джипов понаблюдаем за слонами, леопардами, львами, носорогами, буйволами, зебрами и другими животными. Тут же нас ждёт обед по системе «шведский стол». К ужину вернёмся в отель.
Фотосессии и знакомство с пингвинами
Позавтракав, отправимся к мысам Доброй Надежды и Кейп-Поинт. Устроим фотосессии на фоне головокружительных панорам и пообедаем в атмосферном ресторане с видом на горы и океан.
Подкрепившись, поедем на пляж Болдерс, населённый очаровательными пингвинами. Постараемся подобраться к ним поближе и сделать снимки с этими милыми птицами.
На обратном пути в отель остановимся на другом пляже, чтобы сфотографироваться на фоне красочных зданий. В гостинице будем к ужину.
Плавание с морскими котиками
Сегодня снова посетим залив Фолс-Бэй. На этот раз мы предлагаем не просто понаблюдать за морскими котиками, а поплавать среди них. В этом подводном приключении вас будут сопровождать инструктор и фотограф.
На закате устроим фотосессию на живописном пляже Кэмпс-Бэй. Поужинаем всей компанией в кафе на набережной.
Питомник спасённых животных и африканское шоу
В первой половине дня заглянем в заповедник, где живут спасённые от гибели или издевательств животные и птицы. Мохнатые и пернатые — зебры, страусы, гепарды — дружелюбны к людям, дают себя кормить, гладить и обнимать.
Вечером прогуляемся вдоль набережной и отправимся ужинать в ресторан, где подают традиционные африканские блюда. Дополнят впечатления экзотические танцы и барабанное шоу.
Завершающий день
После завтрака проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Кейптауна, точное время встречи зависит от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Кейптауна, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.