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Авторский тур
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
17 окт
29 ноя
$2 090 за человека
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Аэропорт Кейптауна, 14:00
6 окт
19 апр
$2 960 за человека
Авторский тур
9 дней
Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике
Сфотографироваться с пингвинами, погладить зебр и жирафов и отправиться в круиз на корабле
аэропорт Кейптауна, точное время встречи зависит о...
$2 090 за человека
Авторский тур
10 дней
Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики
Съездить на джип-сафари, продегустировать вина и устроить несколько фотосессий
аэропорт Кейптауна, точное время встречи зависит о...
$2 120 за человека
Авторский тур
11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
21 сен
4 окт
12 окт
23 окт
140 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Аэропорт Кейптауна, 12:00
$1 850 за человека
Авторский тур
13 дней
Приключения в ЮАР: большое путешествие с треккингами и сафари
Прокатиться по Дороге садов, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Аэропорт Кейптауна, 15:00
25 окт
$2 890 за человека
Авторский тур
7 дней
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Аэропорт Кейптауна, 12:00
8 сен
$1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария26 марта 2024Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
- ДДиана15 марта 2024Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией.. Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения, когда ты находишься посреди стада слонов или прогуливаешься рядом с жирафами-не передаваемы. Выбор отелей очень удачный- в них до сих пор можно ощутить колониальный колорит, а их хозяева крайне радушные люди!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну
Самые популярные туры в Кейптауне
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
- Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
- Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
- Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике
- Почувствуй ЮАР: край света, винодельни, пингвины и морские котики
- Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Сколько стоит тур в Кейптауне в апреле 2024
Сейчас в Кейптауне можно забронировать 8 авторских туров от $1 850 до $140 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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