М Мария Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!

Д Диана Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией.. Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!