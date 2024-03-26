Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Авторский тур в Кейптауне

Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари

5
2 отзыва
Приглашаем в большое африканское приключение! Вы увидите, как сливаются Атлантический и Индийский океаны, и прогуляетесь по ботаническому саду с редкими эндемиками, на лодке отправитесь к острову, населённому милыми морскими котиками, и познакомитесь с традициями виноделия, заложенными ещё голландцами.

А ещё у вас будет свободный день, который вы сможете провести по своему желанию: поваляться на пляже, погреться под жарким африканским солнышком или погулять по Кейптауну.
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Ближайшие даты:
8
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок

Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Сандалии или сланцы
- Ветровка
- Кофта
- 1-2 футболки
- Яркое платье для красивых фото – девушкам
- Брюки / джинсы
- Шорты
- Бандана / бейсболка / кепка
- Носки 2-3 пары
- Купальные принадлежности
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания – при необходимости
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Легкое полотенце

Документы:
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Загранпаспорт
- Медицинская страховка – по желанию

Проживание. Будем жить в отелях 4* Кейптауне и Стелленбоше, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки.

Дети. Возможно участие детей от 7 лет.

Сложность. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям старше 7 лет и новичкам в туризме.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кейптаун

Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём в отель. За обедом познакомимся и расскажем о планах. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или погулять по набережной Виктории и Альфреда.

На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино.

2 день

Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад

Сегодня отправимся гулять по историческому центру Кейптауна. Увидим замок Доброй Надежды, возведённой европейцами в 17 веке. Побываем в малайском районе Бо-Каап и полюбуемся необычными домами, раскрашенными в розовый, голубой и фиолетовый цвета.

Поднимемся на Столовую гору и сделаем панорамные кадры города и горного массива Двенадцать Апостолов. Совершим променад по набережной Виктории и Альфреда и закупимся сувенирами и подарками.

Пообедаем и пойдём в ботанический сад Кирстенбош у Столовой горы, где собраны местные эндемики и редкие растения, миндальные и фиговые деревья, баобабы и кактусы.

Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад
3 день

Морское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды

Утром почувствуем себя настоящими богачами — отправимся в путешествие по Миле миллионеров. Будем любоваться горами, океаном и роскошными виллами.

Затем из бухты Хаут Бэй начнём прогулку по воде в поисках морских котиков. Наделаем милых кадров и по живописной дороге Чапмен Пик поедем на пляж Скарборо. Вас ждёт настоящий релакс: будем слушать шёпот волн и пить кофе.

Следующая локация — мыс Доброй Надежды. Зрелище невероятное: будем любоваться слиянием Индийского и Атлантического океанов. Прогуляемся по пляжу Боулдерс Бич, где, если повезёт, застанем самую северную колонию пингвинов.

Вернёмся в Кейптаун по скоростной трассе мимо пляжа Майзенберг.

Морское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды
4 день

Винное путешествие

Отправляемся в винное путешествие по живописной долине мимо виноградников, старинных дубов и капских сосен. Доберёмся до Стелленбоша, старейшего африканского города, где голландцы заложили традиции виноделия.

Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов.

Винное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествие
5 день

Дикая природа Африки

Отправляемся в сафари по национальному парку Кару, чтобы увидеть «Большую африканскую пятёрку»: слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. Будем любоваться дикой природой и её обитателями и делать эффектные снимки животных.

Дикая природа АфрикиДикая природа АфрикиДикая природа АфрикиДикая природа Африки
6 день

Свободный день

Никаких экскурсий и активностей. Сегодня вы сможете хоть весь день провести под солнышком Африки, получая идеальный загар и расслабляясь на пляже, или покататься на фуникулёре, погулять по городу или насладиться местной кухней.

Вечером соберёмся в ресторане, чтобы поделиться впечатлениями и фотографиями.

7 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт Кейптауна.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Завтраки
  • Сопровождением гидом и местным гидом-экскурсоводом
  • Экскурсии по программе
  • Морская прогулка до острова с котиками
  • Посещение 4 виноделен
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Кейптауна и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
26 мар 2024
Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
Д
15 мар 2024
Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией..
Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиСафариВинодельниВинные туры

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