Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
А ещё у вас будет свободный день, который вы сможете провести по своему желанию: поваляться на пляже, погреться под жарким африканским солнышком или погулять по Кейптауну.
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 950
Описание
Организационные детали
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Сандалии или сланцы
- Ветровка
- Кофта
- 1-2 футболки
- Яркое платье для красивых фото – девушкам
- Брюки / джинсы
- Шорты
- Бандана / бейсболка / кепка
- Носки 2-3 пары
- Купальные принадлежности
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания – при необходимости
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Легкое полотенце
Документы:
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Загранпаспорт
- Медицинская страховка – по желанию
Проживание. Будем жить в отелях 4* Кейптауне и Стелленбоше, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки.
Дети. Возможно участие детей от 7 лет.
Сложность. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям старше 7 лет и новичкам в туризме.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём в отель. За обедом познакомимся и расскажем о планах. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или погулять по набережной Виктории и Альфреда.
На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино.
Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад
Сегодня отправимся гулять по историческому центру Кейптауна. Увидим замок Доброй Надежды, возведённой европейцами в 17 веке. Побываем в малайском районе Бо-Каап и полюбуемся необычными домами, раскрашенными в розовый, голубой и фиолетовый цвета.
Поднимемся на Столовую гору и сделаем панорамные кадры города и горного массива Двенадцать Апостолов. Совершим променад по набережной Виктории и Альфреда и закупимся сувенирами и подарками.
Пообедаем и пойдём в ботанический сад Кирстенбош у Столовой горы, где собраны местные эндемики и редкие растения, миндальные и фиговые деревья, баобабы и кактусы.
Морское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды
Утром почувствуем себя настоящими богачами — отправимся в путешествие по Миле миллионеров. Будем любоваться горами, океаном и роскошными виллами.
Затем из бухты Хаут Бэй начнём прогулку по воде в поисках морских котиков. Наделаем милых кадров и по живописной дороге Чапмен Пик поедем на пляж Скарборо. Вас ждёт настоящий релакс: будем слушать шёпот волн и пить кофе.
Следующая локация — мыс Доброй Надежды. Зрелище невероятное: будем любоваться слиянием Индийского и Атлантического океанов. Прогуляемся по пляжу Боулдерс Бич, где, если повезёт, застанем самую северную колонию пингвинов.
Вернёмся в Кейптаун по скоростной трассе мимо пляжа Майзенберг.
Винное путешествие
Отправляемся в винное путешествие по живописной долине мимо виноградников, старинных дубов и капских сосен. Доберёмся до Стелленбоша, старейшего африканского города, где голландцы заложили традиции виноделия.
Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов.
Дикая природа Африки
Отправляемся в сафари по национальному парку Кару, чтобы увидеть «Большую африканскую пятёрку»: слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. Будем любоваться дикой природой и её обитателями и делать эффектные снимки животных.
Свободный день
Никаких экскурсий и активностей. Сегодня вы сможете хоть весь день провести под солнышком Африки, получая идеальный загар и расслабляясь на пляже, или покататься на фуникулёре, погулять по городу или насладиться местной кухней.
Вечером соберёмся в ресторане, чтобы поделиться впечатлениями и фотографиями.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Кейптауна.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Завтраки
- Сопровождением гидом и местным гидом-экскурсоводом
- Экскурсии по программе
- Морская прогулка до острова с котиками
- Посещение 4 виноделен
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Кейптауна и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!